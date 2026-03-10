Caída del petróleo alivia a los mercados; Bolsa mexicana sube 0.76%

El retroceso del petróleo se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuara que el conflicto con Irán podría terminar pronto. A ello se sumó la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para evaluar la posible liberación de reservas estratégicas, lo que ayudó a moderar el temor sobre el suministro global.

Bolsas internacionales reaccionan con cautela

El alivio por la caída del crudo impulsó principalmente a los mercados de Asia y Europa, donde los inversionistas redujeron posiciones defensivas y regresaron gradualmente a activos de riesgo.

En Estados Unidos, sin embargo, la sesión terminó con resultados mixtos, reflejando la cautela de los inversionistas ante la evolución del conflicto geopolítico en el Golfo Pérsico.

El Dow Jones retrocedió 0.07%, el S&P 500 cayó 0.21%, mientras que el Nasdaq logró avanzar marginalmente 0.01%.

Bolsa mexicana avanza y el peso se mantiene estable

En México, el mercado accionario logró una jornada positiva.

El S&P/BMV IPC, principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, subió 0.76% para cerrar en 67,397.94 puntos, superando nuevamente el umbral de las 67,000 unidades.

De acuerdo con análisis de Monex, el comportamiento del mercado local reflejó un entorno internacional más tranquilo tras la corrección del petróleo, aunque los inversionistas mantuvieron cierta cautela ante posibles episodios de volatilidad derivados de la situación geopolítica.

En el mercado cambiario, el peso mexicano cerró en 17.61 unidades por dólar, con una apreciación marginal de 0.02% respecto al cierre previo. Durante la sesión, el tipo de cambio fluctuó entre 17.44 y 17.70 pesos por dólar.

La moneda mexicana se vio favorecida por una ligera debilidad del dólar, cuyo índice DXY retrocedió 0.26%, aunque hacia el final de la jornada el avance del peso se moderó conforme los inversionistas retomaron posiciones más defensivas.

Expectativa por datos de inflación en Estados Unidos

Los mercados también se mantuvieron atentos a la agenda económica estadounidense. Este martes se publicó el reporte de ventas de viviendas existentes, que en febrero alcanzaron 4.09 millones de unidades, por encima de las previsiones del mercado.

Sin embargo, la atención de los inversionistas se centra ahora en la publicación del índice de precios al consumidor (CPI) de Estados Unidos, prevista para este miércoles, que podría influir en las expectativas sobre las tasas de interés y el rumbo de los mercados globales.

En el contexto de la reciente volatilidad energética, el petróleo continúa siendo el principal catalizador del sentimiento financiero. El lunes, en medio del pánico inicial por el conflicto en Medio Oriente, la mezcla mexicana de exportación llegó a cotizar en 88.96 dólares por barril, su último dato disponible.