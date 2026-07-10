Velas Resorts lidera los premios Travelers’ Choice 2026 de TripAdvisor

Y elogiado por los huéspedes como "absolutamente hermoso", "más allá de las expectativas" o "un lujo insuperable", Velas Resorts continúa estableciendo el estándar para la hospitalidad.

Además de destacar constantemente por su "impecable servicio, gastronomía y amenidades", las distinciones de 2026 extienden su legado, al marcar dos décadas consecutivas en dicho programa de la industria.

De este modo, Velas Resorts se mantiene como la cadena hotelera mejor calificada en las Américas, lo que subraya la excelencia continua de la marca en su portafolio.

Al demostrar un dominio absoluto en las clasificaciones de TripAdvisor, el grupo aseguró tres de sus propiedades dentro de los mejores 15 resorts “todo incluido” del mundo: Grand Velas Los Cabos (N° 8), Grand Velas Riviera Maya (N° 11) y Grand Velas Riviera Nayarit (N° 13).

Este notable logro coloca a la firma en la cúspide de la categoría más competitiva de talla global y refuerza su estatus como el referente definitivo de la hospitalidad de alta gama.

Asimismo, en México, Velas Resorts alcanzó un hito sin precedentes al capturar el 80% de los primeros cinco sitios en la lista de los Mejores Resorts Todo Incluido en México de TripAdvisor, liderada por: Grand Velas Los Cabos (N° 1), seguido por Grand Velas Riviera Maya (N° 2), Grand Velas Riviera Nayarit (N° 4) y Grand Velas Boutique Los Cabos N° 5).

Para fortalecer aún más la hegemonía de la marca, Casa Velas se ubicó en el séptimo puesto y Velas Vallarta en el lugar número 13, sumando un total de seis propiedades consideradas entre los mejores resorts “todo incluido” del país.