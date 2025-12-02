Convocatoria: 41+1 LGBT+ de los negocios 2026

Expansión, en colaboración con ADIL y LOVE4ALL, convoca a las personas en posiciones de alta dirección a participar en la octava edición de ‘41+1 LGBT+ de los negocios’, que se publicará en la revista Expansión de junio de 2026.

El especial busca reconocer a las personas que, desde su posición y fuera de ella, aportan e inspiran a la población LGBT+ a vivir en libertad, con visibilidad y de manera exitosa.

Bases

* Participan personas cuya orientación sexual difiere de la heterosexual y/o aquellas cuya identidad de género sea trans o sea cisgénero.

* Las personas candidatas deben ocupar cargos en posiciones de medios y altos mandos en firmas con fines de lucro, con operaciones en México.

* Estas personas pueden ser mexicanas o extranjeras que tengan su base de trabajo dentro de México.

* También participan empresarias o empresarios que dirijan su propia empresa, que cuente con al menos cinco años de operaciones en el país y que tenga una facturación de al menos 11 millones de pesos anuales.

* Las personas podrán aparecer en el listado final hasta en tres ediciones, aunque solo podrán hacerlo dos años de manera consecutiva.

* La participación no tiene costo.

* La fecha límite para recibir la información es el 30 de enero.

Instrucciones

* Para participar es indispensable responder el siguiente cuestionario:

Cuestionario

* El cuestionario debe ser respondido en su totalidad.

* El cuestionario debe llenarse en línea para asegurar la postulación.

* La plataforma no permite guardar el proceso ni realizar cambios una vez concluido el cuestionario. Aquí puedes descargarlo:

Descarga cuestionario

* Es imprescindible adjuntar los siguientes materiales extras en el forms o enviarlos a inteligencia@grupoexpansion.com

Evidencias

* Fotografía con las siguientes características:

>Fotografías verticales y horizontales.

>Encuadre de cuerpo completo y medium shot.

>Formato jpg en resolución 300 dpi.

>Tamaño media carta o superior (en cm 11 x 14 o superior).

>Fotografías en alta calidad, tomadas con cámara, no con celular, en la más alta resolución posible (puede ser formato JPG o TIFF). Cualquier foto tomada con celular no será considerada.

>De preferencia usar fuentes de iluminación naturales (una ventana, por ejemplo)

>Evitar luces artificiales (como focos encima del personaje)

>Si es posible, tener fondos de color (cualquier color menos paredes oscuras o logotipos)

>Ropa y fondos sin logotipos o marcas (cualquier foto con logotipos o marcas no será consideradas)

* Organigrama de la empresa, marcando claramente su posición y si la posición es global, regional o nacional.

* Currículum Vítae y semblanza.

* Evidencias claras sobre sus aportaciones, dentro y fuera de su empresa, exclusivamente hacia las personas LGBT+ (pdf’s, links, imágenes, etc.).

Subir evidencias

* Acá puedes ver un documento muestra de cómo las personas que se postulen tienen que mandar sus evidencias

Documento muestra

Proceso

PASO 1

El cuestionario deberá estar contestado en su totalidad, en caso de no ser así la candidatura no se considerará en el siguiente paso.

El material extra solicitado (foto, organigrama, CV y semblanza) deberá ser adjuntado en el forms o enviado al correo inteligencia@grupoexpansion.com con el subject: 41+1 (nombre de la persona, empresa).

Se deberá copiar en este correo a la persona o personas representantes de su empresa de áreas tales como comunicación / relaciones públicas, para confirmar que la empresa está de acuerdo en su postulación y posible aparición en el listado.

En caso de que el cuestionario y envío de evidencias sea respondido por una agencia externa, deberán también estar en copia las mismas personas representantes e, idealmente, la persona postulada.

PASO 2

Se comprobará que el cuestionario esté completo.

Se verificará que la información sea veraz.

Se revisará que la documentación (foto, organigrama, CV, semblanza y evidencias) esté completa.

PASO 3

Las personas candidatas que cumplan con los pasos 1 y 2 serán evaluados por un consejo editorial que se formará en conjunto con representantes de Expansión, ADIL, LOVE4ALL y personas de la comunidad LGBT+ que no tengan conflicto de interés en el proceso.

Se evaluará la posición de las personas candidatas en la empresa, la importancia de la compañía en el mercado, su carrera laboral y aportaciones a la comunidad LGBT+.

A finales de marzo, Expansión comunicará a través del contacto otorgado en el cuestionario sobre el resultado. Se solicitará la confirmación de parte de la empresa para su aparición en el listado final.

Los expedientes mejor evaluados serán parte de ‘41+1 LGBT+ de los negocios’ edición 2026, que se publicará en la edición de la revista Expansión de junio.

Conoce la edición 2025