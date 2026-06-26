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Laboratorios Pierre Fabre lidera una nueva era de innovación científica en México

En su visita reciente, Eric Ducournau, CEO Global de Laboratorios Pierre Fabre, reforzó la estrategia de innovación y salud del grupo, posicionando a México como su nuevo hub para la región.
vie 26 junio 2026 12:18 PM
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Presentado por: Laboratorios Pierre Fabre
Eric Ducournau, CEO Global de Laboratorios Pierre Fabre
Eric Ducournau, CEO Global de Laboratorios Pierre Fabre, adelantó que el Congreso Mundial de Dermatología se realizará en Guadalajara, en 2017, debido al nivel profesional que tienen los dermatólogos mexicanos. (Daniel Escutia / Expansión Studios)

En México, la dermocosmética y el sector salud atraviesan uno de sus momentos más dinámicos y, a nivel global, el mercado de la dermocosmética crece a un ritmo superior al de la industria cosmética tradicional.

Lo anterior es impulsado por factores como el envejecimiento de la población, el aumento en la incidencia de afecciones dermatológicas y consumidores cada vez más interesados en el autocuidado respaldado por evidencia científica.

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En este contexto, las compañías capaces de conectar la innovación global con las necesidades locales están definiendo el futuro del sector.

Por ello, la visita de Eric Ducournau, CEO Global de Laboratorios Pierre Fabre, reforzó un modelo de negocio especializado construido alrededor del principio de “Nuevas formas de cuidar”.

También representó una oportunidad para compartir los avances de la estrategia del grupo orientada a consolidar su liderazgo en dermocosmética y ampliar su presencia en áreas altamente especializadas como la oncología.

Para la compañía, la ciencia farmacéutica converge con la educación del consumidor, ya que las rutinas de autocuidado y el concepto de prevención han dejado de verse únicamente desde la perspectiva de la belleza para relacionarse cada vez más con la innovación y la salud integral.

Según Ducournau, ambos mercados continúan creciendo y generando oportunidades para las compañías farmacéuticas. Sin embargo, el verdadero diferencial de una empresa radica en la autenticidad con la que demuestra el propósito que existe detrás de su portafolio.

En el caso de Laboratorios Pierre Fabre, ese recorrido abarca más de cuatro décadas y le ha permitido convertirse en la segunda compañía de dermocosmética más importante del mundo, con marcas como Eau Thermale Avène, Ducray, A-Derma, Dexeryl, Darrow y Même Cosmetics.

Paralelamente, ha fortalecido su presencia en áreas terapéuticas altamente especializadas como la oncología, la dermatología médica y las enfermedades raras, una combinación de capacidades que constituye uno de sus principales diferenciadores dentro de la industria.

Como resultado, la seguridad, la eficacia y la confianza son pilares fundamentales de su modelo de negocio. El primero, explicó Ducournau, está profundamente ligado al legado de Pierre Fabre, farmacéutico francés y fundador de la compañía.

Por esta razón, el grupo aplica el rigor de la industria farmacéutica mediante un sólido sistema de cosmetovigilancia que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, para monitorear el desempeño de sus productos en condiciones reales de uso.

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Respecto a la eficacia, Ducournau señaló que los estándares de validación científica de la compañía garantizan que el valor prometido al consumidor se traduzca en resultados tangibles, cumpliendo las expectativas de quienes están dispuestos a invertir en soluciones que realmente funcionen.

Esta visión está respaldada por un fuerte compromiso con la investigación y la innovación. La compañía incorpora herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial para acelerar el descubrimiento de nuevas soluciones terapéuticas y dermatológicas.

Además, participa en proyectos internacionales orientados a construir algunas de las bases de datos más completas del mundo sobre enfermedades cutáneas y fototipos de piel.

De esta manera, la empresa construye confianza mediante la transparencia, donde los canales de atención al consumidor desempeñan un papel fundamental para desarrollar soluciones capaces de responder simultáneamente a necesidades complejas.

Laboratorios Pierre Fabre también se enfoca en la importancia de priorizar la difusión de información verificada. Un ejemplo es su enfoque personalizado para el tratamiento de afecciones como el acné, que va más allá de las recomendaciones genéricas que suelen encontrarse en redes sociales.

Igualmente, esa filosofía se refleja en el desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada región. Para Laboratorios Pierre Fabre, innovar no consiste simplemente en lanzar nuevos productos, sino en comprender cómo factores como el clima, los hábitos de cuidado de la piel y las características dermatológicas influyen en la experiencia de los consumidores.

