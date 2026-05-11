Cómo preparar tu hogar inteligente antes del Hot Sale 2026

Criterios para decidir qué comprar primero al conformar un hogar inteligente

Antes de comprar algún electrónico o electrodoméstico, lo recomendable es checar primero su conectividad y compatibilidad, es decir, que sea adaptable al servicio de voz y tenga Wi-Fi y Bluetooth para poder conectarlo y controlarlo desde una aplicación.

Asimismo, es pertinente evaluar cuáles dispositivos generan mayor impacto en la rutina diaria.

Sin duda, los asistentes virtuales que funcionan con reconocimiento de voz son una de las tecnologías más buscadas. Estos dispositivos no solamente sirven para programar música, sino que también controlan luminarias, cámaras de seguridad, cerraduras, enchufes inteligentes, equipos HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), pantallas de TV y electrodomésticos, entre otros aparatos.

Además, el asistente puede agregar al teléfono celular tareas y citas en la agenda personal, lo que resulta muy eficiente para no olvidar los acontecimientos de trabajo o familiares.

Por otra parte, tener cámaras de seguridad es casi imprescindible. Gracias al registro en video se tiene más tranquilidad al dejar la casa durante los periodos vacacionales, por ejemplo. Esto permite ver si alguien intenta entrar a la propiedad, o bien, si resulta afectada la casa por un desastre natural o por un accidente.

Los enchufes inteligentes son otro gadget muy útil dado que ayuda a programar el horario del paso de la corriente eléctrica para eliminar los consumos fantasma o vampiro, evitar sobrecargas por conectar varios aparatos en la misma regleta, controlar el encendido de productos mediante apps y reducir los riesgos de incendio.