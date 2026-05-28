Ford Pro® revive los F-650® y F-750® para impulsar el trabajo pesado en México

“Estamos ampliando nuestro portafolio con vehículos que forman parte de la memoria de muchos clientes en México y que responden a necesidades reales de trabajo pesado”, compartió Guillermo Lastra, director de Ford Pro® Latinoamérica.

Los camiones F-650® y F-750® cuentan con la potencia de un motor V8 de 335 HP. (Cortesía)

El directivo agregó que la llegada de los Ford F-650® y F-750® forma parte del despliegue estratégico de la división Ford Pro® en México, una plataforma especializada en unidades comerciales y servicios de productividad para flotillas y empresas.

Con dicha iniciativa, la automotriz del óvalo azul está decidida a diferenciarse mediante un ecosistema que combina conectividad, financiamiento personalizado, servicio, electrificación y posventa especializada.

“Hoy un cliente comercial no compra solamente un vehículo; adquiere una herramienta de trabajo. Lo que busca es productividad, continuidad operativa y retorno sobre su inversión”, aseguró Lastra en entrevista.

De este modo, a través de Ford Pro®, las empresas tienen acceso a plataformas de gestión de flotillas basadas en datos, soluciones de conectividad que permiten optimizar rutas, monitorear desempeño y reducir tiempos muertos.

Dicha división global posiciona a la marca como un socio estratégico que impulsa industrias donde la actividad ininterrumpida y la rentabilidad son factores críticos, como la construcción, minería, agricultura, infraestructura, gobierno, logística y transporte.