SIMM 2026: Primicias, freestyle, pruebas en pista y ¡gana una Firebird!

Del mismo modo, el Custom Quest Capítulo 4 retará a los 10 mejores talleres customizadores del país a mostrar sus habilidades para transformar motocicletas de fábrica en verdaderas obras de arte.
Las propuestas serán evaluadas por un jurado de especialistas bajo criterios de ingeniería, mecánica, estética y funcionalidad. La premiación oficial se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre.
Y para los que buscan su próxima moto, se desplegará una pista para realizar pruebas de manejo con más de 30 modelos que actualmente lucen en los concesionarios o, incluso, algunos que próximamente estarán en las agencias.
Además del recorrido, los usuarios podrán comparar las unidades que han visto en fotos, comprobar las posiciones de manejo, resolver dudas técnicas con especialistas y explorar planes de financiamiento.
En la clínica integral de equipamiento se darán a conocer las tendencias en cascos certificados, indumentaria con sistemas de protección avanzada, tecnología en conectividad, accesorios y soluciones de mantenimiento.
Los organizadores también han preparado un show que desatará la adrenalina con acrobacias protagonizadas por stunt riders y los integrantes de Freestyle Motocross (FMX). De hecho, un monster truck de más de cinco toneladas tendrá una aparición especial.
Sin duda, el SIMM 2026 será el punto de encuentro de la comunidad de la gasolina y las dos ruedas. Para asistir, los boletos aún están con el costo especial de la preventa fase 2.
Al concluir agosto dará inicio la siguiente fase de venta con un incremento en el precio de los accesos.
Adquiere tus entradas en los sitios oficiales: simm2026.boletia.com y salondelamotocicleta.com