SIMM 2026: Primicias, freestyle, pruebas en pista y ¡gana una Firebird!

La agenda del SIMM también incluirá lanzamientos, pruebas de manejo, exhibiciones de freestyle y otros espectáculos de alto impacto, además de ofrecer a los visitantes la oportunidad de ganar una moto Italika Firebird 300.

También se puede formar parte del compromiso con la cultura vial en la 16.ª edición de la Rodada Pasión por la Seguridad. La cita es el domingo 20 de septiembre a las 10:00 hrs en el Monumento a la Revolución para salir en caravana a las 11:00 hrs rumbo a Expo Santa Fe, junto con diversos motoclubs y la asociación Enemigos del Maltrato Infantil Moto Club (EMI MC). En este punto de salida se podrá convivir con reconocidos motovloggers como Blitz, Don Ronin, Jessie Biker, John Rides, Nitro Interceptor, SkyyCris Motovlog y Vik Moto TV, quienes estarán regalando cortesías e interactuando con los asistentes, antes de encender motores. Al llegar a Expo Santa Fe los motociclistas recibirás cupones con promociones exclusivas para el acceso —como el beneficio de boleto 2X1 si vienen dos personas en la misma moto o la categoría de menor de 12 años si ruedan solos—, además de contar en todo momento con estacionamiento gratuito dentro del recinto por haber llegado sobre dos ruedas.

Los participantes de la rodada "Pasión por la Seguridad” tendrán beneficios exclusivos. (Cortesía)

Además de estacionamiento gratuito, los participantes de la rodada obtendrán un descuento en su entrada. Si llegan con un acompañante en su moto, recibirán la promoción de boletos al 2x1; quienes rueden solos tendrán el costo correspondiente a menores de 12 años.

¿Qué actividades habrá en el SIMM 2026?

Como ya es tradición, se instalará la popular zona dedicada a la customización, donde los preparadores mostrarán las mejores máquinas que han modificado recientemente. Aquí se podrán ver desde las imponentes bobbers, choppers o baggers, hasta las cafe racers y trackers, con estética más clásica o deportiva.