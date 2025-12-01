Embajada de EU lanza beca Opportunity Funds y uno de los requisitos es ser mexicano: fechas clave para registrarse

¿Qué es la beca Opportunity Funds y quiénes pueden aplicar?

Se trata de un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos que apoya a estudiantes mexicanos con alto potencial académico y de liderazgo que buscan realizar estudios de licenciatura, maestría o doctorado en dicho país.

Como tal, está dirigido a estudiantes de excelencia académica interesedos en participar en actividades y voluntariados universitarios. La beca cubrirá los gastos de solicitud a las escuelas, incluso la preparación para obtener un financiamiento completo de la colegiatura y otros gastos.

Beneficios

Fase 1 - Solicitud de admisión

Asesoría académica 1-1

Talleres virtuales de preparación grupal

Cursos de estudio intensivo para exámenes de admisión

Cuotas de certificación de inglés (TOEFL)

Cursos de exámenes de admisión (SAT, GRE)

Traducción de documentos oficiales

Cuotas de solicitud para 4 universidades acreditadas

Cuotas de evaluación de credenciales

Eventos de networking con representantes de Estados Unidos

Fase 2 - Viaje y recién llegado

En caso de recibir una oferta completa de ayuda financiera y/o fondos complementarios de una universidad acreditada, podrá obtener:

Cuota de pasaporte mexicano por un año

Cuota SEVIS y pago de visa estudiantil F-1

Gastos de traslado a citas en consulado o embajada estadounidense

Vuelo sencillo a Estados Unidos

Pago único para gastos de instalación

¿La beca cubre la colegiatura y el hospedaje?

No. Opportunity Funds ayudará con los gastos de solicitud a las universidades, como las cuotas, exámenes, así como el vuelo de llegada; pero no los gastos adicionales durante la estancia.

En tal caso, EducationUSA da apoyos de preparación para que el estudiante pueda obtener la beca completa de colegiatura y gastos de vivienda por una universidad. Pero eso será dependiendo del compromiso y trayectoria del solicitante.

Requisitos

La beca está dirigida a estudiantes de nacionalidad mexicana y residentes en el país con alto rendimiento y liderazgo. Quienes quieran estudiar la licenciatura, los participantes deberán estar inscritos en el segundo año o cuarto semestre de preparatoria. Los que estén en su último año (en sexto semestre), podrán participar, pero implicaría tomar un año sabático para iniciar sus estudios universitarios.

Los requisitos principales son:

- Tener un promedio mínimo de 9.0 (en escala de 10 puntos). En el caso de solicitantes de licenciatura, el promedio debe ser de todos los semestres de preparatoria y el último año de secundaria. Para solicitantes de posgrado el promedio deberá ser del grado académico más reciente.

- Nivel avanzado de inglés equivalente a 90 puntos en el TOEFL iBT (nivel B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). No es necesario tener una certificación en el idioma, pero sí demostrar las habilidades al momento de aplicar a la beca.

- Trayectoria sobresaliente, liderazgo y compromiso social hacia su comunidad. Para esto, deberán demostrar con ejemplos donde hayan tomado la iniciativa para mejorar su entorno o apoyar a otros con esfuerzos organizados.

- Organizar o liderar actividades o eventos de voluntariado.

- Participar en consejos estudiantiles, clubes escolares o grupos comunitarios.

- Contribuir a iniciativas locales, escolares o universitarias.

- Brindar mentoría o guía a otras personas.

- Liderar proyectos en entornos académicos, laborales o cívicos que involucren colaboración y resolución de problemas.

Para cumplir con los últimos puntos, se necesita poner ejemplos claros de experiencia de liderazgo en un CV académico o tener cartas de recomendación.

Requisitos adicionales

- Solicitantes de licenciatura: Evidencia documental de participación en actividades extracurriculares, servicio comunitario, liderazgo, deporte, actividades artústicas así como otras iniciativas que muestren su participación activa fuera del aula.

- Solicitantes de posgrado: Evidencia documental de trayectoria académica y profesional, como experiencia de investigación o docencia, participación en congresos, publicaciones, voluntariado, etc.

Debido a que la beca es altamente exigente, los solicitantes deberán comprometerse de 15 a 20 horas por semana para completar el proceso.

🌟La beca #OpportunityFunds de EducationUSA México ¡ya está abierta!



Si destacas por tu excelencia académica, compromiso social y liderazgo, y deseas solicitar admisión a universidades en 🇺🇸, ¡esta es tu oportunidad para cumplir tus metas!



📅 3 de noviembre 2025 a 15 de febrero… pic.twitter.com/DSLmX9MPAw — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 28, 2025

Fechas clave

Aunque el curso de inicio en Estados Unidos es en agosto de 2027, los procesos de selección y preparación inician en este diciembre. Así que quienes estén interesados en participar, deberán estar pendientes de las siguientes fechas:

3 de noviembre de 2025: Abre la Convocatoria del programa Opportunity Funds México 2026-2027.

Del 12 al 15 de enero de 2026: Curso de preparación Polish Your Application Bootcamp. Más información e inscripción aquí: bit.ly/BOOTCAMP2627

15 de febrero de 2026 a las 11:59 p. m. hora CDMX: Cierre de la Convocatoria del programa Opportunity Funds México 2026-2027.

Febrero de 2026: Notificación a los candidatos seleccionados para la etapa 2

Marzo de 2026: Notificación a los candidatos seleccionados para la etapa 3.

Abril de 2026: Notificación de aceptación al programa Opportunity Funds México 2026-2027 para los candidatos seleccionados.

Mayo de 2026: Inicio del programa Opportunity Funds México 2026-2027.

El programa estará en su fase 1 de Solicitud de admisión entre mayo y octubre de 2026, en el cual los estudiantes se prepararán con exámenes, revisiones con los asesores de EducationUSA y solicitud de cartas de recomendación.

Entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, se enviarán las solicitudes a instituciones académicas en Estados Unidos y procesos para pedir el apoyo financiero.

De febrero a junio de 2027 llegarán las cartas de aceptación de instituciones, y sigue el trámite de pasaporte y visa de estudiante.

Finalmente, entre julio y agosto de 2027 se realizarán los viajes a Estados Unidos para iniciar con el programa en la universidad.