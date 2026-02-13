NYSSEN®️ y NYSSEN CAPITAL®️ celebran una historia de éxito internacional

El objetivo del encuentro fue aportar claridad sobre lo que deparará 2026 en temas económicos, legales, fiscales y geopolíticos.

Al respecto, el consultor Emilio Illanes abordó las perspectivas macroeconómicas relevantes para la planeación financiera, mientras que Francisco Cervantes, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial y presidente del Consejo Nacional de Inversiones, subrayó la importancia del T-MEC como pilar de competitividad regional.

Kurt Nyssen, presidente y líder de NYSSEN CAPITAL®, y Eduardo Nyssen, presidente vitalicio y honorífico de NYSSEN CAPITAL®. (Cortesía)

De este modo, la permanencia institucional encuentra su eje en el liderazgo de Eduardo Nyssen, presidente vitalicio y honorífico de NYSSEN CAPITAL®, quien por más de 40 años ha encabezado NYSSEN® con una visión de largo plazo. Su dirección consolidó a la compañía como referencia técnica y estratégica en el ámbito de los negocios en México.

A su lado, como presidente y líder de NYSSEN CAPITAL®, Kurt Nyssen participa activamente en la holding con historia desde 1868, para fortalecer a organizaciones en los sectores de la salud, tecnología, construcción y servicios financieros.

Con certeza, esta integración generacional fortalece una visión compartida: continuidad con responsabilidad.

Durante el evento, también se reconoció a clientes cuya relación simboliza este crecimiento conjunto: Alfredo Rimoch Lewinberg por 88 años de colaboración y Edgar Urich-Sass; así como organismos como la Cámara México-Israel de Comercio e Industria.

Emilio Illanes, consultor; Francisco Cervantes, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial y presidente del Consejo Nacional de Inversiones, y Eduardo Nyssen, presidente vitalicio y honorífico de NYSSEN CAPITAL®. (Cortesía)

Con 90 años de historia vigente y más de 150 años desarrollando empresas globales, NYSSEN® y NYSSEN CAPITAL® proyectan una narrativa basada en trabajo, esfuerzo y confianza intergeneracional.