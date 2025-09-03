Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Carrera

ConocoPhillips despedirá hasta 3,250 empleados por reestructuración interna

La empresa tiene unos 13,000 empleados en todo el mundo, lo que significa que se verá afectada entre el 20 y el 25% de su plantilla laboral
mié 03 septiembre 2025 02:00 PM
ConocoPhillips recortará su plantilla laboral entre 20 y 25%; sus acciones caen
El recorte de personal de entre el 20% y el 25% de la plantilla laboral de ConocoPhillips se debe a una reestructuración interna.

La productora estadounidense de petróleo y gas ConocoPhillips recortará entre el 20% y el 25% de su plantilla laboral como parte de una reestructuración, según un portavoz de la empresa y después de que cinco fuentes dijeran a Reuters que el CEO Ryan Lance detalló los planes en un video matinal.

Las acciones de la tercera mayor productora de petróleo de Estados Unidos bajaron un 4.2%, hasta 94,91 dólares, superando la caída del 2.1% del índice energético más amplio S&P 500 .SPNY. "Sé que estos cambios crean incertidumbre y son inquietantes", declaró Lance.

La caída de los precios del petróleo ha presionado a ConocoPhillips y a sus rivales este año, obligándoles a recortar personal, frenar el gasto de capital y reducir las perforaciones. Chevron anunció en febrero que despediría hasta el 20% de su plantilla y la gigante de servicios petrolíferos SLB SLB.N también está recortando personal.

Publicidad

En enero, la petrolera británica BP BP.L anunció que suprimiría más de 7,000 empleados, es decir, el 5% de su plantilla laboral.

Recomendamos:

Por qué el offboarding mal gestionado puede costar caro a tu empresa
Carrera

Las empresas pagan caro no planear bien la salida de sus empleados

"A medida que racionalicemos nuestra organización y eliminemos trabajo del sistema, necesitaremos menos puestos", dijo Lance en el mensaje de video escuchado por Reuters.

Los costos han subido unos 2 dólares por barril, lo que dificulta la competitividad de la empresa, dijo Lance, quien agregó que los costos controlables habían subido a 13 dólares por barril en 2024 desde los 11 dólares en 2021. Los futuros del crudo estadounidense han bajado cerca de un 11% en lo que va de año.

ConocoPhillips tiene unos 13,000 empleados en todo el mundo, lo que significa que se verán afectados entre 2,600 y 3,250 trabajadores. La mayoría de los recortes se efectuarán antes de finales de año, dijo Dennis Nuss, portavoz de ConocoPhillips, en una respuesta a Reuters enviada por correo electrónico.

La nueva estructura y dirección se harán públicas a mediados de septiembre y la reorganización concluirá en 2026, según dos de las fuentes. Además, la empresa tiene previsto celebrar una reunión pública el jueves por la mañana.

Los ingresos netos de ConocoPhillips se redujeron en el segundo trimestre a unos 2,000 millones de dólares, el nivel más bajo desde el trimestre finalizado en marzo de 2021, cuando el COVID-19 hizo estragos en la demanda.

Hasta este miércoles, las acciones de la compañía habían caído un 4% en lo que va de año, frente a la subida del 5% del índice energético S&P 500.

Publicidad

Tags

Empleo Despidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad