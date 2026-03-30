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La relevancia es la nueva moneda del marketing en el e-commerce

Al integrar inteligencia de datos y automatización en una sola plataforma, las empresas pueden entregar a sus clientes los mensajes que necesitan, en el momento exacto.
lun 30 marzo 2026 11:48 AM
Presentado por: Mailchimp
Plataforma Mailchimp
La competencia en el e-commerce no es únicamente por las ventas, sino por la atención selectiva de los consumidores. (Cortesía)

La competencia en el comercio electrónico continúa creciendo, y la atención del consumidor es más selectiva que nunca. Los datos fragmentados y el aumento de costos dificultan que los retailers identifiquen sus verdaderos motores de crecimiento.

Para abordar esto, Intuit Mailchimp, una plataforma líder en la industria de email y automatización de marketing para compañías en crecimiento, lanzó recientemente un conjunto de innovaciones avanzadas para e-commerce.

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Estas herramientas ayudan a las pequeñas y medianas empresas a centralizar sus datos, simplificar la ejecución de campañas y obtener una visión más clara de su retorno de inversión (ROI, por sus siglas en inglés).

Como señaló Rohit Arora, director de Go-to-Market de Mailchimp en Canadá y América Latina, el éxito ya no radica en la frecuencia con la que se envían los mensajes: el enfoque ahora está en la relevancia de cada uno.

“Cuando las empresas conectan los datos del cliente, el comportamiento del e-commerce y la automatización en una sola plataforma, pueden entender claramente qué es lo que realmente impulsa el engagement, pero más importante aún, los ingresos”, aseguró el ejecutivo.

Para Arora, esta perspectiva 360° permite a los marketers comunicarse de forma más relevante y, en última instancia, ver mejores resultados. Sin embargo, cerrar la brecha entre datos y resultados sigue siendo un reto.

En contraste, el reporte “The Art of the Opt-In”, presentado por Mailchimp, mostró que menos de un tercio de los marketers considera que sus listas son de “alta calidad”, señalando a los datos desconectados como la principal causa.

Así, al centralizar hábitos de compra, comportamiento de navegación y reportes de ventas en una sola plataforma, los retailers obtienen una visión integral del usuario. Este nivel de integración ha permitido a clientes de e-commerce alcanzar hasta un ROI de 30x.

“El panel omnicanal rediseñado reúne el email, la automatización y la actividad de e-commerce en una sola vista”, sostuvo el directivo de Mailchimp.

Sin duda, agregó, lo anterior ayuda a los dueños de negocio a identificar rápidamente qué campañas generan ingresos y en qué punto abandonan los clientes, impulsando un gasto más inteligente para quienes cuentan con presupuestos limitados.

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Dicha visibilidad está impulsada por un cambio más amplio hacia una comunicación basada en datos, fundamentada en insights del consumidor y personalización. Es ahí donde los líderes de marketing ven a la inteligencia artificial (IA) como un multiplicador de fuerza para pequeñas y medianas organizaciones.

“The Art of the Opt-In” también reveló que casi todos los marketers de mid-market a nivel global creen que la IA mejorará la efectividad del marketing, especialmente para equipos pequeños que necesitan maximizar su eficiencia.

La IA también juega un papel central en las nuevas innovaciones de Mailchimp. La analítica predictiva de la firma puede ayudar a las empresas a identificar clientes de alto valor y en riesgo, permitiendo decisiones más informadas sobre retención y crecimiento.

Los insights impulsados por la IA respaldan una segmentación más precisa, optimización y targeting de campañas basados en el comportamiento real del cliente.

Además, las herramientas de contenido impulsadas por IA ayudan a los equipos a crear campañas de email alineadas con la marca de manera más eficiente, reduciendo el esfuerzo manual mientras mejoran la relevancia y el rendimiento.

Al integrar la inteligencia artificial directamente en los flujos de trabajo diarios, Mailchimp permite a las pequeñas y medianas empresas operar con mayor precisión y confianza, sin aumentar el costo ni la complejidad.

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La historia de éxito de Florité

Mailchimp ya ofrece resultados medibles para clientes del segmento de e-commerce y las nuevas capacidades están diseñadas para amplificar ese impacto. Un ejemplo claro es la marca mexicana de té, Florité.

Fundada por Jesús Vizcarra y Antonia Kienzl, comenzó sin tienda física, sin fábrica y sin experiencia en la industria, únicamente con una pasión por las historias y los momentos que se encuentran en una taza de té.

Para cerrar la brecha entre su tienda digital y los hogares de sus clientes, recurrió a Mailchimp, una vía para construir una comunidad genuina. De este modo, al centralizar los hábitos y preferencias de los clientes, Florité pasó de suposiciones a certezas.

Florité, marca de té mexicana
Al usar datos para entender al cliente de los mensajes, la marca mexicana de té concretó una estrategia de expansión nacional basada en relevancia. (Cortesía )

“Entendimos quién compra, qué compra y cuándo. Dejas de adivinar y comienzas a tomar acción basada en datos”, afirmó Vizcarra.

Hoy, esa lista original de emails ha impulsado una expansión de un pequeño sitio de e-commerce hacia hoteles, restaurantes y cafeterías en todo México. El éxito de Florité demuestra que, cuando se usan los datos para mantener la relevancia, la base de clientes no solo impulsa ventas: se convierte en el corazón de la marca.

En última instancia, las nuevas innovaciones de e-commerce de Mailchimp resuelven dos de los mayores retos para los retailers modernos. El primero son los datos fragmentados y, el segundo, el tiempo limitado.

Al unificar los insights del cliente y la ejecución de campañas en una sola vista, Mailchimp asegura que cada interacción sea un mensaje relevante y personalizado que conecta con el individuo. Este cambio de una comunicación genérica a una precisión basada en datos es lo que permite a las empresas en crecimiento generar un ROI medible, mientras construyen una comunidad duradera.

Tags

Estrategia y marketing Tecnología Empresas

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