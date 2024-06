Recibí una oferta de trabajo en una startup, ¿qué tan riesgoso es?

Pero había varios retos. Abud asumió el rol de PR Manager para México y Colombia. No tenían una estrategia establecida para ampliar la presencia de la plataforma, su jefe estaba en Moscú y tampoco contaba con un equipo de comunicación.

Además, Eduardo era consciente de que el mundo de las startups es incierto; solo el 10% de los emprendimientos sobreviven al quinto año. Para él, esto significaba lanzarse a lo desconocido y apostar por algo en lo que creía, justo después de haberse casado y de haber recibido a su primogénita.

Empezó por crear un equipo y trazar los pasos a seguir para dar a conocer los beneficios de la plataforma de movilidad. Parte del proceso implicó entender qué estaba haciendo la empresa y cómo se encontraba en términos financieros para poder crecer a consciencia y de forma estratégica.

“La parte bonita es el libre albedrío. Al no ser una corporación, tienes mucha libertad de hacer cosas si tus jefes confían en ti. Me gusta poder decidir. Soy una persona que le gusta generar estrategias y la confianza que me dieron ha sido lo más placentero. Pero tienes que creer en el proyecto en el que te estás involucrando porque una startup no es una empresa internacional incapaz de colapsar en el tiempo”, señala.

Hoy, después de seis años, Abud es el Director de Comunicación para Latinoamérica y trabaja en modalidad remota, lo que le permite pasar tiempo con su familia. La aplicación de inDrive ha sido descargada más de 200 millones de veces, siendo la segunda app de movilidad más descargada en 2022 y 2023.

Además de viajes, inDrive ha ampliado sus servicios urbanos: transporte interurbano, fletes, asistencia y entregas. Opera en 749 ciudades de 46 países y cuenta con 3,000 empleados. En 2023, lanzó New Ventures, su brazo de capital de riesgo y fusiones y adquisiciones.

“Creo firmemente en la importancia de equilibrar el trabajo con un estilo de vida acorde con los valores personales, algo que muchas empresas establecidas no comprenden. No cambiaría la libertad que me da InDrive por un salario mayor que significara perder momentos valiosos con mi hija”, apunta.

Asumir el riesgo

La especialista en capital humano, Blanya Correal, afirma que hoy en día es una realidad que las empresas emergentes o nuevos emprendimientos ofrecen la ventaja de un crecimiento rápido, aunque también presentan el riesgo de la inestabilidad. También pueden representar un camino lleno de aprendizajes y experiencias.

“Trabajar en una startup tiene la ventaja de conocer el negocio desde sus orígenes, lo cual puede prepararte para establecer tu propio proyecto. Esto implica que tendrás que desarrollar múltiples funciones, permitiéndote ganar una perspectiva más amplia de cómo funciona el mercado, el cliente y los procesos que los impactan”, señala.

Otra ventaja de aceptar un empleo en una empresa en crecimiento es que tendrás un gran sentido de propósito. Cada cosa que hagas tendrá un impacto directo en el desempeño del negocio, lo que aumenta la sensación de realización, así como el sentido de pertenencia y camaradería. No obstante, las tensiones del negocio pueden afectar la armonía de los equipos.

“Independientemente de que quieras o no desarrollar una carrera de largo plazo en una startup, la posibilidad de pertenecer a una siempre ofrece la ventaja de innovar y ser creativo, aprender de nuevos sectores, actividades o campos. Esto puede representar una ventaja en tu currículum, ya que es una experiencia altamente valorada por otras empresas”, asegura la especialista.

Un aspecto importante a considerar al trabajar en una startup es el impacto económico. Una ventaja de este tipo de empresas es que podrías negociar parte de tu sueldo en acciones, lo que tiene un gran beneficio si a la empresa le va bien, aunque también puede representar un riesgo a considerar.

Martha Barroso, directora de People & Culture en ManpowerGroup Latam, comparte que las startups suelen estar en etapas tempranas de desarrollo, lo que significa que pueden tener recursos financieros limitados y estar expuestas a la volatilidad del mercado. Es crucial evaluar la estabilidad financiera de la startup, su cultura laboral, el potencial de crecimiento y el equipo de gestión antes de tomar una decisión.

“Aunque existe un mayor riesgo en las startups, también pueden ofrecer una experiencia laboral única y gratificante para aquellos dispuestos a asumir el desafío y la incertidumbre. Debido a la naturaleza de estas empresas, existen múltiples oportunidades de aprendizaje y desarrollo, con recompensas a largo plazo”, afirma.

¿Qué factores evaluar?

Alejandra Martínez, Responsable de Marketing B2B y Estudios del Mercado Laboral en Computrabajo, comparte varios puntos importantes a considerar al evaluar la posibilidad de trabajar en una startup:

Estabilidad financiera: Investiga si la startup ha recibido financiamiento reciente y cuál es su plan de negocio a largo plazo. Comprende cómo está manejando su flujo de caja y si tiene un modelo de negocio sostenible.

Cultura y equipo: Asegúrate de que la cultura de la startup se alinea con tus valores y expectativas de trabajo. Conoce al equipo detrás de la startup, especialmente a los fundadores y líderes clave.

Oportunidades de crecimiento: Evalúa si la startup te ofrece oportunidades para crecer y desarrollar nuevas habilidades. Considera si la experiencia que ganarás será valiosa para tu carrera a largo plazo.

Compensación y beneficios: Compara la compensación y los beneficios que ofrece la startup con lo que podrías obtener en una empresa establecida.

Riesgo personal: Reflexiona sobre tu propia tolerancia al riesgo y si estás dispuesto a enfrentar la incertidumbre. Considera tu situación financiera personal y si puedes manejar períodos de posible inestabilidad financiera.

Impacto en la vida personal: Ten un plan alternativo en caso de que la startup no tenga éxito o las cosas no salgan como esperabas.

“Trabajar en una startup puede ofrecer una gran recompensa, pero es importante entrar con los ojos abiertos y estar preparado para los desafíos únicos que presenta. Es una decisión personal que debe basarse en una evaluación cuidadosa de los riesgos y beneficios”, advierte Martínez.