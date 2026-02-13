NYSSEN®️ y NYSSEN CAPITAL®️ celebran una historia de éxito internacional

NYSSEN® conmemoró nueve décadas de trayectoria con el encuentro “Horizontes Estratégicos 2026”, reafirmando que su crecimiento institucional ha sido inseparable del crecimiento de sus clientes.
Desde 1936, la firma ha acompañado las decisiones estratégicas en materia administrativa, contable y estratégica. A lo largo de estos 90 años, ha caminado junto a las empresas en entornos cambiantes, adaptándose a transformaciones fiscales, ajustes regulatorios y nuevos escenarios geopolíticos.
El objetivo del encuentro fue aportar claridad sobre lo que deparará 2026 en temas económicos, legales, fiscales y geopolíticos.
Al respecto, el consultor Emilio Illanes abordó las perspectivas macroeconómicas relevantes para la planeación financiera, mientras que Francisco Cervantes, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial y presidente del Consejo Nacional de Inversiones, subrayó la importancia del T-MEC como pilar de competitividad regional.
De este modo, la permanencia institucional encuentra su eje en el liderazgo de Eduardo Nyssen, presidente vitalicio y honorífico de NYSSEN CAPITAL®, quien por más de 40 años ha encabezado NYSSEN® con una visión de largo plazo. Su dirección consolidó a la compañía como referencia técnica y estratégica en el ámbito de los negocios en México.
A su lado, como presidente y líder de NYSSEN CAPITAL®, Kurt Nyssen participa activamente en la holding con historia desde 1868, para fortalecer a organizaciones en los sectores de la salud, tecnología, construcción y servicios financieros.
Con certeza, esta integración generacional fortalece una visión compartida: continuidad con responsabilidad.
Durante el evento, también se reconoció a clientes cuya relación simboliza este crecimiento conjunto: Alfredo Rimoch Lewinberg por 88 años de colaboración y Edgar Urich-Sass; así como organismos como la Cámara México-Israel de Comercio e Industria.
Con 90 años de historia vigente y más de 150 años desarrollando empresas globales, NYSSEN® y NYSSEN CAPITAL® proyectan una narrativa basada en trabajo, esfuerzo y confianza intergeneracional.