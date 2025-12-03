Honorarios: la "informalidad" que priva a empleados de derechos laborales

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, al tercer trimestre de 2025, hay 7.7 millones de trabajadores empleados en estas condiciones laborales, con un incremento de 114,249 personas respecto al mismo periodo del año anterior.

La principal razón por la que Ixchel decidió renunciar es porque por honorarios no cuenta con seguridad social, un aspecto fundamental para ella debido a que necesita una cirugía que en servicios médicos particulares tiene un precio exorbitante.

“Requiero una operación que, por fuera (del sector público), cuesta 300,000 pesos, y en el seguro me la podrían hacer por los derechos que tengo como trabajadora”.

Incluso sin la operación, el gasto en la salud es un factor que puede perjudicar la disponibilidad de los ingresos. “Estás a un accidente de quedarte en la ruina. Cualquier cosa que te pueda pasar, la salud es súper cara”.

Los problemas para gestionar el salario

Ixchel es licenciada en Comunicación y recibía 21,000 pesos mensuales, 2.4 veces más que el salario mínimo de 2025, e incluso 3,369 pesos más que el promedio señalado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) para esta profesión. Sin embargo, sus pagos eran depositados por bimestre.

Ella reconoce que es muy buena administrando sus ingresos, lo que le permitió no tener problemas económicos entre sus largos periodos de pago, pero considera que no es un esquema positivo. “Si a cualquier otra persona le pagaran cada dos meses te lo acabas en una semana”.

Sin embargo, no todas las personas en la informalidad tienen un salario competitivo. De acuerdo con un análisis realizado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el promedio de ingresos mensuales de la población ocupada informal es de 7,055.8 pesos, 1,424.3 pesos menos que el salario mínimo vigente. El promedio del empleo formal fue de 14,166.9 pesos al segundo trimestre del año.

Otro problema de los empleados bajo honorarios es el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya que la responsabilidad recae directamente en ellos. Quienes tributan en Actividades Empresariales y Servicios Profesionales, o por el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), tienen plazos mensuales para declarar y pagar el ISR e IVA, según la cantidad que reciban.

A pesar de que hay algunas deducciones, no siempre pueden cubrirse dentro de los plazos. En el caso de Ixchel, la institución en la que trabaja le pagaban cuatro meses seguidos.

“En un solo mes pago los impuestos de cuatro meses. Termino pagando más porque me pagan más y tengo menos tiempo para recabar facturas”.

Tanto Actividades profesionales como Resico tienen a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior para pagar el ISR provisional y el IVA declarado, de acuerdo con las reglas del SAT.

“Trabajos de planta” sin derechos laborales

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las personas que trabajan por honorarios o bajo un contrato civil de prestación de servicios profesionales, no tienen un vínculo laboral, por lo cual no debería existir una subordinación. Más bien es un ejercicio independiente.

No obstante, en muchos casos esto no es así. Las empresas, instituciones y gobiernos solicitan que sus empleados por honorarios permanezcan en horarios fijos y reciben la dirección de una autoridad, como si fueran trabajadores de planta, pero no tienen prestaciones laborales.

Por dos años, Ixchel acudía diariamente a la oficina y cumplía con un horario. Durante su último año, y por un cambio en la dirección de la institución, esto se modificó moderadamente, mientras cumplía con los objetivos de trabajo.

La STPS destaca “si el trabajador fue contratado por honorarios, tiene un horario fijo, recibe órdenes o instrucciones de un jefe superior inmediato, se encuentra desempeñando sus funciones en el lugar de adscripción fija, se habla de una relación de trabajo y tendría derecho a prestaciones”, y requiere recibir un contrato individual de trabajo para acreditar la antigüedad.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que las prestaciones mínimas establecidas por la Ley Federal del Trabajo (LFT) son el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, prima dominical, reparto de utilidades e inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como el pago de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Otras prestaciones son las licencias de maternidad y paternidad, por adopción, prima de antigüedad, o conceptos derivados por renuncia o despido injustificado.

Ixchel no tenía vacaciones, solo las establecidas de manera general por la institución, y tampoco recibió aguinaldo.

“Todo es desventaja (en honorarios), pero la peor es que no tienes derechos laborales”.

Trabajo informal en México

La informalidad tiene muchos rostros, pero todas tienen los mismos efectos: impiden que las personas trabajadoras accedan a seguridad social así como el reconocimiento de su fuente de empleo. Al tercer trimestre de 2025, se contabilizaron 32.9 millones de personas en la informalidad, 55.4% de toda la población ocupada nacional.

Este año, la informalidad creció 466,000 personas aproximadamente en el mismo periodo de 2024, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

El porcentaje mayor está ocupado por “Sector informal”, que es definido como las “empresas no incorporadas, esto es, empresas pertenecientes a individuos u hogares que no están constituidas como entidades legales”, que concentra el 28.1% de toda la población trabajadora.

Sin embargo, después de esta categoría le siguen las personas empleadas por empresas, gobierno e instituciones en un esquema informal, como el pago por honorarios. Las personas bajo este modelo son el 12.8% de los trabajadores.

En tercer lugar se encuentra el ámbito agropecuario, que está integrado mayoritariamente por hombres. Por último, el trabajo doméstico remunerado, un campo liderado por las mujeres.