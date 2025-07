¿Licenciatura abierta y a distancia? UnADM da 15,120 lugares para 23 programas

UnADM abre convocatoria para 2025

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, anunció la Convocatoria 2025 de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), la cual estará disponible en el sitio oficial de la UnADM o en el link www.unadmexico.mx/convocatoria2025/#fases a partir de hoy y hasta las 23:55 horas del 10 de agosto de 2025.

El titular de la SEP afirmó que con ella se a la creación de 330 mil nuevos lugares en la Educación Superior, uno de los compromisos del actual sexenio.

La rectora de la UnADM, Lilian Kravzov Appel, informó que el proceso de admisión será en línes y consta de cuatro fases. El objetivo es facilitar el ingreso de las y los aspirantes a estudios de Técnico Superior Universitario y Licenciatura, bajo un modelo flexible y gratuito.

Fase 1: Registro y carga de documentos

Del 28 de julio a partir de las 9:00 horas y hasta el 10 de agosto a las 23:55.

Las y los aspirantes deberán llenar el formulario, obtener su folio y subir los documentos requeridos: Clave Única de Registro de Población (CURP), certificado total de estudios de Educación Media Superior y constancia que acredite haber cursado y aprobado un curso (o equivalente) en línea.

Fase 2: Encuesta de aspirantes

Del 18 al 24 de agosto, a partir de las 9:00 y hasta las 23:55 horas del último día-

La UnADM busca recabar información sociodemográfica para fines estadísticos y de mejora institucional.

Fase 3: Cuestionario Único de Habilidades

Del 1 al 14 de septiembre, disponible desde las 9:00 hasta las 23:55 horas del último día.

Identificar el perfil académico de los participantes.

Fase 4: Curso de ingreso

Del 6 al 26 de octubre, de las 9:00 hasta las 23:55 horas del último día.

Las y los aspirantes podrán conocer el modelo educativo virtual, sus herramientas tecnológicas y las dinámicas de estudio independiente.

La publicación de los folios aceptados podrán ser consultados a partir de la 9:00 horas del del 17 de noviembre de 2025 en el enlace https://www.unadmexico.mx/convocatoria2025/

Una vez aceptados, los aspirantes deberán realizar un registro como estudiantes de la UnADM. En primer lugar, recibirirán información de la universidad por medio de los canales oficiales institucionesles, por parte de la de la Dirección de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes (DAEAE) del 17 de noviembre del 2025 al 23 de noviembre del 2025.

Para el proceso de inscripción, es necesario tener digitalizada la documentación siguiente:

a) Acta de nacimiento o equivalente (anverso y reverso, incluso si no tiene imagen o texto alguno).

b) Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada, con la leyenda: “Verificada por el registro civil”.

c) Certificado total de estudios de bachillerato o equivalente al bachillerato (anverso y reverso, incluso si no contiene imágenes o texto). Si el certificado es de alguna institución estatal, solicitar su legalización. Si no se cuenta con este documento, no podrá participar en esta convocatoria.

d) Identificación oficial con fotografía.

e) Constancia laboral con las especificaciones mencionadas para los programas de Seguridad Pública y Enseñanza de la Matemática.

¿Cuándo inician las clases?

La binvenida a la comunidad será mediante un Curso Propedéutico para Estudiantes de Nuevo Ingreso UnADM, con duración de 14 días, e iniciará el 1 de enero de 2026.

El semestre comenzará formalmente el 12 de enero de 2026.

🏫 La @UnADM_Mx ya abrió su convocatoria 2025. Consúltala aquí: 👉🏼 https://t.co/W8S3RPYBoB



Consulta la oferta académica y da el siguiente paso hacia tu futuro. 🎓📲 ¡Es tu momento!#ConvocatoriaUnADM2025 pic.twitter.com/CbzWhm3yBt — SEP México (@SEP_mx) June 26, 2025

¿Cuál es el modelo educativo y su oferta?

La UnADM consta de un modelo enfocado en el estudiante, flexible y accesible. Las y los estudiantes podrán organizar y decidir su ritmo de estudio. La estructura curricular cambia dependiendo de los dos tipos de plan que se elija:

Estructura curricular (anual)

Se cursa dos módulos para graduarse como Técnico Superior Universitario (2010 horas o 125 créditos).

Se cursa cuatro módulos para graduarse como Licenciado o Ingeniero (4000 horas o 225 créditos).

Estructura modular

Cada módulo está compuesto por semestres seriados (1056 horas o 55 créditos).

Cada semestre equivale a 288 horas (20-25 créditos) de aprendizaje, por cuatro asignaturas.

El alumno decide a partir del segundo semestre cuántas asignaturas quiere cursar respetando la seriación de cada plan de estudios (mínimo dos, máximo cuatro).

Núcleos de formación profesional

Constituidos por tres nucleos formativos: básica, formación disciplinar y formación especializada.

Cuenta con programas de estudio en las áreas de Ciencias Sociales y Administrativas; Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales, y Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología.

Conoce la oferta aquí .