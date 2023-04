El video de la reunión se produce después de que el director ordenara a sus trabajadores el regreso a la oficina de manera inmediata. El ejecutivo señaló que los empleados estaban haciendo sacrificios para cumplir con la orden, y mencionó como ejemplo la venta del perro.

"Me he sacrificado y ustedes también se han sacrificado mucho para estar aquí", dijo Clarke, y agregó que uno de sus "líderes" le habló de otro empleado que "salió y vendió el perro de su familia".

"Eso me rompe el corazón como alguien que ha estado a la cabeza del negocio de humanización de mascotas y otros negocios que hemos construido", continuó el director ejecutivo, quien se desempeñó como miembro de la junta y presidente del proveedor de salud de mascotas, PetIQ, de 2011 a 2016. “Pero, en verdad, esos son los sacrificios que se están haciendo y los honro por esos sacrificios”, dijo.

On a company call, Clearlink CEO James Clarke revealed a twisted company culture where one worker is even praised for selling their family dog to sacrifice more for the company. pic.twitter.com/XdJBGP6l40

Estos comentarios afectarón de manera significativa a Clearlink, pues usuarios de redes sociales la describen como "un lugar de trabajo tóxico".

Clearlink sounds like a toxic workplace, one where the king and the small council take no accountability and fling baseless accusations and champion indecency. Surely, it is worthy now of being blocklisted by workers.

— Delete Tweeter (@superwixel) April 22, 2023