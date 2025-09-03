ConocoPhillips despedirá hasta 3,250 empleados por reestructuración interna

La productora estadounidense de petróleo y gas ConocoPhillips recortará entre el 20% y el 25% de su plantilla laboral como parte de una reestructuración, según un portavoz de la empresa y después de que cinco fuentes dijeran a Reuters que el CEO Ryan Lance detalló los planes en un video matinal.
Las acciones de la tercera mayor productora de petróleo de Estados Unidos bajaron un 4.2%, hasta 94,91 dólares, superando la caída del 2.1% del índice energético más amplio S&P 500 .SPNY. "Sé que estos cambios crean incertidumbre y son inquietantes", declaró Lance.
La caída de los precios del petróleo ha presionado a ConocoPhillips y a sus rivales este año, obligándoles a recortar personal, frenar el gasto de capital y reducir las perforaciones. Chevron anunció en febrero que despediría hasta el 20% de su plantilla y la gigante de servicios petrolíferos SLB SLB.N también está recortando personal.