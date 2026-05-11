Hace años las películas de ciencia ficción mostraban un mundo en el que la simple voz permitía controlar la luz en una habitación o encender algún dispositivo sin tocarlo. Hoy esto ya no es ficción y resulta cada vez más práctico y accesible contar con tecnologías de este tipo, pero, ¿qué se necesita para tener un hogar inteligente?
Cómo preparar tu hogar inteligente antes del Hot Sale 2026
Hace años las películas de ciencia ficción mostraban un mundo en el que la simple voz permitía controlar la luz en una habitación o encender algún dispositivo sin tocarlo. Hoy esto ya no es ficción y resulta cada vez más práctico y accesible contar con tecnologías de este tipo, pero, ¿qué se necesita para tener un hogar inteligente?
Los errores más comunes al armar un ecosistema de smart home
De acuerdo con el reporte Pulso Hot Sale 2026, de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el 81% de las personas entrevistadas tienen intención de hacer compras en esta temporada. Además, 73% son compradores recurrentes y 27% será la primera vez que harán compras en Hot Sale.
En esta venta especial, las personas aprovechan para conseguir diversos productos, sin embargo, la clave no está en comprar la pantalla más grande o la aspiradora robot, sino lo que realmente va a facilitar las actividades y confort del hogar para conformar una casa inteligente.
Además, otro error es no contar con el respaldo de un servicio de internet adecuado para que funcionen todos los equipos que se planea adquirir.
Criterios para decidir qué comprar primero al conformar un hogar inteligente
Antes de comprar algún electrónico o electrodoméstico, lo recomendable es checar primero su conectividad y compatibilidad, es decir, que sea adaptable al servicio de voz y tenga Wi-Fi y Bluetooth para poder conectarlo y controlarlo desde una aplicación.
Asimismo, es pertinente evaluar cuáles dispositivos generan mayor impacto en la rutina diaria.
Sin duda, los asistentes virtuales que funcionan con reconocimiento de voz son una de las tecnologías más buscadas. Estos dispositivos no solamente sirven para programar música, sino que también controlan luminarias, cámaras de seguridad, cerraduras, enchufes inteligentes, equipos HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), pantallas de TV y electrodomésticos, entre otros aparatos.
Además, el asistente puede agregar al teléfono celular tareas y citas en la agenda personal, lo que resulta muy eficiente para no olvidar los acontecimientos de trabajo o familiares.
Por otra parte, tener cámaras de seguridad es casi imprescindible. Gracias al registro en video se tiene más tranquilidad al dejar la casa durante los periodos vacacionales, por ejemplo. Esto permite ver si alguien intenta entrar a la propiedad, o bien, si resulta afectada la casa por un desastre natural o por un accidente.
Los enchufes inteligentes son otro gadget muy útil dado que ayuda a programar el horario del paso de la corriente eléctrica para eliminar los consumos fantasma o vampiro, evitar sobrecargas por conectar varios aparatos en la misma regleta, controlar el encendido de productos mediante apps y reducir los riesgos de incendio.
Actualmente, la vida sin un smartphone es casi impensable para las nuevas generaciones. Y es que prácticamente son pequeñas computadoras desde donde se manejan diversos asuntos: desde la alarma diaria en las mañanas, revisar la dirección de sitios de trabajo, centros de salud, escuelas y hasta lugares de entretenimiento.
Ahora, incluso ya existen celulares con inteligencia artificial (IA), que facilitan —aún más— varias actividades, por ejemplo, al grabar un audio automáticamente lo pueden transcribir y resumir, o también traducir llamadas en tiempo real y hasta optimizar la edición de fotografías.
Para complementar la experiencia de los teléfonos inteligentes, los wearables son favoritos de quienes desean tener datos de control de su salud de manera más accesible y rápida, como los smartwatches que registran el ritmo cardiaco o los kilómetros recorridos en una caminata.
Cómo preparar una lista de prioridades antes del Hot Sale
De acuerdo con la AMVO, durante el Hot Sale 2025 el ticket promedio fue de 1,100 pesos y el 13% de las ventas generadas se relacionaron con viajes (transporte y hospedaje), así como con servicios B2C (telefonía, entretenimiento, educación y otros servicios).
Antes de comprar un producto en el Hot Sale que se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio, es conveniente hacer una lista de lo que se necesita en el hogar.
También hay que considerar los requerimientos de todos los miembros de la casa y su condición de salud. Lo ideal es evaluar los dispositivos que resulten de apoyo para adultos mayores, para personas que tengan problemas de movilidad, visuales o de otra índole, así como considerar si hay niños pequeños para integrar cámaras vigilancia en áreas de juego como el jardín, por ejemplo.
El hogar inteligente se construye con criterio, no con impulso
Aunque en la actualidad existen numerosos dispositivos inteligentes, antes de comprar en el Hot Sale 2026 se debe tomar en cuenta la utilidad y funciones de los mismos. Tener un hogar inteligente no es un lujo ni responde a una moda, es parte de la forma de vida actual, ya que permite mayor seguridad, comodidad, eficiencia en el consumo de energía para ayudar a cuidar el planeta, así como ahorro económico.