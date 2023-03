La cadena de suministro

Carmen de Mello Codorniz es la gerente de la Cadena de Suministro. Estudió ingeniería química en la Universidad Mackenzie de Brasil; además de tener un MBA. Su primer empleo fue en una fábrica de Colgate en Brasil, dando mantenimiento mecánico a los equipos de fundición de aluminio. Recuerda que había 73 ingenieros y solo dos mujeres.

“En mantenimiento, básicamente era yo, la secretaria y la señora que limpiaba los baños. Después pasé por varias áreas, pero a lo mucho me encontraba con tres mujeres. Fue una empresa masculina que me enseñó a sobrevivir y para sobrevivir había que hacer el doble”, apunta.

Ella tenía, además, un sueldo inferior que el resto de los compañeros. Su marido y hermano, que también son ingenieros, le decían que aprendiera de cada situación vivida en la planta, pues no sería la única vez. No fue fácil, ya que De Mello sufrió acoso. “Fue complicado, pero aprendí las cosas más importantes: lo que no se debe repetir y a no sentirme excluida”, expresa.

Cinco años más tarde, la ingeniera se cambió a Novartis. “Lo que me hizo quedarme en el sector farmacéutico es que la diferencia de sueldo no existe. Acá no me tocó eso por el hecho de ser mujer. Otro motivo es que hago medicamentos que mis papás usan. Hoy no me veo en otra industria porque para mí es importante que tenga significado”.

Con una trayectoria de más de 25 años, en la última década Carmen se ha especializado en la optimización de procesos, restructuración organizacional y optimización financiera. Entró a Boehringer Ingelheim en 2013 y desde 2019 ocupa el cargo actual.

Ella lidera el área de planeación de producción, venta directa, almacenamiento y distribución. Entre sus fortalezas están la priorización de portafolios e iniciativas, la construcción de equipos y la visión estratégica. En su área se exportan dos camiones por día a Estados Unidos y Canadá. Solo en 2022, se exportaron 14,677 tarimas de Salud Humana y 7,100 de Salud Animal.

“En México me encontré con una comunidad de mujeres. Yo viajo mucho por trabajo y siempre hay quién se quede a cuidar a mis hijos y a mis perros. Acá veo una potencia matriarcal, algo que no he visto en otros países. Es un networking y apoyo increíble y eso te da mucha seguridad. Hoy creo que hay pocas mujeres en la industria porque es muy difícil lograr el balance personal y profesional”, dice.

Para tener este balance, la brasileña tiene redes de apoyo y es muy disciplinada. Diario se levanta a las 4:30 de la mañana, desayuna con sus hijos, hace ejercicio y meditación y trabaja 12 horas al día, pero no dedica más tiempo al trabajo cuando está descansando.

Uno de sus desafíos más grandes lo vivió en pandemia. Muchos proveedores estaban con menor capacidad de producción y fue complejo gestionar todo para que el paciente no fuera impactado por la falta de medicamentos. “Tuvimos paros intermitentes, movimos a la gente en las líneas de producción y dábamos el stock al país que lo necesitara más. Tuvimos baja de stocks de alrededor del 15%. Ahora queremos crecer a doble dígito”.