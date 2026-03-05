Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

ChatGPT o Gemini de pago, ¿qué cambia entre usarlas gratis y pagar?

La IA adopta el modelo de suscripción que domina otros servicios digitales, pero qué ofrecen los modelos de pago en comparación con los gratuitos.
jue 05 marzo 2026 05:47 PM
chatgpt-contra-gemini-copilot
Para quienes utilizan la IA en su trabajo cotidiano, la diferencia entre un plan gratuito y uno de pago es notable.
 (Foto: Robert Way/Getty Images)

La inteligencia artificial generativa ya está al alcance de casi cualquier persona con un teléfono inteligente. ChatGPT, Gemini o Copilot son ejemplos de este tipo de herramientas que ofrecen versiones gratuitas a través de las que es posible interactuar con estos sistemas en tareas cotidianas como escribir textos, responder preguntas o generar imágenes. Sin embargo, si se quiere acceder a mejores respuestas estas plataformas funcionan bajo un esquema freemium, es decir, el acceso inicial no tiene costo, pero las capacidades más avanzadas quedan reservadas para los planes de pago.

Así, la IA se suma a la lista de servicios digitales que operan bajo un esquema de suscripción. Tal como sucede con plataformas de streaming, servicios de música, programas de lealtad de retail o servicios on demand de software.

Publicidad

Los niveles de la IA

Un ejemplo es ChatGPT, uno de los servicios más populares del mercado. Su versión gratuita permite interactuar como modelos básicos, como buscar información en la web y generar texto o imágenes con ciertas limitaciones de uso.

En México, la plataforma ofrece tres niveles de suscripción mensual. El plan de partida es ChatGPT Go, con un costo de 110 pesos, éste amplía los límites de uso frente a la versión gratuita y permite un acceso más constante a las herramientas del asistente.

En el nivel intermedio está ChatGPT Plus, que cuesta 399 pesos al mes y abre la puerta a modelos de razonamiento más avanzados y a un mayor número de mensajes y cargas de archivos. También habilita la generación de imágenes más rápida, funciones de investigación más profundas, memoria y contexto ampliados para mantener conversaciones más largas, así como herramientas para crear proyectos y tareas automatizadas. Además, incluye acceso al agente de programación Codex, a la generación de video con Sora y a funciones experimentales que la empresa libera primero para usuarios de pago.

Para quienes tienen un uso intensivo de la herramienta existe ChatGPT Pro, con un precio de 3,999 pesos mensuales, que eleva esos límites al máximo disponible en la plataforma. Este plan habilita versiones más potentes de los modelos, como el razonamiento avanzado con GPT-5.2 Pro, cargas de archivos prácticamente ilimitadas y generación de imágenes sin restricciones. También ofrece el máximo rendimiento en herramientas de investigación y en los llamados “modos agente”, mayor capacidad de memoria y contexto para trabajar con proyectos complejos, acceso más amplio a la generación de video con Sora y prioridad en el uso del agente Codex para tareas de programación.

Los usuarios de este nivel también pueden probar funciones que aún se encuentran en fase de investigación dentro de la plataforma.

Publicidad

Qué incluye la versión de pago de Gemini

El modelo de suscripción también lo implementa Google, que ofrece planes de IA dentro de Google One, donde la versión gratuita de Gemini permite usar funciones básicas del asistente, mientras que los planes de pago habilitan modelos más avanzados, generación de contenido más compleja y herramientas de IA integradas en aplicaciones como Docs, Gmail o Sheets.

En este caso, los planes van de 99 pesos mensuales por la versión AI Plus a 2,449 pesos por el plan AI Ultra, el más completo de la empresa.

Microsoft también adopta un modelo similar con Microsoft 365 Copilot, donde las capacidades de IA se integran en herramientas de productividad como Word, Excel o PowerPoint mediante suscripciones anuales. En estos casos, el pago desbloquea funciones como redacción asistida, análisis automatizado de datos o generación de presentaciones a partir de instrucciones textuales.

Publicidad

La diferencia en la práctica

Para quienes utilizan la IA en su trabajo cotidiano, la diferencia entre un plan gratuito y uno de pago es notable.

Abel Fragoso, diseñador gráfico que utiliza herramientas como ChatGPT y Gemini en su flujo de trabajo creativo, explica que la experiencia cambia significativamente cuando se usan las versiones premium. En su caso, la suscripción la paga la empresa para la que trabaja, por lo que no puede revelar el monto de la inversión. Lo que sí puede describir es el impacto en su productividad.

“Las respuestas son más precisas y la IA capta más rápido las ideas que intento expresar”, explica.

En su trabajo con generación de imágenes, las diferencias son aún más visibles. “Con las versiones pagadas hay menos errores técnicos. Por ejemplo, ya no aparecen cosas típicas como manos con seis dedos o problemas de iluminación. La percepción de la luz es mucho mejor”, señala.

Fragoso también destaca que los planes premium permiten trabajar con mayor continuidad. “En las versiones gratuitas llega un momento en que te dicen que alcanzaste el límite de uso del modelo y tienes que esperar. Con el plan de pago puedes trabajar mucho más tiempo sin esas interrupciones”.

Este modelo de suscripción está transformando la forma en que se distribuye el acceso a la inteligencia artificial. OpenAI estima que ChatGPT podría alcanzar alrededor de 220 millones de suscriptores de pago hacia 2030, una cifra comparable a la base de usuarios de servicios de streaming como Netflix o Spotify.

Tags

Inteligencia artificial Gasto

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad