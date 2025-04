Cómo ejercer la flexibilidad laboral desde un puesto de poder: así es el reto de los jefes

Promover la flexibilidad laboral es una consigna común en el discurso empresarial. Desde el final de la pandemia de covid-19, las compañías incorporaron este concepto a sus políticas, conscientes de que la productividad no depende del presentismo y que la salud mental es parte fundamental del rendimiento. Pero entre agendas saturadas, equipos a cargo y responsabilidades regionales, la flexibilidad a veces es más un ideal que una constante, especialmente para quienes toman decisiones.

Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup para Latinoamérica, es un ejemplo de esa dualidad. Lidera una de las compañías que más ha impulsado esquemas laborales flexibles en la región, pero admite que en su rutina la posibilidad de trabajar de forma remota solo ocurre una o dos veces por semana. “Si estoy en un tiempo familiar, pues es tiempo familiar, no estoy sentada en la mesa viendo el celular”, dice, marcando una línea clara entre lo personal y lo profesional, cuando las circunstancias lo permiten.

Su agenda incluye viajes, conferencias y reuniones en distintos países, lo que, siendo realistas, no deja mucho tiempo para el descanso. “A veces regreso de dar una conferencia, me conecto desde mi espacio en casa y paso la tarde en videollamadas. Me doy mi tiempo para comer, pero otras veces me como un sándwich frente al escritorio como si estuviera en la oficina”.

Aun así, Flores se empeña en no saturar sus días con juntas seguidas. Siempre que puede, deja al menos 15 minutos entre cada una para tomar un respiro. “Me conecto después, pero no durante”, asegura al hablar de cómo maneja los límites durante su tiempo familiar. Ver una película ligera o leer en silencio son sus formas de reconectar consigo misma.