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Ford Pro® revive los F-650® y F-750® para impulsar el trabajo pesado en México

Dos modelos emblemáticos se reincorporan al portafolio mexicano, como parte de la estrategia Ford Pro® que integra soluciones enfocadas en productividad, conectividad y continuidad operativa.
jue 28 mayo 2026 11:51 AM
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Presentado por: Ford México
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Guillermo Lastra, director de Ford Pro® Latinoamérica en la presentación de los nuevos camiones Ford F-650® y F-750®, en la Expo Proveedores del Transporte y Logística Monterrey 2026. (Cortesía)

Ford de México decidió fortalecer su presencia en el segmento de vehículos comerciales con la reintroducción al mercado de los modelos Ford F-650® y F-750®. Los afamados camiones vuelven tras más de tres décadas de ausencia.

Este lanzamiento se dio durante la Expo Proveedores del Transporte y Logística Monterrey 2026, uno de los encuentros más relevantes para la industria del autotransporte, logística y cadena de suministro en el país.

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“Estamos ampliando nuestro portafolio con vehículos que forman parte de la memoria de muchos clientes en México y que responden a necesidades reales de trabajo pesado”, compartió Guillermo Lastra, director de Ford Pro® Latinoamérica.

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Los camiones F-650® y F-750® cuentan con la potencia de un motor V8 de 335 HP. (Cortesía)

El directivo agregó que la llegada de los Ford F-650® y F-750® forma parte del despliegue estratégico de la división Ford Pro® en México, una plataforma especializada en unidades comerciales y servicios de productividad para flotillas y empresas.

Con dicha iniciativa, la automotriz del óvalo azul está decidida a diferenciarse mediante un ecosistema que combina conectividad, financiamiento personalizado, servicio, electrificación y posventa especializada.

“Hoy un cliente comercial no compra solamente un vehículo; adquiere una herramienta de trabajo. Lo que busca es productividad, continuidad operativa y retorno sobre su inversión”, aseguró Lastra en entrevista.

De este modo, a través de Ford Pro®, las empresas tienen acceso a plataformas de gestión de flotillas basadas en datos, soluciones de conectividad que permiten optimizar rutas, monitorear desempeño y reducir tiempos muertos.

Dicha división global posiciona a la marca como un socio estratégico que impulsa industrias donde la actividad ininterrumpida y la rentabilidad son factores críticos, como la construcción, minería, agricultura, infraestructura, gobierno, logística y transporte.

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El regreso triunfante

Los protagonistas de la estrategia Ford Pro® son los vehículos. En este contexto, el ejecutivo considera que ambos camiones evolucionan hacia modelos más eficientes y respaldados por servicios especializados.

El vocero destacó que uno de los principales atributos de estos modelos es su versatilidad, gracias a sus configuraciones adaptables y diferentes distancias entre ejes, lo que les permite adaptarse a distintas aplicaciones, múltiples industrias e incluso zonas de difícil acceso.

Por esta razón, integran un motor V8 de 7.3 litros a gasolina, que genera 335 caballos de potencia y 468 libras-pie de torque, asociado a una transmisión automática TorqShift® de seis velocidades para operaciones de alta exigencia.

En términos de capacidad de carga, Ford F-650® ofrece hasta 8,800 kilogramos, mientras que F-750® alcanza los 10,100 kilogramos.

Además, incorporan un paquete de preparación para conversión a gas LP o gas natural, una característica que busca responder a las necesidades de eficiencia y reducción de costos de las empresas.

Ecosistema de distribuidores

Como explicó Guillermo Lastra, el regreso de los F-650® y F-750® también refleja la estrategia de Ford Pro®, al trabajar en el fortalecimiento de su red de distribuidores especializados.

Actualmente, cuenta con 31 concesionarios enfocados en atención a clientes comerciales, dentro de una red total de 145 puntos en México, con capacidad para brindar soporte técnico, disponibilidad de refacciones y servicio postventa.

“Sabemos que industrias como minería, construcción y logística operan en entornos demandantes. Por eso estamos construyendo un ecosistema que garantice respaldo y continuidad para nuestros clientes”, concluyó el directivo, acerca de los factores determinantes para la propuesta de valor de la marca.

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Ford Motor Company Sector automotriz

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