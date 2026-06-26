Laboratorios Pierre Fabre lidera una nueva era de innovación científica en México

“Queremos estar conectados globalmente y arraigados localmente”, explicó Ducournau y, para lograrlo, la compañía opera el Brazilian Innovation Center (BIC), un centro de Investigación y Desarrollo especializado en el estudio de los fototipos de piel latinoamericanos e intertropicales.
El conocimiento generado por este centro responde a las características particulares de la región, donde predominan una mayor diversidad de fototipos, una exposición solar más intensa y preocupaciones específicas relacionadas con la hiperpigmentación, las cicatrices y el acné.
Desde este hub científico, la compañía desarrolla innovaciones diseñadas específicamente para atender las necesidades de América Latina, entre ellas Actine One Colors, de Darrow (un protector solar con color lanzado exitosamente en México), así como el nuevo Avène Ultra Serum SPF 50+, desarrollado para responder a las expectativas de protección e hidratación de los consumidores latinoamericanos.
Esta hoja de ruta también contempla la oncología, con nuevos tratamientos para cáncer colorrectal, melanoma y otras enfermedades donde la medicina de precisión adquiere una relevancia en aumento.
El compromiso de la compañía con México forma parte de una visión más amplia para la región de América una región que identifica como uno de los principales motores de su aceleración internacional. Se estima que el continente contribuirá con aproximadamente una cuarta parte del crecimiento futuro de Pierre Fabre en dermocosmética.
América Latina, y particularmente México, encabezan esta expansión. Actualmente, México se encuentra entre los siete mercados más importantes del grupo a nivel global, desempeño que llevó a la compañía a elegir al país como su nuevo hub regional.
Este impulso proviene tanto de marcas internacionales consolidadas, como Eau Thermale Avène y Ducray, como del dinamismo de marcas regionales en rápida expansión, entre ellas Darrow y Dexeryl.
Con una visión sustentada en la ciencia, la innovación, la sostenibilidad y la adaptación local, Pierre Fabre considera a México una de las plataformas más relevantes para alcanzar sus objetivos hacia 2032 y consolidar el crecimiento de sus negocios de dermocosmética y oncología en toda la región.
“México ocupa un lugar claramente estratégico dentro de nuestra visión de largo plazo”, concluyó Ducournau.