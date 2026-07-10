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Velas Resorts lidera los premios Travelers’ Choice 2026 de TripAdvisor

Las propiedades de Velas Resorts en México han sido distinguidas nuevamente entre los hoteles más celebrados a nivel internacional.
vie 10 julio 2026 12:51 PM
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Presentado por: Velas Resorts
Grand Velas Los Cabos
Las experiencias excepcionales y el servicio de clase mundial de la cadena fueron ampliamente respaldados en los prestigiosos premios Travelers’ Choice Best of the Best 2026 de TripAdvisor. (Cortesía)

Los reconocimientos Travelers’ Choice Best of the Best 2026, entregados por la plataforma con la mayor colección de perfiles de viaje en el mundo, están reservados solamente para el 1% de los mejores hoteles a nivel global.

Con certeza, son el reflejo directo de experiencias extraordinarias respaldadas por una comunidad de 702 millones de opiniones y reseñas en TripAdvisor.

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Y elogiado por los huéspedes como "absolutamente hermoso", "más allá de las expectativas" o "un lujo insuperable", Velas Resorts continúa estableciendo el estándar para la hospitalidad.

Además de destacar constantemente por su "impecable servicio, gastronomía y amenidades", las distinciones de 2026 extienden su legado, al marcar dos décadas consecutivas en dicho programa de la industria.

De este modo, Velas Resorts se mantiene como la cadena hotelera mejor calificada en las Américas, lo que subraya la excelencia continua de la marca en su portafolio.

Al demostrar un dominio absoluto en las clasificaciones de TripAdvisor, el grupo aseguró tres de sus propiedades dentro de los mejores 15 resorts “todo incluido” del mundo: Grand Velas Los Cabos (N° 8), Grand Velas Riviera Maya (N° 11) y Grand Velas Riviera Nayarit (N° 13).

Este notable logro coloca a la firma en la cúspide de la categoría más competitiva de talla global y refuerza su estatus como el referente definitivo de la hospitalidad de alta gama.

Asimismo, en México, Velas Resorts alcanzó un hito sin precedentes al capturar el 80% de los primeros cinco sitios en la lista de los Mejores Resorts Todo Incluido en México de TripAdvisor, liderada por: Grand Velas Los Cabos (N° 1), seguido por Grand Velas Riviera Maya (N° 2), Grand Velas Riviera Nayarit (N° 4) y Grand Velas Boutique Los Cabos N° 5).

Para fortalecer aún más la hegemonía de la marca, Casa Velas se ubicó en el séptimo puesto y Velas Vallarta en el lugar número 13, sumando un total de seis propiedades consideradas entre los mejores resorts “todo incluido” del país.

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Igualmente, cada una de las instalaciones de Grand Velas ingresó al Top 10 de los Mejores Hoteles de Lujo en México, con Grand Velas Boutique Los Cabos (N° 4), Grand Velas Los Cabos (N° 5), Grand Velas Riviera Maya (N° 9) y Grand Velas Riviera Nayarit (N° 10).

Por si fuera poco, Velas Resorts conquistó cuatro lugares dentro del Top 10 nacional en la categoría de los Hoteles más Populares en México, con Grand Velas Los Cabos en la primera posición, seguido por Grand Velas Riviera Maya en la tercera, Grand Velas Riviera Nayarit y Casa Velas en el octavo y décimo, respectivamente.

Para la marca, este éxito confirma su sólida preferencia y, constatando que el confort y los viajes familiares con un verdadero significado son perfectamente compatibles, Grand Velas Riviera Maya también se posicionó en el sitio 17 en la categoría de Hoteles Familiares.

Sumado a ello, Velas Resorts obtuvo los codiciados 5 Diamantes de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), para las propiedades Grand Velas, y Estrellas Michelin en el restaurante Cocina de Autor, tanto en Los Cabos como en Riviera Maya.

Así, sobresale como la única compañía “todo incluido” en el mundo con dos establecimientos distinguidos por la guía francesa y reafirma su compromiso para competir, al mismo nivel, con los hoteles de lujo más respetados en el ámbito internacional.

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Hoteles y alojamiento Turismo Industria del turismo

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