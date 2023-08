¿Cómo recuperar mi folio y mi comprobante-credencial de Comipems?

¿Cuál es el folio de registro Comipems?

El folio es un número de registro al concurso del Comipems para ingresar a la educación media superior. Viene en el comprobante-credencial y sirve para dar seguimiento al proceso de admisión de los aspirantes.

Página para ver los resultados

Con tu folio, puedes revisar los resultados Comipems 2023 en esta página . Para ingresar a los resultados debes contar con tu número de folio y tu CURP y capturarlos en la página de resultados.

El folio y el CURP deben ser capturados correctamente en la página de resultados del Comipems 2023. (COMIPEMS 2023)

¿Cómo recuperar el folio?

Lo primero que debes hacer es dar clic en este enlace , para realizar una solicitud de recuperación de folio de registro. Ingresa los siguientes datos:

CURP​

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Entidad de nacimiento

Género

Posteriormente, debes dar clic en reCaptcha, para comprobar que no eres un robot. Y luego debes seguir las instrucciones para descargar tu folio.

Recuperar comprobante-credencial del Comipems

Una vez que ya cuentas con tu número de folio, puedes ingresar en este sitio y reimprimir tu comprobante-credencial. Necesitarás el número de folio y tu CURP.

¿Qué es CDO?

CDO significa 'No se asignó lugar porque no se obtuvo el puntaje suficiente'. También ocurre si no obtuviste el promedio mínimo de 7.0 en secundaria.