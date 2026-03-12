Mojtaba Jamenei, el nuevo líder de Irán, llama a mantener cerrado el estrecho de Ormuz

Esto provocó "la mayor perturbación" del suministro de petróleo de la historia, advirtió la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El nuevo líder fue designado el domingo para sustituir a su padre Alí Jamenei, fallecido al comienzo de los ataques israelí-estadounidenses contra Irán el 28 de febrero. Todavía no ha aparecido en público y según varias fuentes resultó herido en un ataque.

El conflicto, que comenzó con los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán, ha perjudicado las cadenas de abastecimiento de crudo, con daños en instalaciones de producción clave en toda la región, y ahora se teme que pueda golpear servicios financieros británicos y estadounidenses.

En su mensaje, Mojtaba Jamenei alentó a los países del Golfo a cerrar las bases militares de Estados Unidos, objetivo de ataques iraníes en represalia por la campaña israeloestadounidense.

"Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible. Deben haberse dado ya cuenta de que la afirmación de que Estados Unidos garantiza la seguridad y la paz no es más que una mentira", aseguró.

El nuevo líder, de 56 años, prometió vengar hasta el final a las víctimas de las bombas israelíes y estadounidenses.

"Por el momento se ha concretado una pequeña parte de esa venganza, pero mientras no se complete, esto será una de nuestras prioridades", enfatizó.

Pese a las consecuencias económicas del conflicto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves que es más importante impedir que Irán obtenga armas nucleares que controlar los precios del petróleo.

"Para mí, como presidente, es de un interés e importancia mucho mayor detener a un imperio del mal, Irán, para que no tenga armas nucleares y destruya Oriente Medio e, incluso, el mundo", dijo en su plataforma Truth Social.

Los países del Golfo han reducido su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios debido al bloqueo del paso de Ormuz, controlado de facto por Teherán, según un informe de la AIE.