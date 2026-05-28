Ford Pro® revive los F-650® y F-750® para impulsar el trabajo pesado en México

El regreso triunfante
Los protagonistas de la estrategia Ford Pro® son los vehículos. En este contexto, el ejecutivo considera que ambos camiones evolucionan hacia modelos más eficientes y respaldados por servicios especializados.
El vocero destacó que uno de los principales atributos de estos modelos es su versatilidad, gracias a sus configuraciones adaptables y diferentes distancias entre ejes, lo que les permite adaptarse a distintas aplicaciones, múltiples industrias e incluso zonas de difícil acceso.
Por esta razón, integran un motor V8 de 7.3 litros a gasolina, que genera 335 caballos de potencia y 468 libras-pie de torque, asociado a una transmisión automática TorqShift® de seis velocidades para operaciones de alta exigencia.
En términos de capacidad de carga, Ford F-650® ofrece hasta 8,800 kilogramos, mientras que F-750® alcanza los 10,100 kilogramos.
Además, incorporan un paquete de preparación para conversión a gas LP o gas natural, una característica que busca responder a las necesidades de eficiencia y reducción de costos de las empresas.
Ecosistema de distribuidores
Como explicó Guillermo Lastra, el regreso de los F-650® y F-750® también refleja la estrategia de Ford Pro®, al trabajar en el fortalecimiento de su red de distribuidores especializados.
Actualmente, cuenta con 31 concesionarios enfocados en atención a clientes comerciales, dentro de una red total de 145 puntos en México, con capacidad para brindar soporte técnico, disponibilidad de refacciones y servicio postventa.
“Sabemos que industrias como minería, construcción y logística operan en entornos demandantes. Por eso estamos construyendo un ecosistema que garantice respaldo y continuidad para nuestros clientes”, concluyó el directivo, acerca de los factores determinantes para la propuesta de valor de la marca.