La relevancia es la nueva moneda del marketing en el e-commerce

Estas herramientas ayudan a las pequeñas y medianas empresas a centralizar sus datos, simplificar la ejecución de campañas y obtener una visión más clara de su retorno de inversión (ROI, por sus siglas en inglés).

Como señaló Rohit Arora, director de Go-to-Market de Mailchimp en Canadá y América Latina, el éxito ya no radica en la frecuencia con la que se envían los mensajes: el enfoque ahora está en la relevancia de cada uno.

“Cuando las empresas conectan los datos del cliente, el comportamiento del e-commerce y la automatización en una sola plataforma, pueden entender claramente qué es lo que realmente impulsa el engagement, pero más importante aún, los ingresos”, aseguró el ejecutivo.

Para Arora, esta perspectiva 360° permite a los marketers comunicarse de forma más relevante y, en última instancia, ver mejores resultados. Sin embargo, cerrar la brecha entre datos y resultados sigue siendo un reto.

En contraste, el reporte “The Art of the Opt-In”, presentado por Mailchimp, mostró que menos de un tercio de los marketers considera que sus listas son de “alta calidad”, señalando a los datos desconectados como la principal causa.

Así, al centralizar hábitos de compra, comportamiento de navegación y reportes de ventas en una sola plataforma, los retailers obtienen una visión integral del usuario. Este nivel de integración ha permitido a clientes de e-commerce alcanzar hasta un ROI de 30x.

“El panel omnicanal rediseñado reúne el email, la automatización y la actividad de e-commerce en una sola vista”, sostuvo el directivo de Mailchimp.

Sin duda, agregó, lo anterior ayuda a los dueños de negocio a identificar rápidamente qué campañas generan ingresos y en qué punto abandonan los clientes, impulsando un gasto más inteligente para quienes cuentan con presupuestos limitados.