Sin embargo, según Ducournau, el mayor diferenciador radica en un modelo de gobernanza poco común dentro de la industria. El 86% del grupo pertenece a una fundación de interés público y cerca del 10% está en manos de sus colaboradores.

Eric Ducournau, CEO Global de Laboratorios Pierre Fabre
Para Pierre Fabre, la innovación va más allá de lanzar productos. Su filosofía radica en desarrollar soluciones adaptadas a cada región, entendiendo cómo influyen el clima, las características dermatológicas y los hábitos de los consumidores. (Daniel Escutia / Expansión Studios)

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Su estructura refleja una convicción que ha definido la identidad de la compañía desde sus inicios: el valor que genera la empresa debe compartirse. Al estar controlada por una fundación reconocida por su contribución al interés público, los dividendos se destinan a programas humanitarios enfocados en mejorar el acceso a medicamentos y servicios de salud en países de África y Asia del Sur.

Este modelo permite a la compañía priorizar una visión de largo plazo, favorece la consistencia estratégica de sus marcas y posibilita inversiones sostenidas en investigación científica que, aunque puedan resultar menos rentables en el corto plazo, generan un impacto significativo para pacientes y sistemas de salud.

Con aproximadamente 250 millones de euros destinados cada año a Investigación y Desarrollo, el grupo garantiza que la innovación continúe como motor de crecimiento de sus negocios de dermocosmética, farmacéutica y oncología, tanto en México como en América Latina y el resto del mundo.

Esta independencia también ha permitido acelerar sus objetivos ambientales y sociales de largo plazo. Laboratorios Pierre Fabre ha reducido de forma significativa el consumo de energía y agua en sus centros de producción y promueve herramientas como el Green Impact Index, una metodología que evalúa el desempeño ambiental y social de sus productos y fortalece la transparencia hacia los consumidores.

El futuro del cuidado de la piel

A través de su nueva estrategia, Pierre Fabre ha definido nuevas prioridades, entre ellas el desarrollo de terapias dermatológicas cada vez más precisas y adaptadas a las particularidades de cada mercado.

“Por eso realizamos investigación localmente: para estar más cerca de los pacientes y de sus necesidades”, afirmó Ducournau.

Al mismo tiempo, el desarrollo de herramientas digitales de diagnóstico está ayudando a profesionales farmacéuticos a realizar evaluaciones precisas de la piel directamente en el punto de venta. La adaptación local es uno de los pilares de la estrategia de Pierre Fabre.

“Queremos estar conectados globalmente y arraigados localmente”, explicó Ducournau y, para lograrlo, la compañía opera el Brazilian Innovation Center (BIC), un centro de Investigación y Desarrollo especializado en el estudio de los fototipos de piel latinoamericanos e intertropicales.

El conocimiento generado por este centro responde a las características particulares de la región, donde predominan una mayor diversidad de fototipos, una exposición solar más intensa y preocupaciones específicas relacionadas con la hiperpigmentación, las cicatrices y el acné.

Desde este hub científico, la compañía desarrolla innovaciones diseñadas específicamente para atender las necesidades de América Latina, entre ellas Actine One Colors, de Darrow (un protector solar con color lanzado exitosamente en México), así como el nuevo Avène Ultra Serum SPF 50+, desarrollado para responder a las expectativas de protección e hidratación de los consumidores latinoamericanos.

Esta hoja de ruta también contempla la oncología, con nuevos tratamientos para cáncer colorrectal, melanoma y otras enfermedades donde la medicina de precisión adquiere una relevancia en aumento.

El compromiso de la compañía con México forma parte de una visión más amplia para la región de América una región que identifica como uno de los principales motores de su aceleración internacional. Se estima que el continente contribuirá con aproximadamente una cuarta parte del crecimiento futuro de Pierre Fabre en dermocosmética.

América Latina, y particularmente México, encabezan esta expansión. Actualmente, México se encuentra entre los siete mercados más importantes del grupo a nivel global, desempeño que llevó a la compañía a elegir al país como su nuevo hub regional.

Este impulso proviene tanto de marcas internacionales consolidadas, como Eau Thermale Avène y Ducray, como del dinamismo de marcas regionales en rápida expansión, entre ellas Darrow y Dexeryl.

Con una visión sustentada en la ciencia, la innovación, la sostenibilidad y la adaptación local, Pierre Fabre considera a México una de las plataformas más relevantes para alcanzar sus objetivos hacia 2032 y consolidar el crecimiento de sus negocios de dermocosmética y oncología en toda la región.

“México ocupa un lugar claramente estratégico dentro de nuestra visión de largo plazo”, concluyó Ducournau.

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Salud Innovación Empresas

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