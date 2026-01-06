¿Por qué el Día de la Enfermera y el Enfermero en México se celebra el 6 de enero?

6 de enero: Día de la Enfermería en México

El Día de la Enfermera y el Enfermero fue establecido por el doctor José Castro Villagrana, quien ejercía como director del Hospital Juárez de México en la década de 1930. Decidió establecer el 6 de enero como una fecha para homenajear a las enfermeras, debido al trabajo que realizan para el bienestar de los pacientes.

Según el doctor, su labor representaba un “regalo de reyes” para quienes recibían su cuidado, debido a que en esta fecha también se conmemora el Día de los Reyes Magos, donde tradicionalmente se entregan obsequios.

Este año, la maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias, Titular de la Coordinación de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afirmó que esta profesión vive un momento histórico donde hay mayor visibilidad, participación en la toma de decisiones en el sistema de salud.

“Agredir a mi gremio es vulnerar una fuerza laboral que tiene mucho que hacer. Las enfermeras y los enfermeros fueron quienes más contribuyeron a que las personas recuperaran su salud o tuvieran una muerte digna. Por eso estoy tan orgullosa de ser enfermera”, señaló, al recordar las agresiones hacia el personal de salud durante la pandemia de covid-19.

“Ser enfermera o enfermero es un tatuaje que llevas para toda la vida. Es una disciplina hermosa que enseña a cuidar, a entender la vida y a darle valor al ser humano. Tienen que ser grandes, sobrepasar las expectativas y llevar la convicción en el corazón y en el alma”.

¿Cuándo se celebra en el mundo?

A nivel mundial el 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Ese día nació Florence Nightingale para muchos la “fundadora de la enfermería moderna”.

¿Cuánto gana una enfermera en México?

Hay diferentes herramientas que detallan el nivel de ingresos de una persona que se dedica a la enfermería, pero reportan cifras diferentes.

En primer lugar, Data México, de la Secretaría de Economía, señala que al primer trimestre de 2025, el salario promedio mensual era de 6,635.77 pesos para una fuerza laboral de 158,908 auxiliares en enfermería y paramédicos. El salario ha disminuido con respecto a los dos trimestres anteriores, con una disminución promedio de 179.6 pesos.

Data México no dispone de datos sobre el salario de Enfermeras Especialistas para tener más información disponible.

En la categoría de Auxiliares en Enfermería y Paramédicos, las entidades con mayor población ocupada fueron el Estado de México (28,268) , la Ciudad de México (16,500) y Veracruz (10,823). Estos tres estados son de los que tienen remuneraciones más bajas en todo el país, con apenas 4,351.16 pesos, 5,660.27 pesos y 4,470.33 pesos respectivamente.

No obstante, los estados donde pagan más al personal enfermero son Quintana Roo (14,270.47 pesos), Michoacán (14,004.02), Colima (12,279.94) y Coahuila (11,180.31).

La informalidad laboral en enfermería, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al primer trimestre de 2025 fue de 21.7%.

(Data México, Secretaría de Economía)

La herramienta de Compara Carreras, realizada con datos de la ENOE por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), menciona que el salario promedio de Enfermería y Obstetricia es de 18,228 pesos mensuales, y de 15,257 pesos en el caso de técnico superior.

A pesar de ser una profesión ejercida principalmente por mujeres (84.5%), los hombres (15.5%) perciben un mayor salario. El promedio mensual para las mujeres es de 17,804 pesos fente a los 19,887 pesos en los hombres.

La tasa de ocupación es muy alta, de 97.4%, y según el IMCO, la tasa de informalidad es de 23.4% a nivel licenciatura y de 33.0% en técnico superior.