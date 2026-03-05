Los niveles de la IA

Un ejemplo es ChatGPT, uno de los servicios más populares del mercado. Su versión gratuita permite interactuar como modelos básicos, como buscar información en la web y generar texto o imágenes con ciertas limitaciones de uso.

En México, la plataforma ofrece tres niveles de suscripción mensual. El plan de partida es ChatGPT Go, con un costo de 110 pesos, éste amplía los límites de uso frente a la versión gratuita y permite un acceso más constante a las herramientas del asistente.

En el nivel intermedio está ChatGPT Plus, que cuesta 399 pesos al mes y abre la puerta a modelos de razonamiento más avanzados y a un mayor número de mensajes y cargas de archivos. También habilita la generación de imágenes más rápida, funciones de investigación más profundas, memoria y contexto ampliados para mantener conversaciones más largas, así como herramientas para crear proyectos y tareas automatizadas. Además, incluye acceso al agente de programación Codex, a la generación de video con Sora y a funciones experimentales que la empresa libera primero para usuarios de pago.

Para quienes tienen un uso intensivo de la herramienta existe ChatGPT Pro, con un precio de 3,999 pesos mensuales, que eleva esos límites al máximo disponible en la plataforma. Este plan habilita versiones más potentes de los modelos, como el razonamiento avanzado con GPT-5.2 Pro, cargas de archivos prácticamente ilimitadas y generación de imágenes sin restricciones. También ofrece el máximo rendimiento en herramientas de investigación y en los llamados “modos agente”, mayor capacidad de memoria y contexto para trabajar con proyectos complejos, acceso más amplio a la generación de video con Sora y prioridad en el uso del agente Codex para tareas de programación.

Los usuarios de este nivel también pueden probar funciones que aún se encuentran en fase de investigación dentro de la plataforma.