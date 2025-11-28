¿Qué busca la Generación Z en un trabajo y por qué ya no están dispuestos a ser explotados?

¿Qué busca la Generación Z en el trabajo?

De acuerdo con el informe de ManpowerGroup, los jóvenes de esta generación no se conforman con tener “un buen empleo” en términos tradicionales. Sus expectativas van más allá del salario: buscan organizaciones que prioricen su bienestar, les ofrezcan seguridad financiera y les muestren con claridad cómo pueden crecer dentro de la empresa.

La Generación Z valora a los empleadores que se involucran en su desarrollo profesional, que comunican rutas de ascenso y que brindan estabilidad. Cuando las compañías logran ofrecer estas condiciones y las explican desde el inicio, las tasas de rotación disminuyen y la lealtad a largo plazo aumenta, creando relaciones laborales más duraderas y equitativas.

¿Cómo es la Gen Z en el ámbito laboral?

La Generación Z está entrando al mercado laboral en un momento de transformación acelerada. Muchos no conocieron cómo operaban las empresas antes de la digitalización y, al mismo tiempo, enfrentan mayores presiones económicas, profesionales y de salud mental que generaciones previas.

Aun con ese contexto, la Gen Z no llega perdida. Según el informe Tendencias Laborales 2025 de ManpowerGroup, son quienes más identifican oportunidades dentro de sus centros de trabajo:

-63% considera que su empresa les ofrece posibilidades reales de promoción.

-80% valora las herramientas tecnológicas con las que trabaja.

-76% afirma que tiene opciones para adquirir nuevas habilidades.

Del lado de los empleadores, la percepción también es positiva: 76% cree que estos jóvenes tienen las capacidades necesarias para desempeñar con éxito sus funciones actuales, de acuerdo con el mismo informe.

Pero hay un dato clave: la Gen Z es también la más propensa a irse. El 47% afirma que podría dejar su empleo —ya sea por renuncia o por despido— en los próximos seis meses. Una tendencia que refleja algo claro para esta generación: si no encuentran crecimiento, estabilidad y bienestar, no se quedan.

La Gen Z busca empleos que prioricen el bienestar emocional, ofrezcan seguridad financiera y comuniquen rutas claras de desarrollo. (Expansión/Google AI Studio)

¿Cómo trabajan los Millennials con la Generación Z?

Hoy, gran parte de los Millennials —entre 28 y 43 años— ocupa puestos de mando. Según el informe Tendencias Laborales 2025 de ManpowerGroup, 60% tiene al menos un subordinado directo, lo que los coloca como el primer punto de contacto para la Generación Z que entra al mercado laboral.

Ese rol intermedio implica exigencias por arriba y por abajo. Deben responder a sus superiores, guiar a equipos jóvenes y, al mismo tiempo, lidiar con responsabilidades personales como la crianza o el cuidado de familiares. No sorprende que, de acuerdo con ManpowerGroup, sean los líderes que reportan mayores niveles de estrés: 53% vive presión diaria moderada o alta y 27% considera dejar su puesto en el corto plazo.

En cuanto a lo que esperan de un empleador, los Millennials priorizan el bienestar, el liderazgo ético y la transparencia. Las generaciones mayores se enfocan más en la estabilidad financiera; la Gen Z, en cambio, busca diversidad e inclusión.

La convivencia entre Millennials y Gen Z ocurre en un entorno laboral que cambia rápido. Para las organizaciones, apoyar a sus mandos intermedios no es solo una estrategia de retención: es clave para garantizar equipos estables y preparados para el futuro.

Un nuevo contrato laboral: hacia dónde apunta la Generación Z

La Generación Z está obligando a replantear la idea tradicional de trabajo. Sus decisiones —incluida la alta disposición a renunciar si no encuentran bienestar, seguridad o un camino claro de crecimiento— no son un capricho generacional, sino una respuesta a un mundo laboral que cambió más rápido que las propias organizaciones.

Lo que muestran los datos de ManpowerGroup es contundente: esta generación no rechaza el trabajo, rechaza la precariedad. También envía un mensaje que cada vez más empresas empiezan a entender: la retención ya no se asegura con horarios fijos, bonos ocasionales o jerarquías rígidas, sino con entornos donde las personas puedan desarrollarse sin sacrificar su salud mental, su tiempo o su estabilidad.

En ese sentido, la Gen Z está marcando un precedente que beneficiará al resto: mayor claridad en las trayectorias de crecimiento, transparencia sobre las condiciones del empleo y un enfoque real en el bienestar. Lo que a veces se interpreta como “fragilidad” o “falta de compromiso” en realidad revela una nueva forma de relación laboral, más honesta y menos tolerante a dinámicas abusivas.

La conclusión es simple: la Generación Z no está rompiendo el mundo del trabajo; está pidiendo uno que funcione mejor. Las empresas que logren adaptarse no solo retendrán talento joven, también estarán construyendo organizaciones más sostenibles, más humanas y más preparadas para el futuro.

