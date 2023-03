A través de su cuenta de Twitter, Cano señaló que el cobro por esta modalidad de titulación es inconstitucional, pues va en contra del la Ley General de Educación Superior emitida en 2019.

“¿Es inconstitucional el cobro de diplomados como opción a titulación en la UNAM y por ende susceptibles de indirecto? Yo digo que sí tras la reforma educativa de 2019, dónde se maximiza el derecho a la educación superior”, publicó.

El cobro de diplomados de titulación por la @UNAM_MX son contrarios a derechos humanos y a la Constitución. pic.twitter.com/TgaaZ1qitE — Abraham Cano (@Abrahamcd14) March 3, 2023

Fue a través de esta red social que cano dio a conocer que la demanda de amparo fue admitida.

“Demandar a la UNAM por el cobro inconstitucional de los diplomados de titulación, no me hace menos universitario, en sus pasillos y aulas aprendí a ser crítico y conocí el amor por los DDHH, seré fiel defensor de su autonomía, pero esa autonomía no es extraterritorialidad”, sentenció.