Cómo trabajar en ESG: cambiar el mundo desde un corporativo

Karen Farías Cruzado se adelantó a esta tendencia. La directora de ESG de Aeroméxico es abogada y ha desarrollado su carrera en las áreas de responsabilidad social y ASG. Siempre tuvo interés en temas de contribución social y entre 2004 y 2006 estudió en España una maestría en Responsabilidad Social y Cooperación Internacional para el Desarrollo. “En México no se escuchaba del tema de responsabilidad social, y es ahí donde yo encuentro mi misión, mi pasión y mi vocación profesional”, explica.

Trabajaba en la Embajada de México en España, ya enfocada en riesgos ambientales y sociales, cuando Cemex la llamó para formar su área de responsabilidad social. Desde entonces, ha trabajado también en Bio Pappel, Natura, Coppel y, ahora, Aeroméxico, contribuyendo a formar los departamentos y estrategias sobre el tema. “Las personas que empezamos en ese momento hemos crecido con el concepto. En Europa hacían cosas, pero en México y Latinoamérica era muy nuevo, había que picar mucha piedra”, añade.

Hoy, las organizaciones comienzan a ser conscientes de que necesitan criterios ASG si quieren sobrevivir ante los cambios en la sociedad, el consumo y las exigencias de sus grupos de interés, entre ellos, sus inversionistas y las nuevas regulaciones.

Raquel Pandal, Advisory Principal de la consultora Korn Ferry, explica que las áreas de ASG han evolucionado desde las de responsabilidad social y estas, a su vez, desde compliance. Pero su compañera, Mariana Herrerías, Senior Client Partner y colíder de la práctica Industrial, asegura que aún hay muchas empresas que no tienen una estrategia o una área sobre el tema.

También influye el tipo de industria, por lo que no hay una receta única. Puede que a una le funcione tener un área específica que trabaje con el resto de departamentos; y a otra, una sola persona que coordine los esfuerzos en todas las áreas. “Lo que sí o sí se necesita es una estrategia de ASG atendida a través de diversas funciones. Lo que se está viendo en las estructuras es que tal vez no tienes una sola función central que lleve todos los procesos end to end, por todo lo que abarca ASG, pero sí necesitas darle la responsabilidad a ciertos roles”, afirma Pandal.

Coordinar la estrategia

Martín Mariscal es oficial de Integridad y Cumplimiento de Volkswagen México y, desde hace un año, también de Sostenibilidad. A nivel global, la empresa está en un cambio de paradigma para no ser sólo una fabricante de autos, sino un proveedor de movilidad sustentable. Por ello, tiene un equipo que trabaja desde la producción, logística, relaciones públicas, marketing, ventas o recursos humanos.