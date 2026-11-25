¿Qué operaciones de Broxel abarca la norma ISO 37001:2025?

Emitida en octubre de 2026 por Normalización y Certificación NYCE, S.C., organismo acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema), el ISO 37001:2025 involucra prácticamente a toda la operación de Broxel como hub de infraestructura financiera.

Esto incluye la emisión de tarjetas, monederos electrónicos, vales físicos y digitales, medios de pago y sistemas de cobro, al igual que la administración, el procesamiento, la dispersión y la distribución de dichos productos y servicios.

También, el sistema contempla la negociación, ejecución y seguimiento de los contratos con socios comerciales, a la vez que comprende las actividades de control de la gobernanza, las investigaciones internas y la supervisión a cargo del Oficial de Cumplimiento.

Todo ello hace posible que Broxel fortalezca sus mecanismos para prevenir el soborno y gestionar los conflictos de interés.

El modelo parte de una evaluación de riesgos que considera factores internos y externos, junto con las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Asimismo, se alinea con la legislación antisoborno y con la normativa de prevención de lavado de dinero (PLD) vigente en el país.

Broxel, el hub de infraestructura financiera mexicano, obtuvo la certificación bajo la versión más reciente del estándar internacional y refuerza su modelo de cumplimiento normativo, gobierno corporativo y ética empresarial. (Cortesía)





¿Cómo se articula la norma ISO 37001:2025 con la regulación en México?