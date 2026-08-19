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SIMM 2026: Primicias, freestyle, pruebas en pista y ¡gana una Firebird!

La gran fiesta del motociclismo celebrará su edición 23 con más de 120 expositores, 500 marcas, nuevos productos, pruebas de manejo y espectáculos.
mié 19 agosto 2026 10:23 AM
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Presentado por: SIMM
Salón de la Motocicleta_SIMM_2026.jpg
El SIMM es una tradición de más de dos décadas reuniendo a la comunidad entusiasta de las motocicletas.
 (Cortesía)

Del 17 al 20 de septiembre, el Salón Internacional de la Motocicleta México (SIMM) volverá a abrir sus puertas en Expo Santa Fe de la Ciudad de México.

Bajo el concepto “La Pasión Nos Une”, en esta ocasión se han preparado 37,000 metros cuadrados dedicados enteramente a la cultura biker. Así, más de 120 expositores, que representan a más de 500 marcas globales, revelarán sus innovaciones y primicias.

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La agenda del SIMM también incluirá lanzamientos, pruebas de manejo, exhibiciones de freestyle y otros espectáculos de alto impacto, además de ofrecer a los visitantes la oportunidad de ganar una moto Italika Firebird 300.

También se puede formar parte del compromiso con la cultura vial en la 16.ª edición de la Rodada Pasión por la Seguridad. La cita es el domingo 20 de septiembre a las 10:00 hrs en el Monumento a la Revolución para salir en caravana a las 11:00 hrs rumbo a Expo Santa Fe, junto con diversos motoclubs y la asociación Enemigos del Maltrato Infantil Moto Club (EMI MC). En este punto de salida se podrá convivir con reconocidos motovloggers como Blitz, Don Ronin, Jessie Biker, John Rides, Nitro Interceptor, SkyyCris Motovlog y Vik Moto TV, quienes estarán regalando cortesías e interactuando con los asistentes, antes de encender motores. Al llegar a Expo Santa Fe los motociclistas recibirás cupones con promociones exclusivas para el acceso —como el beneficio de boleto 2X1 si vienen dos personas en la misma moto o la categoría de menor de 12 años si ruedan solos—, además de contar en todo momento con estacionamiento gratuito dentro del recinto por haber llegado sobre dos ruedas.

Foto del contingente de motos durante una edición pasada de la rodada "Pasión por la Seguridad”.
Los participantes de la rodada "Pasión por la Seguridad” tendrán beneficios exclusivos. (Cortesía)

Además de estacionamiento gratuito, los participantes de la rodada obtendrán un descuento en su entrada. Si llegan con un acompañante en su moto, recibirán la promoción de boletos al 2x1; quienes rueden solos tendrán el costo correspondiente a menores de 12 años.

¿Qué actividades habrá en el SIMM 2026?

Como ya es tradición, se instalará la popular zona dedicada a la customización, donde los preparadores mostrarán las mejores máquinas que han modificado recientemente. Aquí se podrán ver desde las imponentes bobbers, choppers o baggers, hasta las cafe racers y trackers, con estética más clásica o deportiva.

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Del mismo modo, el Custom Quest Capítulo 4 retará a los 10 mejores talleres customizadores del país a mostrar sus habilidades para transformar motocicletas de fábrica en verdaderas obras de arte.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado de especialistas bajo criterios de ingeniería, mecánica, estética y funcionalidad. La premiación oficial se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre.

Y para los que buscan su próxima moto, se desplegará una pista para realizar pruebas de manejo con más de 30 modelos que actualmente lucen en los concesionarios o, incluso, algunos que próximamente estarán en las agencias.

Además del recorrido, los usuarios podrán comparar las unidades que han visto en fotos, comprobar las posiciones de manejo, resolver dudas técnicas con especialistas y explorar planes de financiamiento.

En la clínica integral de equipamiento se darán a conocer las tendencias en cascos certificados, indumentaria con sistemas de protección avanzada, tecnología en conectividad, accesorios y soluciones de mantenimiento.

Los organizadores también han preparado un show que desatará la adrenalina con acrobacias protagonizadas por stunt riders y los integrantes de Freestyle Motocross (FMX). De hecho, un monster truck de más de cinco toneladas tendrá una aparición especial.

Sin duda, el SIMM 2026 será el punto de encuentro de la comunidad de la gasolina y las dos ruedas. Para asistir, los boletos aún están con el costo especial de la preventa fase 2.
Al concluir agosto dará inicio la siguiente fase de venta con un incremento en el precio de los accesos.

Adquiere tus entradas en los sitios oficiales: simm2026.boletia.com y salondelamotocicleta.com

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Industria de motocicletas Motocicleta Afición por la moto

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