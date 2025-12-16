Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Carrera

Las empresas mexicanas sostienen la inclusión mientras las multinacionales frenan

El índice HRC Equidad MX tuvo un repliegue de empresas globales y una mayor permanencia de compañías mexicanas.
mar 16 diciembre 2025 01:43 PM
Mientras las multinacionales se echan para atrás en materia de inclusión, las empresas mexicanas dan la cara
La participación en el índice cayó 21% frente al año anterior. (iStock)

Las señales del mercado laboral no siempre aparecen en los grandes anuncios. A veces se revelan en las ausencias. Eso ocurrió en la novena edición de HRC Equidad MX, donde el dato que cambió el tono del encuentro no fue el número de empresas reconocidas, sino las que ya no estuvieron.

La participación en el índice cayó 21% frente al año anterior; sin embargo, esto sigue representando un crecimiento de 50% contra la primera edición del índice.

Fernando Velázquez, socio implementador del programa, explicó durante la presentación que la reducción se debió principalmente a ajustes en la participación de compañías de varios países, entre ellos Estados Unidos, donde los cambios recientes en políticas públicas y prioridades corporativas comenzaron a verse en las decisiones de las casas matrices.

Publicidad

El repliegue provino sobre todo de multinacionales, que representan 68% de las empresas inscritas en México. Para muchas filiales en el país, la decisión no pasó por recursos humanos ni por el equipo local, sino por lineamientos que llegaron desde fuera y que poco tenían que ver con su operación cotidiana.

Recomendamos:

La diversidad e inclusión es rentable para las empresas, aunque Trump opine lo contrario
Carrera

Costco, Apple y JP Morgan refuerzan inclusión pese a presiones conservadoras

Un compromiso que se sostiene desde lo local

Sin embargo, mientras algunas compañías internacionales ajustan o frenan su participación, la agenda de inclusión laboral en México no se detuvo, pues 60 organizaciones nacionales participaron este año y representaron una cuarta parte del total.

Su continuidad superó a la de varios países de origen de multinacionales y confirmó una tendencia que los voceros del programa han observado desde hace tiempo: en México, el compromiso con la inclusión se ha ido construyendo de forma local.

En varios casos, no hubo grandes comunicados ni campañas. Hubo decisiones pequeñas y sostenidas como mantener capacitaciones, no desmontar políticas internas, seguir apareciendo año con año aunque el entorno se volviera más incómodo.

“Estos resultados muestran el innegable progreso y la inversión continua de la comunidad empresarial mexicana en su compromiso con la equidad LGBTQ+”, afirmó Ellen Kahn, vicepresidenta senior de la Fundación Human Rights Campaign.

La conversación incorporó también un matiz global. Car Bots, directora adjunta del programa, advirtió que la caída en participación ocurre en un entorno internacional menos favorable, donde los retrocesos en derechos y diversidad empiezan a pesar en las decisiones corporativas.

“En todo el mundo vemos intentos por limitar derechos y retrocesos en compromisos de diversidad e inclusión. El progreso puede doblarse, pero no se rompe. Cada empresa que se suma recuerda que esta lucha sigue siendo necesaria”, señaló.

A pesar de ese contexto, el índice mantiene una base fuerte. En esta edición, 189 empresas alcanzaron el puntaje perfecto y casi un millón de personas trabajan hoy en organizaciones con políticas formales de no discriminación, capacitaciones específicas, líneas de denuncia con enfoque LGBTQ+ y prestaciones inclusivas para distintas configuraciones familiares.

Más que un reconocimiento, el índice empieza a leerse como una prueba de consistencia. “Lo importante es la consistencia, no la perfección. El simple hecho de que sigas aquí hoy protege lo que hemos construido juntos durante tantos años”, Ángel Candia, socio implementador del programa.

Desde la perspectiva empresarial, el mensaje se repite. Pedro Huerta, country manager de Amazon México, recordó que en su operación la inclusión no funciona como adorno ni como discurso.

“La inclusión y la diversidad no son una moda ni una cuota. Son parte de nuestra cultura, porque cuando las personas pueden ser ellas mismas y aportar al cien por ciento, el negocio funciona mejor para todos”, afirmó.

Publicidad

Tags

Inclusión Trabajo decente

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad