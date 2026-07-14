Todo un éxito los encuentros exclusivos de Velas Resorts con agentes de viajes

En Guadalajara, se realizó el Encuentro Wellness (20 de mayo), en colaboración con el estudio The Pilates Lab. Las invitadas participaron en sesiones exclusivas, con la presencia de firmas aliadas como Pink & Bloom en la ambientación floral y regalos a cargo de Clarins y Orogold.

Con motivo del Encuentro de Mixología (21 de mayo), Bar Delacruz impartió una clase maestra en conjunto con Tequila Amatiteña, complementando la experiencia Tequila Señor de los Cielos como parte de los obsequios para los asistentes.

En Monterrey, para el Encuentro Wellness (27 de mayo), los agentes de viajes participaron en una clase de hot pilates en el estudio MATNESS. A la activación se sumó Elephant Bakery con opciones de snacks, Casa Bulga Kefir Artesanal, Vibe Aesthetics Pedregal y Boss.

En el Encuentro Gastronómico (28 de mayo), la propuesta culinaria de la temporada se presentó en el restaurante Nativo, con un maridaje guiado por la bodega Casa Madero.

Velas Resorts llevó a cabo sesiones de bienestar holístico que representan la hospitalidad de la cadena. (Cortesía)

Para la CDMX, la gira concluyó con una sesión de hot pilates durante el Encuentro Wellness (3 de junio) en las instalaciones de MATNESS, donde se dieron cita representantes del sector nupcial y turístico.

Y el cierre oficial fue el Encuentro de Mixología (4 de junio) en Licorería Limantour, mediante una alianza con Tequila Enemigo.

Con esta convocatoria, Velas Resorts consolida su relación con los socios estratégicos de la industria del turismo en México, proyectando los pilares de servicio y personalización que regirán sus estancias durante el periodo estival.