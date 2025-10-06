El primer filtro para avanzar en una entrevista de trabajo ya no es hecho por humanos, sino por IA

“Eso significa que tendría que revisar alrededor de 1,500 perfiles manualmente, algo imposible de hacer con detalle. La tecnología no solo ayuda a filtrar, también permite ganar tiempo para dedicarlo a lo más valioso, la entrevista cara a cara”, dice Martínez.

Pero hoy día, no solo los reclutadores se apoyan en algoritmos para filtrar perfiles. Cada vez más candidatos redactan sus hojas de vida con ayuda de la inteligencia artificial, de modo que el primer contacto humano está siendo sustituido por la tecnología, que decide quién sigue y quién se queda fuera de los procesos de reclutamiento.

Los datos confirman esa transformación. De acuerdo con el estudio “Búsqueda de empleo y talento Online 2025” de OCC, ocho de cada 10 candidatos utilizan aplicaciones móviles para buscar empleo y 86% de los reclutadores recurre a bolsas en línea para atraer talento.

El informe revela además que la inteligencia artificial ya se incorpora al proceso, pues 27% de los candidatos la usa para mejorar su currículum o localizar vacantes, mientras que 46% de los reclutadores la aplica para filtrar perfiles o redactar descripciones. Pese a su avance, la mayoría coincide en que estas herramientas no reemplazan el criterio humano.

Para Costa la ventaja de un CV hecho con IA es que revela a un candidato que ya entiende de tecnología. “Es verdad que pueden llegar mentiras en estas filtraciones, pero si programas bien tu GPT puedes detectar incluso soft skills dentro del currículum”. La misma herramienta que los candidatos usan para presentarse se convierte en un aliado de los reclutadores para descartar y validar perfiles.

La automatización igual puede superar al papel, ya que existen entrevistas en video conducidas por avatares que formulan preguntas y analizan microexpresiones. La máquina detecta nervios, emociones o inconsistencias que muchas veces pasan inadvertidas al ojo humano. Costa considera que este tipo de soluciones hacen más eficiente la labor de filtrar, aunque insiste en que la inteligencia artificial no sustituye la experiencia y el conocimiento humano.

Un camino con riesgos

Adriana Velasco, gerente de Comunicación en Manpower Group, advierte que los algoritmos pueden generar sesgos invisibles. “Si el modelo fue entrenado con información incompleta o prejuicios, puede reproducirlos y dejar fuera a perfiles diversos que tendrían mucho que aportar”, señala. El reto no está únicamente en usar tecnología, hay que diseñarla con criterios claros de inclusión y mantener supervisión humana en las fases críticas.

Acorde con datos de Deel, siete de cada diez pymes en México utilizan IA en sus procesos de recursos humanos, principalmente en filtros de CV y entrevistas digitales. Para empresas con recursos limitados, esta tecnología es la única manera de responder al alud de postulaciones.

Sin embargo, el dilema está en el equilibrio. La tecnología hace posible que un reclutador concentre su tiempo en entrevistas más profundas, donde evalúe no las habilidades técnicas, valores, cultura organizacional y capacidades blandas. “No hay mejor persona que otra persona para conocer a fondo a un candidato”, dice Martínez.

En ese sentido, la primera etapa del proceso se ha transformado en un filtro casi invisible que opera antes de que alguien vea al postulante, y lo que define si un currículum pasa o se queda en el camino no siempre es la mirada de un reclutador, sino una instrucción escrita en un algoritmo.

Los expertos consultados aseguran que el futuro del reclutamiento no es prescindir del factor humano, sino redefinir dónde entra en juego. La IA puede cribar, clasificar y hasta comunicar rechazos, pero la entrevista sigue siendo el espacio insustituible para valorar a una persona en toda su dimensión.

“Hoy por hoy, la entrevista cara a cara sigue siendo el único espacio donde la inteligencia artificial no ha podido reemplazar al ser humano”, apunta Velasco.