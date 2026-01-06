El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrentó el lunes su primera audiencia en Nueva York. El exmandatario, capturado el sábado por Estados Unidos en Caracas, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores.
Maduro y su esposa se declararon "no culpables". La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo.
El fiscal: Jay Clayton
De acuerdo con la acusación contra el líder de facto de Venezuela, publicada el sábado por la fiscal general Pam Bondi, el fiscal Jay Clayton fue quien redactó la acusación contra Maduro, su esposa y su hijo, Nicolás Maduro Guerra.
En el expediente, Clayton acusa a Maduro de ser el líder de una presunta conspiración de más de 25 años para "inundar" a Estados Unidos con toneladas de cocaína.
Clayton fue nombrado como el fiscal del distrito sur de Nueva York en agosto de 2025 por el gobierno de Donald Trump, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Su enfoque fiscal incluye la violencia armada, la actividad de las pandillas, el tráfico de drogas (incluidas las operaciones habilitadas por cárteles y gobiernos extranjeros), los delitos de odio, el tráfico sexual, la explotación infantil, las amenazas a la seguridad nacional, los ciberataques y el fraude cibernético, los valores y el fraude corporativo, y el lavado de dinero”, señala su perfil en el Departamento de Justicia.
Walter J. "Jay" Clayton III, de 59 años, inició su carrera en Sullivan & Cromwell, donde se especializó en fusiones, adquisiciones y salidas a Bolsa durante casi dos décadas.
Clayton fue presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) entre mayo de 2017 y diciembre de 2020. Durante su mandato, la SEC dio prioridad a la protección de los inversores minoristas.
“Bajo su liderazgo, la Comisión llevó a cabo más de 2,300 acciones de ejecución, a menudo en coordinación con el Departamento de Justicia y otras autoridades penales, lo que resultó en más de 10,000 millones de dólares en sanciones y en la devolución de más de 3,000 millones de dólares a los inversores perjudicados”, indica su perfil.
La defensa: Barry Pollack y Mark E. Donnelly
El abogado que representa al depuesto presidente de Venezuela ante la justicia de Estados Unidos también defendió al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Barry Pollack, de 61 años, estuvo sentado junto a Maduro durante su primera comparecencia el lunes ante un juez de Nueva York, donde se le imputó por varios cargos, el principal narcotráfico.
Pollack, graduado por la Universidad de Georgetown, es socio de la firma de abogados Harris St. Laurent & Wechsler LLP y expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal.
La guía especializada en firmas de abogados Chambers USA lo describe como un "abogado exhaustivo y de pensamiento profundo". "Vive, respira y sueña con los juicios y tiene una forma muy natural de enfrentar al jurado", agrega.
En 2024, Pollack logró la liberación de Assange de una cárcel británica después de negociar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, mediante el cual el australiano se declaró culpable de violar la Ley de Espionaje por divulgar material de defensa nacional.
En otro caso mediático, Pollack obtuvo la absolución de un excontable de Enron que enfrentaba cargos penales por fraude derivados del colapso del gigante energético.
También logró la retirada de cargos y la liberación de un hombre que llevaba 17 años en prisión condenado injustamente por el asesinato de sus padres.
Pollack dio indicios de parte de su estrategia de defensa de Maduro durante la audiencia del lunes ante el juez Alvin Hellerstein. Cuestionó la "legalidad de su secuestro" por parte de militares estadounidenses.
El abogado de Cilia Flores, Mark E. Donnelly, es un juez residente en Houston que también tiene amplia experiencia en casos difíciles.
El defensor cuenta con experiencia de más de 100 juicios en crímenes de cuello blanco, litigios empresariales y casos relacionados con informantes, entre otros, de acuerdo con su LinkedIn
Donnelly trabajó entre 2009 y 2022 para la Oficina de Fiscales Federales de Estados Unidos en Houston, en donde se desempeñó finalmente como asesor principal del fiscal federal interino para el Distrito Sur de Texas.
El juez: Alvin Hellerstein
El juez que lleva el caso de Maduro, Alvin Hellerstein, ha lidiado en su extensa carrera con casos espinosos, entre ellos juicios por los atentados del 11 de septiembre y por los malos tratos de prisioneros a manos de las fuerzas norteamericanas.
Nacido en Nueva York en 1933, este diplomado de la Universidad Columbia fue abogado militar en el seno del cuerpo jurídico de las fuerzas armadas entre 1957 y 1960.
Hellerstein trabajó después como abogado en el sector privado hasta 1998, cuando fue nombrado juez federal en el distrito sur de Nueva York por el presidente demócrata Bill Clinton.
El magistrado de 92 años se encarga desde 2011 del proceso por narcotráfico contra Hugo "El Pollo" Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolano, en el que aparece Maduro desde 2020.
Extraditado en 2023 desde España, Carvajal se declaró culpable en junio ante Hellerstein de narcoterrorismo en complicidad con un movimiento guerrillero colombiano y de importación de cocaína a Estados Unidos.
Su sentencia se conocerá el 23 de febrero.
Hellerstein ya condenó a otro acusado en este caso, el exgeneral venezolano Cliver Alcalá, a 21 años y ocho meses de prisión en 2024.
El juez también presidió juicios civiles vinculados a los atentados del 11 de septiembre de 2001, en casos sobre el trato de la CIA a detenidos acusados de "terrorismo" o sobre abusos infligidos a presos de cárceles estadounidenses en Irak y Afganistán.
El magistrado también se encargó del juicio en el que el banco francés BNP Paribas fue declarado en octubre cómplice de atrocidades en Sudán, al haber organizado transacciones comerciales cuyos ingresos financiaron al ejército y a las milicias del régimen.
El jurado condenó al banco a pagar 20,75 millones de dólares a las víctimas.
En noviembre de 2024, Hellerstein también condenó a 18 años de prisión a Bill Hwang, el exdirector del fondo de inversión estadounidense Archegos Capital Management, cuya caída sacudió los mercados financieros en 2021.