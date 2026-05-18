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Finanzas Personales

Bravo presenta Brío como una nueva solución para consolidar deudas

Respaldado por la experiencia de Bravo, Brío llega al mercado como crédito de consolidación que contribuye a simplificar las responsabilidades financieras antes de que sean impagables.
lun 18 mayo 2026 04:23 PM
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Presentado por: Brío by Bravo
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Bravo, anunció el lanzamiento de Brío by Bravo, una nueva alternativa de crédito de consolidación. (Crédito)

En tiempos de incertidumbre económica, gestionar varios créditos a la vez resulta más costoso. Ante ello, la administración de las finanzas personales puede volverse un desafío y el control del endeudamiento es la prioridad.

Bajo esta premisa, Bravo, marca especializada en la resolución de deudas que se han vuelto impagables, lanzó Brío , una alternativa que simplifica pagos antes de que se vuelvan insostenibles.

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Dicho producto se posiciona como un crédito de consolidación, es decir, las deudas de tarjetas de crédito o préstamos personales se unifican en un pago. Esto permite al usuario sustituir varios pagos mensuales por uno solo, con una tasa de interés menor y condiciones más claras.

Su valor diferencial radica en una tasa de interés personalizada, que comienza desde el 16.9% hasta el 44.9%, situándose por debajo del promedio de muchos créditos personales convencionales en el mercado.

Actualmente, las tasas promedio de los créditos personales pueden superar el 40% anual, de acuerdo con el Banco de México (Banxico), lo que incrementa el costo de mantener múltiples compromisos financieros.

Educación financiera como eje estratégico

La firma resalta que esta solución está dirigida a personas que aún están al corriente con sus pagos, pero que han dejado de ser “totaleras” y sienten que están perdiendo el control de sus finanzas. Sus beneficios son:

- Crédito desde 20,000 hasta 350,000 pesos.

- Preaprobación inmediata.

- Plazos de 12 a 36 meses, sin penalización por pagos anticipados.

- Sin necesidad de aval ni garantías adicionales.

Al contar con el respaldo de Bravo, una firma con más de 16 años de experiencia financiera,
Brío opera con la solidez de una empresa ya establecida en el mercado mexicano.

“Brío by Bravo representa un paso estratégico para ampliar el impacto de la compañía en México, atendiendo no sólo las consecuencias del sobreendeudamiento, sino también sus causas.”, puntualizó Javier Salmerón, Country Manager de Bravo México.

El directivo añade que lo que buscan es que más personas con deudas recuperen su tranquilidad financiera y seguir sumando educación financiera.

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De este modo, la marca tendrá como pilar la educación financiera, con la convicción de que el acceso a información clara y herramientas prácticas es fundamental para prevenir el sobreendeudamiento.

A través de contenidos educativos, acompañamiento y orientación responsable, Brío promoverá una cultura de planificación y toma de decisiones informadas, evitando que más personas caigan en ciclos de deuda difíciles de revertir.

Actuar antes de tiempo puede hacer la diferencia para evitar caer en un problema de sobreendeudamiento. Si lo requieres, solicita asesoría gratuita, en el sitio web de Brio briocredito.com o en sus redes:

Instagram: @brio.credito

Facebook: Brío Crédito

TikTok: @brio.credito

LinkedIn: Brío Crédito

YouTube: @briocredito.mexico

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Tags

Gasto Economía, negocios y finanzas Deudas

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