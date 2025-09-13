En plena ola de IA, México se queda sin profesionales para las vacantes más demandadas

Esta situación ya se vive en la industria tecnológica, ya que la adopción de la IA ha derivado a la reducción de contratación de talento en el mundo, principalmente joven.

En 2024, los recién graduados representan 7% de las contrataciones en grandes tecnológicas a nivel mundial, una reducción de 25% respecto a 2023, y más de 50% en comparación con 2019. En cuanto a las startup, la reducción fue más de 30% para el mismo periodo, según un informe mundial de SignalFire .

México no forma parte de esa tendencia, sino que enfrenta grandes retos por escasez de talento, según los expertos.

Escasez de talento tech, el principal problema en México

México enfrenta un problema de 70% de escasez de talento general. En el caso de la industria tecnológica, la cifra aumenta hasta 77%, de acuerdo con un estudio realizado por ManpowerGroup , una empresa especializada en recursos humanos.

En 2025, los puestos de trabajo relacionados con las tecnologías de la información, el análisis de datos y las ingenierías están entre los más difíciles de cubrir en el país.

Alberto del Castillo, director de Talento y Servicios Especializados de la división TI de Adecco —empresa especializada en recursos humanos— explicó a Expansión que la escasez de talento se debe a que hay pocas personas con formación especializada, ya que las carreras STEM no suelen ser la primera opción entre quienes ingresan a la educación superior.

Por ejemplo, las carreras con mayor número de profesionistas durante 2024 fueron Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad y Fiscalización, Ingeniería Industrial y Psicología, de acuerdo con Compara Carreras del Instituto Mexicano para la Competitividad ( IMCO ).

El Desarrollo de Software aparece en el puesto ocho del top 10 de carreras, pero es apenas el 42.1% del total de profesionales de Derecho, la primera carrera en la lista; y concentra el 3.4% del total de personas con carrera a nivel nacional.

Esto sucede de manera similar con Informática, que integra el 1.7% del total de personas con carrera. Y ese porcentaje se reparte entre diferentes sectores, no necesariamente dentro de las empresas tecnológicas.

“Hoy el reto está justo en la atracción de talento porque hay muchas vacantes sin cubrir. Y creo que como sociedad, como gobierno, como empresas, necesitamos hacer un impulso a que [los jóvenes] les llamen las carreras STEM (...). Para 2030 tendríamos que duplicar la matrícula en ingenierías.”

Por este déficit de talento, las empresas suelen tener más vacantes que aspirantes. Esta perspectiva también es compartida por Carlos Bueso, director de Experis México, Centroamérica y el Caribe, y experto en capital humano TI. Al existir una mayor demanda sobre el talento en el mercado puede otorgar oportunidades de empleabilidad a quienes cumplen con los requisitos.

Ante el problema de escasez de talento, las empresas tecnológicas requieren realizar planes de capacitación. Según Alberto del Castillo, invertir en su propio personal permite retener el talento, evita costos de contratación innecesarios y se obtiene una retribución de hasta 70%.

La IA es una aliada para quienes saben manejarla

Ambos expertos coincidieron en que la adopción de la inteligencia artificial no está impactando negativamente a la contratación, pero sí está reestructurando las formas de trabajo, principalmente para las labores muy demandantes o repetitivas.

Alberto del Castillo explicó que esta tecnología se utiliza en tareas como la captura de datos, el procesamiento de grandes volúmenes de información y los análisis iniciales. Son actividades que, en general, el talento ya no está tan dispuesto a realizar, especialmente entre las generaciones más jóvenes, como la Gen Z y, próximamente, la generación Alfa.

A su vez, Carlos Bueso indicó que los profesionales deben aprender sobre esta herramienta, ya que el riesgo no está en que la IA reemplace los puestos de trabajo, sino que las personas que sí saben emplearla lo hagan. Para el director de Experis, el factor humano es fundamental para la aplicación de la inteligencia artificial y vigilancia operativa.

“Si bien la inteligencia artificial está facilitando hacer trabajos que necesitaban más personas involucradas en un proyecto, sigue recibiendo la supervisión y el criterio de los profesionales”, relató Bueso.

El conocimiento y dominio de la IA es una de las habilidades más demandadas por el mercado laboral. De acuerdo con Coursera , el 94% de los empleadores afirman que es probable que contraten a candidatos con credenciales GenAI; y el 75% prefieren contratar a personas menos experimentadas en sus campos, pero que sepan utilizar la IA, a aspirantes mejor calificados, pero sin conocimiento de esta tecnología.