ConocoPhillips despedirá hasta 3,250 empleados por reestructuración interna

En enero, la petrolera británica BP BP.L anunció que suprimiría más de 7,000 empleados, es decir, el 5% de su plantilla laboral.

"A medida que racionalicemos nuestra organización y eliminemos trabajo del sistema, necesitaremos menos puestos", dijo Lance en el mensaje de video escuchado por Reuters.

Los costos han subido unos 2 dólares por barril, lo que dificulta la competitividad de la empresa, dijo Lance, quien agregó que los costos controlables habían subido a 13 dólares por barril en 2024 desde los 11 dólares en 2021. Los futuros del crudo estadounidense han bajado cerca de un 11% en lo que va de año.

ConocoPhillips tiene unos 13,000 empleados en todo el mundo, lo que significa que se verán afectados entre 2,600 y 3,250 trabajadores. La mayoría de los recortes se efectuarán antes de finales de año, dijo Dennis Nuss, portavoz de ConocoPhillips, en una respuesta a Reuters enviada por correo electrónico.

La nueva estructura y dirección se harán públicas a mediados de septiembre y la reorganización concluirá en 2026, según dos de las fuentes. Además, la empresa tiene previsto celebrar una reunión pública el jueves por la mañana.

Los ingresos netos de ConocoPhillips se redujeron en el segundo trimestre a unos 2,000 millones de dólares, el nivel más bajo desde el trimestre finalizado en marzo de 2021, cuando el COVID-19 hizo estragos en la demanda.

Hasta este miércoles, las acciones de la compañía habían caído un 4% en lo que va de año, frente a la subida del 5% del índice energético S&P 500.