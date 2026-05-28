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Economía

Carlos Torres Rosas estará a cargo de Nafin y Bancomext

Tendrá entre sus misiones principales contribuir al crecimiento económico de México a través del financiamiento para mipymes en México y al comercio exterior.
jue 28 mayo 2026 12:32 PM
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Carlos Torres Rosas estará a cargo de Nafin y Bancomext
(Foto: Carlos Torres Rosas/Facebook)

Carlos Torres Rosas será nombrado, la próxima semana, nuevo titular de dos de los principales entes de la banca de desarrollo: el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin), en lugar de Roberto Lazzeri , recién propuesto como embajador de México en Estados Unidos, en abril pasado, por la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmaron fuentes a Expansión.

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El egresado de la Licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas de la Universidad de Bath, Reino Unido, se desempeña aún como coordinador general de los Programas del Bienestar.

Tiene trayectoria en la iniciativa privada y en el sector público, pasando por Fairlife LLC y en la Oficina de la Presidencia de la República, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como secretario técnico del Gabinete de la Presidencia.

Al frente de Bancomext se encargará de dirigir el objetivo principal de contribuir al desarrollo económico y a la generación de empleos en México mediante el impulso y financiamiento al comercio exterior y a las empresas generadoras de divisas.

Mientras que en Nafin tiene por objetivo facilitar el acceso a financiamiento y garantías, principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

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