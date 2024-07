Haz un examen en la CDMX y concluye tu preparatoria

Requisitos

Para participar, las y los interesados deberán tener los siguientes requisitos:

Contar con certificado que acredite la educación secundaria.

Tener una cuenta de correo electrónico activa y de uso personal, en el cual recibirá comunicaciones y avisos

Disponer al menos 20 horas a la semana para el proceso de instrucción.

Contar con estudios previos o parciales de bachillerato.

Presentar el examen diagnóstico durante el proceso de registro.

Digitalizar a color los siguientes documentos a partir del original (en formato PDF, en archivos separados y con tamaño máximo de 2.048 Kb. No se aceptan imágenes o fotos) Clave Única de Registro de Población (CURP). Acta de Nacimiento. Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar). Certificado de Estudios de Secundaria V. Comprobante de domicilio (solo si no es visible en la identificación).



Observaciones

En caso de no contar con el certificado de secundaria, deberá presentar una constancia de certificado en trámite, de terminación de estudios o boleta de calificaciones del último grado con todas las materias aprobadas.

El comprobante de domicilio no debe superar los 3 meses.

Registro

El registro estará disponible en la entrada en vigor de la convocatoria hasta las 23:59 horas del 15 de agosto de 2024. Para ello, deberán hacer lo siguiente:

Ingresar sus datos en el sistema de registro que estará disponible a través de la página web de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (www.sectei.cdmx.gob.mx). Incorporar en el sistema de registro los archivos de los documentos que se señalan en el punto 4 de la base SÉPTIMA, de esta Convocatoria (en formato PDF, archivos por separado y tamaño máximo de 2.048 Kb, con las características señaladas). Imprimir el comprobante con el número de folio que asigna el sistema de registro al concluir exitosamente la captura de datos y la incorporación de documentos. Es indispensable conservar el número de folio y los datos de acceso al sistema de registro para continuar el proceso de ingreso Las personas interesadas que cumplan con lo anterior, tendrán la calidad de aspirantes registradas. El registro no es sinónimo de inscripción, únicamente otorga derecho a participar en la convocatoria.

Se anulará el registro o la inscripción de cualquier persona que proporcione datos no fidedignos o documentos no legibles, incompletos o alterados, de conformidad con la base DÉCIMA QUINTA de la presente Convocatoria. No habrá registros extemporáneos.

Proceso

Quienes sean aceptados tendrán un proceso de instrucción para fortalecer los conocimientos para el examen y contarán con recursos a través de la plataforma “Aprendesectei”. Para su acceso, se enviarán claves por correo electrónico, considerando el número de folio de las personas aspirantes.

Posteriormente, se realizará un periodo de instrucción entre agosto y diciembre de 2024, con sesiones síncronas en línea, así como presenciales en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) de la CDMX.

El examen será aplicado los viernes y sábados de las primeras dos semanas de diciembre.

Puedes consultar la convocatoria completa aquí .