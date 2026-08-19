Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Bespoke ad

¿Cómo analizar el costo-beneficio de la consolidación de deudas?

La capacidad de pago es un factor fundamental, pero no es el único que debe revisarse para determinar si un crédito de consolidación realmente beneficiará a un cliente.
mié 19 agosto 2026 12:04 PM
Añadir Expansión en Google
Presentado por: Brío by Bravo
portada_expansion (1).png
Brío promueve que la consolidación vaya acompañada de una planeación financiera realista, más allá de simplificar varias deudas en un solo crédito. (Cortesía)

Superar un desbalance económico requiere un diagnóstico preciso de las finanzas personales y, antes de recurrir a la consolidación de deudas, el punto de partida debe ser contabilizar todos los gastos no previstos que pueden afectar el éxito de la estrategia.

Esto incluye mantenimientos del hogar o del automóvil, seguros, colegiaturas, impuestos, consultas médicas, celebraciones familiares o compras estacionales que suelen pasarse por alto y que tienen un impacto significativo en el flujo de efectivo.

Publicidad

Otro aspecto que con frecuencia se subestima es la importancia de destinar una parte del ingreso a un fondo de emergencias. Una vez identificados estos factores, es momento de explorar alternativas de consolidación que se adapten a la capacidad real de pago. Como señaló Maximiliano Martínez Toledo, Vocero de Brío, es indispensable ejecutar una evaluación integral que considere el costo actual de las deudas, la tasa de interés, el número de compromisos vigentes, el plazo restante y el comportamiento crediticio.

Lo anterior tiene el objetivo de confirmar si la consolidación representa un ahorro y una mejora en la administración de las finanzas personales y no simplemente será sustituir una deuda por otra.

Sin embargo, agregó el directivo, también es esencial entender el contexto, ya que no es comparable alguien que incrementó su nivel de endeudamiento por un gasto extraordinario de salud o una inversión patrimonial con alguien cuyo presupuesto ya refleja un desequilibrio estructural. Por esta razón, Brío busca que cada cliente acceda a una tasa personalizada (desde el 16.9%) y un plan de pagos que permita recuperar liquidez sin poner en riesgo la estabilidad económica.

Pero, el experto enfatizó que el verdadero objetivo al consolidar una deuda es evitar que se repita el ciclo una vez liberada la capacidad de pago. En su lugar, debe verse como una invitación a fortalecer la salud financiera.

Tabla Brío.png

¿Cómo prevenir una nueva crisis financiera?

La percepción es que los problemas empiezan cuando las personas incumplen con sus obligaciones de pago; sin embargo, en realidad existen señales que aparecen antes, como dejar de ser “totalero” en las tarjetas de crédito.

Asimismo, recurrir constantemente al pago mínimo, utilizar un crédito para cubrir otro o sentir que una parte cada vez mayor del ingreso está comprometida para cubrir deudas. Para el vocero destinar más del 30% del ingreso mensual a ello es un foco rojo.

Bajo este criterio, la regla básica es usar alrededor del 70% de los ingresos en gastos esenciales como vivienda, alimentación, salud, educación y transporte; mientras que el 30% restante puede distribuirse entre gastos variables, donde el pago de deudas debe ser la prioridad, seguido del ahorro y el entretenimiento.

“Cuando una persona necesita utilizar una proporción mayor de sus ingresos para cubrir sus obligaciones financieras, normalmente comienza a sacrificar rubros básicos o a prescindir del ahorro, lo que reduce su capacidad para enfrentar imprevistos y aumenta el riesgo de sobreendeudamiento”, afirmó Martínez Toledo.

Como resultado, Brío es un aliado para quienes aún se mantienen al corriente con sus pagos.

Si lo requieres, solicita asesoría gratuita, en el sitio web de Brío o en sus redes sociales.

Instagram: @brio.credito

Facebook: Brío Crédito

TikTok: @brio.credito

LinkedIn: Brío Crédito

X: @briocredito

YouTube: @briocredito.mexico

Publicidad

Tags

Gasto Finanzas personales

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad