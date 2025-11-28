Publicidad

Internacional

Reino Unido hace oficial el ETA: lo pedirá obligatoriamente en 2026 a varios países

Los países que integran el Reino Unido solicitan este documento adicional a las personas que deseen ingresar a su territorio.
vie 28 noviembre 2025 03:27 PM
La ETA contendrá datos de contacto, detalles del pasaporte y una fotografía reciente de las personas que deseen ingresar al Reino Unido.
Los turistas europeos que lleguen al Reino Unido a partir de 2026 deberán presentar ante las autoridades la Autorización Electrónica de Viaje (AEV, o ETA, por sus siglas en inglés), un requisito que, según el gobierno británico, busca reforzar la seguridad fronteriza.

Después de imponer este sistema a principios de este 2025 a ciudadanos de medio centenar de países, incluidos Estados Unidos, Canadá y Australia, ahora le toca a los turistas de una treintena de naciones europeas tener que pedir este permiso para entrar en Reino Unido.

Las personas que deseen ingresar al Reino Unido, que dejó la Unión Europea hace cinco años con el Brexit, deberán completar un formulario para obtener dicho documento digital de pago. Este documento no presenta el carácter ni los requisitos de un visado.

La ETA será obligatorio a partir del 25 de febrero de 2026 para los viajeros procedentes de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Brasil, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Costa Rica, entre otros. Para viajeros de México este documento ya era obligatorio.

¿Quiénes no están obligados?

Sólo los ciudadanos británicos e irlandeses, aunque sean de doble nacionalidad estarán excluidos de dicha ETA, aunque deberán llevar un pasaporte con dichas nacionalidades.

¿Cómo obtener el ETA?

Los viajeros deberán obtener el permiso con antelación, descargando una aplicación dedicada a ese trámite, "UK ETA", que está disponible en Apple App Store y Google Play o acceder al sitio web del gobierno británico, gov.uk . La ETA contendrá datos de contacto, detalles del pasaporte y una fotografía reciente.

Para obtenerlo se deberán pagar aproximadamente 16 libras (20.6 dólares); aproximadamente 387.71 pesos mexicanos.

Válido por 2 años

El documento permitirá permanecer en Reino Unido hasta seis meses cada vez, con la posibilidad de entrar y salir del país durante dos años, sin necesidad de renovarlo. El ETA se exigirá en la estación de tren o aeropuerto desde donde salga el pasajero.

Este trámite lo lanzó Reino Unido en 2023 para Catar, antes de extenderlo a cinco países vecinos del Golfo. En enero de 205, se amplió a los nacionales de unos 50 países y territorios más, incluidos Argentina, Corea del Sur y Nueva Zelanda.

"Es importante que la gente cumpla con este nuevo trámite, que simplemente pretende mejorar la gestión de la seguridad. Reino Unido está encantado de seguir recibiendo viajeros desde España, que hacen una gran aportación a nuestro país", explicó el embajador británico en Madrid, Alex Ellis, cuando se abrió el trámite el 5 de marzo de este año.

