¿Buscas empleo? Estos son los sectores y estados con más oportunidades

Este panorama laboral se enmarca en un contexto global marcado por la creciente digitalización y una fuerte tendencia de relocalización de industrias, un fenómeno conocido como nearshoring. Este proceso, que implica trasladar la producción más cerca de los mercados de consumo, ha cobrado relevancia como estrategia para mitigar riesgos en las cadenas de suministro y reducir costos logísticos.

La digitalización también ha jugado un papel crucial, acelerando cambios en el mercado laboral y creando nuevas oportunidades en sectores como la tecnología, la logística y el comercio electrónico. Sin embargo, estos avances también conllevan retos significativos, como la necesidad de una mayor capacitación y la adaptación de la fuerza laboral a nuevas competencias.

Sectores y regiones con mayor creación de empleo

Para el próximo trimestre, el sector energético lidera la creación de empleo debido a importantes inversiones en tecnologías limpias, construcción de plantas de ciclo combinado y proyectos de hidrógeno verde. Los servicios de comunicación también sobresalen, impulsados por inversiones en innovación para acelerar el gaming, mejorar la conectividad, desarrollar el Internet de las Cosas y fortalecer la ciberseguridad.

Robles refiere que el sector de transporte, logística y automotriz igual muestra un crecimiento en la creación de empleo, especialmente en la ampliación de plantas de autopartes y tarjetas inteligentes en los estados del norte y centro del país.

Otros sectores con expectativas positivas incluyen ciencias de la salud, manufactura, tecnologías de la información, finanzas y bienes raíces, bienes y servicios de consumo, y organizaciones sin fines de lucro.

A nivel regional, el noreste de México encabeza la tendencia de empleo, con inversiones sobre todo en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Estas inversiones incluyen plantas de vehículos eléctricos, tarjetas electrónicas y aleaciones de aluminio, además de hidrocarburos.

“En el sureste, centro, occidente, Ciudad de México y el norte también se observan tendencias positivas de empleo, con inversiones en plantas de semiconductores, instrumentos médicos, autopartes y proyectos eólicos”, detalla la directora de Operaciones.

En el ámbito global, Costa Rica tiene la intención de contratación más alta con una Tasa Neta de 35%, seguida por Suiza con 34% y Guatemala con 32%, igual que México. Argentina y Chile, por el contrario, registran las menores intenciones de contratación, con 3% y 7%, respectivamente.

Para el tercer trimestre de 2024, se pronostica la creación de entre 250,000 y 300,000 empleos formales. El Banco de México estima que para el cierre de 2024, el crecimiento del empleo formal será de entre 510,000 y 670,000 puestos, mientras que Manpower Group prevé la creación de 600,000 empleos formales.

Los pendientes que heredará la próxima administración

Mónica Flores, presidenta de Manpower México, señala que la creación de empleos es multifactorial y está más allá de las elecciones en México y Estados Unidos. Flores asegura que para generar empleos es necesaria la inversión, y ésta solo se consigue mediante confianza, seguridad jurídica e infraestructura. “Sin estas condiciones, la inversión no llegará, independientemente de quién sea el presidente. Es una cuestión de estabilidad económica, seguridad y confianza”, apunta.

Flores también sugiere que la disminución en la creación de empleos formales acumulada de enero a mayo de 2024, comparada con el mismo periodo del año anterior, requiere de estrategias y políticas específicas para revertir la tendencia, pero por tiempo ya no quedaría en las manos de AMLO, el acrónimo con el que se conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“A corto plazo, es difícil cambiar una tendencia de esta magnitud. Es necesario enviar señales de certeza jurídica y estabilidad a los mercados para generar confianza en los inversores. A mediano y largo plazo, es necesario implementar políticas públicas que faciliten la transición de la informalidad a la formalidad, regular el empleo temporal para fomentar el crecimiento económico y crear condiciones que permitan la inclusión de grupos discriminados laboralmente, como las mujeres”, comenta.

La presidenta de Manpower México considera importante tener escuelas de tiempo completo y guarderías para facilitar que más mujeres puedan acceder a empleos formales. Además, menciona la necesidad de recapacitar al talento mexicano para que adquiera habilidades demandadas por los sectores en crecimiento y fomentar la migración de habilidades a lo largo del país.

Para Flores, uno de los retos del gobierno entrante es la formación de talento. Señala que los sistemas educativos no están alineados con las necesidades del mercado laboral actual y sugiere la implementación de un sistema de credenciales y certificaciones cortas, así como prácticas profesionales. “Este desafío no es nuevo, ya que México no ha logrado generar el millón de empleos formales anuales que se requieren desde hace una década”, sostiene.

Pese a ello, Flores ve una ventaja competitiva en los tratados de libre comercio de México, especialmente en América del Norte, y enfatiza la necesidad de crear condiciones internas para aprovechar al máximo estas oportunidades.