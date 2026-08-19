¿Cómo analizar el costo-beneficio de la consolidación de deudas?

Otro aspecto que con frecuencia se subestima es la importancia de destinar una parte del ingreso a un fondo de emergencias. Una vez identificados estos factores, es momento de explorar alternativas de consolidación que se adapten a la capacidad real de pago. Como señaló Maximiliano Martínez Toledo, Vocero de Brío, es indispensable ejecutar una evaluación integral que considere el costo actual de las deudas, la tasa de interés, el número de compromisos vigentes, el plazo restante y el comportamiento crediticio.

Lo anterior tiene el objetivo de confirmar si la consolidación representa un ahorro y una mejora en la administración de las finanzas personales y no simplemente será sustituir una deuda por otra.

Sin embargo, agregó el directivo, también es esencial entender el contexto, ya que no es comparable alguien que incrementó su nivel de endeudamiento por un gasto extraordinario de salud o una inversión patrimonial con alguien cuyo presupuesto ya refleja un desequilibrio estructural. Por esta razón, Brío busca que cada cliente acceda a una tasa personalizada (desde el 16.9%) y un plan de pagos que permita recuperar liquidez sin poner en riesgo la estabilidad económica.

Pero, el experto enfatizó que el verdadero objetivo al consolidar una deuda es evitar que se repita el ciclo una vez liberada la capacidad de pago. En su lugar, debe verse como una invitación a fortalecer la salud financiera.

¿Cómo prevenir una nueva crisis financiera?

La percepción es que los problemas empiezan cuando las personas incumplen con sus obligaciones de pago; sin embargo, en realidad existen señales que aparecen antes, como dejar de ser “totalero” en las tarjetas de crédito.

Asimismo, recurrir constantemente al pago mínimo, utilizar un crédito para cubrir otro o sentir que una parte cada vez mayor del ingreso está comprometida para cubrir deudas. Para el vocero destinar más del 30% del ingreso mensual a ello es un foco rojo.

Bajo este criterio, la regla básica es usar alrededor del 70% de los ingresos en gastos esenciales como vivienda, alimentación, salud, educación y transporte; mientras que el 30% restante puede distribuirse entre gastos variables, donde el pago de deudas debe ser la prioridad, seguido del ahorro y el entretenimiento.

“Cuando una persona necesita utilizar una proporción mayor de sus ingresos para cubrir sus obligaciones financieras, normalmente comienza a sacrificar rubros básicos o a prescindir del ahorro, lo que reduce su capacidad para enfrentar imprevistos y aumenta el riesgo de sobreendeudamiento”, afirmó Martínez Toledo.

Como resultado, Brío es un aliado para quienes aún se mantienen al corriente con sus pagos.

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