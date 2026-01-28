Grand Velas Riviera Nayarit reinventa el concepto de confort de sus suites

Además, las metas de sustentabilidad fueron una prioridad durante todo el proceso. La iluminación de bajo consumo, los materiales de larga vida útil y acabados ecoamigables contribuyen a reducir el impacto ambiental.

Paralelamente, las alianzas con proveedores locales ayudan a minimizar la huella de carbono, al evitar largos traslados de mercancías, y apoyan prácticas de abastecimiento responsable.

Armonía y funcionalidad

Las nuevas suites , todas con una superficie superior a los 100 metros cuadrados y algunas con vista al mar, presentan una paleta de tonos arena, beige, crema y maderas cálidas, complementada con sutiles acentos verdes inspirados en el entorno natural.

Asimismo, los materiales como piedra pulida, paneles de madera, tapicería texturizada y textiles orgánicos crean un equilibrio entre sofisticación y confort sensorial; mientras que los detalles de artesanía local aportan el talento de la región a cada suite.

El diseño abierto da lugar a espacios intuitivos y relajantes, con elementos destacados como los muros retroiluminados y las texturas de piedra natural, que son ideales para generar momentos “wow” que cautivan los sentidos.

Aunque, más allá de la estética, la renovación proporciona una funcionalidad mejorada mediante áreas de descanso optimizadas, mobiliario ergonómico, ropa de cama de alta gama y una mayor capacidad de almacenamiento.

También los sistemas tecnológicos actualizados incluyen controles de iluminación de alta eficiencia y conectividad mejorada para los dispositivos de los huéspedes.

Beneficios exclusivos

La experiencia está disponible desde 533 dólares por adulto (ocupación doble), con un plan todo incluido: hospedaje de lujo, cocina gourmet a la carta en una variedad de restaurantes de especialidades, bebidas premium de marcas reconocidas, servicio a la suite las 24 horas, impuestos y propinas.

Para obtener más información sobre Grand Velas Riviera Nayarit o hacer una reservación, visita vallarta.grandvelas.com.mx