Python desbanca a Excel como cualidad para hallar empleo en México

No obstante, cuando se habla de habilidades técnicas, el escenario no es el mismo. "Python" encabeza la lista de las habilidades más demandadas por los empleadores, apareciendo en 232 de cada 1,000 anuncios de trabajo. No obstante, no aparece ni siquiera en el Top 10 de las habilidades técnicas más ofrecidas por los candidatos.

La habilidad técnica más ofrecida por los candidatos es ventas, seguido de excel. Lo que podría ser un indicador más de la escasez de talento tecnológico en el país, de acuerdo a especialistas.

Esto podría representar tanto una escasez de este tipo de talento especializado, como una falta de pericia a la hora de redactar un CV.

De hecho, la cuarta habilidad técnica más mencionada entre los candidatos es "programación". Y podría ser que en estos casos se excluya el lenguaje de programación que se domina; Python es uno de ellos y si un candidato lo domina, tendría ventajas si lo hace explícito en su CV.

Escasez, un reto real pero mal enfocado

En cuanto a la escasez en México, el 68% de los empleadores tiene dificultades para encontrar los perfiles que necesita, de acuerdo con una encuesta de Manpower. Entre los perfiles más difíciles de cubrir están analistas de datos, especialistas en tecnologías de la información, front office, entre otras emergentes como especialistas en programación e Inteligencia Artificial.

“Los datos nos muestran que el mundo está cambiando. Informes de Future Jobs Report han destacado que el pensamiento analítico, el big data, y conocimientos en IA son habilidades fundamentales para los empleadores rumbo a 2025, y a pesar de que México ha incrementado en 95% las ofertas de empleo en el área, aún existen múltiples dificultades para poder cubrir las nuevas necesidades de las empresas", explicó en una entrevista reciente Pedro López, director de Metaworld Congress, un foro de tecnología emergente que está por llegar a México.

“El talento tech en México es muy reducido, y no solamente eso, sino que los que realmente agregan valor es un círculo muy chico que se lo están pelando las diferentes compañías. Pero uno de los grandes errores de las grandes y medianas compañías “es que piensan que la transformación digital es una cuestión de tecnología, cuando en realidad es una cuestión de mindest y de cambio de forma de operar de las personas y su desarrollo de habilidades”, explicó a Expansión Gustavo Barcia, CEO de Needed Education.

El empresario explica que una empresa debe enfocar sus esfuerzos de evolución digital en capacitar a la gente dentro de su empresa, a la que comparte los valores, los objetivos y conoce la cultura de la compañía en sus bases. Esta es una solución, explica, que garantiza la madurez digital, más allá de contratar personas expertas pero ajenas a la organización.