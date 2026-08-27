IQOS ILUMA i Electric Purple abre la puerta a experiencias únicas

Durante la velada, Leonardo de Alencar, vicepresidente de Productos Libres de Humo de Philip Morris México, compartió la visión detrás del lanzamiento. “En IQOS tratamos de hacer de lo imposible lo posible”.

Bajo esa premisa, explicó que Electric Purple representa una propuesta audaz que va más allá de sumar un nuevo color al portafolio.

“El morado adquiere una personalidad propia: misterio, imaginación y esa sensación de estar frente a algo que todavía está por descubrirse. De esa idea nace Electric Dreams, una plataforma global que lleva este concepto hacia experiencias alrededor de la música, el arte y la cultura”, añadió.

IQOS propone así una nueva manera de expresar su universo de diseño, cultura e innovación. (Cortesía)

La propuesta conecta escenarios tan distintos como una sinfonía en Seúl o una experiencia sonora en las cuevas de Eslovenia, demostrando que la curiosidad puede convertirse en el punto de partida para vivir momentos fuera de lo cotidiano.

A través de la plataforma Electric Dreams en México, los usuarios adultos pueden participar directamente en IQOS Club para tener la oportunidad de ganar experiencias inmersivas en Seúl y Eslovenia.

El lanzamiento exploró la conexión entre los sentidos y los sueños mediante una colaboración con Perfumérica, al emplear aromas como una herramienta para evocar emociones e imaginar nuevas experiencias que te trasladen a los sueños de Seúl y Eslovenia.

La noche continuó con música y una presentación de Alondra Máynez, seguida de un DJ set que acompañó el cierre del evento.

Con Electric Purple y Electric Dreams, IQOS propone una nueva manera de expresar su universo de diseño, cultura e innovación, una invitación a dejar que la curiosidad sea el comienzo de algo extraordinario y a descubrir qué sueños pueden convertirse en experiencias.

Electric Purple no busca solamente ser visto. Busca ser interpretado. (Cortesía)

*Contenido dirigido exclusivamente a fumadores adultos. IQOS no está libre de riesgo y contiene nicotina, que es adictiva.*