Este jueves, Gonzalo Soto y Diana Gante platican sobre la reducción de la pobreza que hubo desde 2018 hasta el año pasado, ya que el Inegi dio a conocer que hubo una disminución de 13.4 millones de personas que viven en pobreza.
Más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza
El Inegi dio a conocer que se redujo la población pobre en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 14 agosto 2025 06:34 AM
Además, comparten detalles de estos temas:
- Juzgadores burlan la ley: salen en acordeones, los multan, pero ganan elección
- Nuevos ministros se recortarán salario y presupuesto 2026
- Spin, de Femsa, busca licencia bancaria; apuesta por clientes de bajos recursos
- Delta y Aeroméxico piden prórroga y American acusa a México de arbitrariedad
- Las empresas pueden aprovechar beneficios fiscales para financiar energía limpia
