A 15 años de operación, Broxel obtuvo la certificación antisoborno ISO 37001:2025para su Sistema de Gestión Antisoborno, la versión más actualizada del estándar global para prevenir, detectar y enfrentar conductas indebidas en las organizaciones.
De este modo, la empresa mexicana de medios de pago fundada por Gustavo Gutiérrez Galindo da continuidad al reconocimiento que mantiene desde noviembre de 2024 y refuerza su cumplimiento normativo y de gobierno corporativo.
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¿Qué operaciones de Broxel abarca la norma ISO 37001:2025?
Esto incluye la emisión de tarjetas, monederos electrónicos, vales físicos y digitales, medios de pago y sistemas de cobro, al igual que la administración, el procesamiento, la dispersión y la distribución de dichos productos y servicios.
También, el sistema contempla la negociación, ejecución y seguimiento de los contratos con socios comerciales, a la vez que comprende las actividades de control de la gobernanza, las investigaciones internas y la supervisión a cargo del Oficial de Cumplimiento.
Todo ello hace posible que Broxel fortalezca sus mecanismos para prevenir el soborno y gestionar los conflictos de interés.
El modelo parte de una evaluación de riesgos que considera factores internos y externos, junto con las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Asimismo, se alinea con la legislación antisoborno y con la normativa de prevención de lavado de dinero (PLD) vigente en el país.
¿Cómo se articula la norma ISO 37001:2025 con la regulación en México?
En un entorno donde la transparencia es decisiva, ofrece una validación independiente de las prácticas de Broxel: sus procesos se gestionan con controles verificables y mejora continua.
Además, esta certificación respalda la solidez operativa de Broxel frente a clientes corporativos, aliados comerciales y autoridades, para quienes la confianza es un activo estratégico al dispersar recursos de terceros a gran escala.
En consecuencia, el cumplimiento de los más altos estándares brinda certidumbre a los millones de trabajadores y familias que reciben sus prestaciones a través de sus tarjetas.
¿Qué otras certificaciones respaldan 15 años de trayectoria de Broxel?
Desde 2011, Broxel ha construido una plataforma tecnológica que conecta a organizaciones, comercios y usuarios con soluciones de pago, dispersión y gestión de recursos. Con el pilar del talento mexicano, ha evolucionado hasta convertirse en una pieza clave de la infraestructura que habilita la digitalización financiera en el país.
Por esta razón, la norma ISO 37001:2025 es un aval de su trayectoria, con la convicción de que el crecimiento de la compañía se sustenta en la integridad, la ética y una cultura de cumplimiento que permea en cada uno de sus procesos.
A este marco se suma la actualización de la certificación PCI DSS v4.0.1 en mayo de 2026, el estándar global que exigen Visa y Mastercard para proteger los datos de los tarjetahabientes, así como las normas ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 e ISO 22301.
Y en agosto, se convirtió en la primera empresa financiera tecnológica en recibir la certificación Modelo Global CIC 4.0 delInstituto Mexicano de Telemarketing (IMT),que audita la calidad en la atención a clientes.
Para mayor información, consulta la autenticidad del certificado en línea en el portal de NYCE.