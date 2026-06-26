Laboratorios Pierre Fabre lidera una nueva era de innovación científica en México

En este contexto, las compañías capaces de conectar la innovación global con las necesidades locales están definiendo el futuro del sector.

Por ello, la visita de Eric Ducournau, CEO Global de Laboratorios Pierre Fabre, reforzó un modelo de negocio especializado construido alrededor del principio de “Nuevas formas de cuidar”.

También representó una oportunidad para compartir los avances de la estrategia del grupo orientada a consolidar su liderazgo en dermocosmética y ampliar su presencia en áreas altamente especializadas como la oncología.

Para la compañía, la ciencia farmacéutica converge con la educación del consumidor, ya que las rutinas de autocuidado y el concepto de prevención han dejado de verse únicamente desde la perspectiva de la belleza para relacionarse cada vez más con la innovación y la salud integral.

Según Ducournau, ambos mercados continúan creciendo y generando oportunidades para las compañías farmacéuticas. Sin embargo, el verdadero diferencial de una empresa radica en la autenticidad con la que demuestra el propósito que existe detrás de su portafolio.

En el caso de Laboratorios Pierre Fabre, ese recorrido abarca más de cuatro décadas y le ha permitido convertirse en la segunda compañía de dermocosmética más importante del mundo, con marcas como Eau Thermale Avène, Ducray, A-Derma, Dexeryl, Darrow y Même Cosmetics.

Paralelamente, ha fortalecido su presencia en áreas terapéuticas altamente especializadas como la oncología, la dermatología médica y las enfermedades raras, una combinación de capacidades que constituye uno de sus principales diferenciadores dentro de la industria.

Como resultado, la seguridad, la eficacia y la confianza son pilares fundamentales de su modelo de negocio. El primero, explicó Ducournau, está profundamente ligado al legado de Pierre Fabre, farmacéutico francés y fundador de la compañía.

Por esta razón, el grupo aplica el rigor de la industria farmacéutica mediante un sólido sistema de cosmetovigilancia que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, para monitorear el desempeño de sus productos en condiciones reales de uso.