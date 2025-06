¿Por qué el café es vital para iniciar el día? Los beneficios de esta bebida en el trabajo

“Estoy tratando de agarrarle el gusto al té y dejar un poco más el café, pero no es fácil. Este té que me estoy tomando es de lo mejor y aún así me sabe a agua caliente. Extraño el café”, confiesa entre risas Arturo Sánchez, líder de la división de Consumo en Bayer para Asia.

Desde que asumió el cargo, el mexicano ha tenido que viajar constantemente a Japón y adaptarse a una nueva rutina laboral donde las bebidas calientes no giran en torno al café. En las reuniones, en lugar de servir espresso o americano, se ofrece té. Y aunque ha intentado incorporarse a esa costumbre, el cambio le está costando. “Me tomaba hasta seis tazas diarias. Ahora solo dos en la mañana. Pero sin café, no es igual”, admite.

Y es que en México, el café no es solo una bebida. Es el ritual que inaugura la jornada, acompaña las juntas y se convierte en el salvavidas emocional durante los días más largos. Es pausa, puente, excusa, consuelo y recompensa. El café es parte del ecosistema laboral, una forma de conexión que va más allá de la cafeína.