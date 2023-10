Nuevas líneas de negocios requieren talento

La implementación de políticas de economía circular dentro de las empresas ha demostrado numerosos beneficios. Estos incluyen la reducción de costos de producción, la fidelidad de los clientes a través de modelos de servicios asociados a productos, diseños atractivos orientados por la naturaleza, flujos recurrentes de ingresos, mayor resiliencia en las cadenas de suministro y la optimización de tiempos de producción.

Así, la economía circular, al ser concebida como un circuito, implica la colaboración constante entre empresas con un solo objetivo: ser más sostenibles. En esta colaboración profunda y específica “puede haber unas líneas del negocio que ni siquiera estamos viendo porque no estamos acostumbrados a tener esas perspectivas”, señala Adriana Pulido.

Como se trata de una tendencia en nacimiento “hay muchas cosas que no están sucediendo, hay muchos servicios que no se están ofreciendo, hay mucha tecnología que no se está desarrollando”, pero que tendrán que volverse realidad. Y es aquí donde profesionales de todas las áreas, desde ingenieros, hasta abogados, pueden beneficiarse al orientar sus carreras hacia especializaciones en economía circular.

Además, aunque todavía no se define completamente el nuevo reglamento de la Ley de Economía Circular en la CDMX, éste podría traer condiciones e incentivos para las empresas. Un planteamiento es dar incentivos a las empresas que cumplen con el reglamento de economía circular y que éste dé cabida o mayores puntos a la hora de concursar por una licitación en el gobierno.

De materializarse, las empresas requerirán profesionales de todas sus áreas con el conocimiento necesario para transformar la empresa y obtener los incentivos. Estos pueden ser ingenieros ambientales, claro, pero también abogados, administradores o jefes de finanzas con la preparación suficiente para incidir, con la toma de decisiones, en menores impactos para el medio ambiente.

Ejecutivos verdes, mejor pagados

Llegar a la C-Suite de una empresa también tendrá mayores beneficios para quienes se capaciten en temas ambientales, de transición energética o de sostenibilidad en general. De acuerdo con PwC, pagar incentivos a los líderes puede ayudar a las corporaciones a su agenda ESG."

Aunque todavía no sucede de manera generalizada, son cada vez más las empresas que vinculan la remuneración de sus ejecutivos a los objetivos ESG. Y estos están ligados al 10%, y a veces hasta el 20% del pago de los incentivos de un ejecutivo.