Carlos Torres Rosas estará a cargo de Nafin y Bancomext

El egresado de la Licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas de la Universidad de Bath, Reino Unido, se desempeña aún como coordinador general de los Programas del Bienestar.

Tiene trayectoria en la iniciativa privada y en el sector público, pasando por Fairlife LLC y en la Oficina de la Presidencia de la República, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como secretario técnico del Gabinete de la Presidencia.

Al frente de Bancomext se encargará de dirigir el objetivo principal de contribuir al desarrollo económico y a la generación de empleos en México mediante el impulso y financiamiento al comercio exterior y a las empresas generadoras de divisas.

Mientras que en Nafin tiene por objetivo facilitar el acceso a financiamiento y garantías, principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.