El fiscal: Jay Clayton

Clayton fue presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) entre mayo de 2017 y diciembre de 2020. (FOTO: sec.gov)

De acuerdo con la acusación contra el líder de facto de Venezuela, publicada el sábado por la fiscal general Pam Bondi, el fiscal Jay Clayton fue quien redactó la acusación contra Maduro, su esposa y su hijo, Nicolás Maduro Guerra.

En el expediente, Clayton acusa a Maduro de ser el líder de una presunta conspiración de más de 25 años para "inundar" a Estados Unidos con toneladas de cocaína.

Clayton fue nombrado como el fiscal del distrito sur de Nueva York en agosto de 2025 por el gobierno de Donald Trump, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Su enfoque fiscal incluye la violencia armada, la actividad de las pandillas, el tráfico de drogas (incluidas las operaciones habilitadas por cárteles y gobiernos extranjeros), los delitos de odio, el tráfico sexual, la explotación infantil, las amenazas a la seguridad nacional, los ciberataques y el fraude cibernético, los valores y el fraude corporativo, y el lavado de dinero”, señala su perfil en el Departamento de Justicia.

Walter J. "Jay" Clayton III, de 59 años, inició su carrera en Sullivan & Cromwell, donde se especializó en fusiones, adquisiciones y salidas a Bolsa durante casi dos décadas.

Clayton fue presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) entre mayo de 2017 y diciembre de 2020. Durante su mandato, la SEC dio prioridad a la protección de los inversores minoristas.

“Bajo su liderazgo, la Comisión llevó a cabo más de 2,300 acciones de ejecución, a menudo en coordinación con el Departamento de Justicia y otras autoridades penales, lo que resultó en más de 10,000 millones de dólares en sanciones y en la devolución de más de 3,000 millones de dólares a los inversores perjudicados”, indica su perfil.