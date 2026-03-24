¿Te bajaron el salario o incumplieron tus derechos? Así puedes presentar una queja ante STPS

Antes de saber cómo funciona el SIQAL, conviene saber cuáles son las situaciones que implican una queja.

¿Qué se puede presentar en el SIQA?

El sistema admite diferentes tipos de quejas, relacionadas a la vulneración de derechos laborales , incumplimiento de contrato o accidentes ocurridos en el centro de trabajo. El primer punto engloba varias acciones, que están establecidas por la ley.

Violaciones a los derechos laborales

Incumplimiento al contrato colectivo o individual de trabajo

De acuerdo con la STPS, si el sindicato no legitimó el Contrato Colectivo Vigente en su empresa antes del 1 de mayo de 2023, es probable que se haya dado por terminado, pero el empleador deberá respetar los derechos y prestaciones contempladas.

Reducir el salario, derechos o prestaciones como motivo de terminación del contrato no está permitido. En resumen, las prestaciones mínimas por la ley son:

- Aguinaldo: equivalente a 15 días de salario, por lo menos, entregado en el mes de diciembre.

- Vacaciones y prima vacacional: 12 días de vacaciones, por lo menos, y una prima de 25% del salario recibido en los días de descanso.

- Prima dominical: Monto adicional de pago por trabajar en domingo, cuando se tenga como descanso cualquier otro día de la semana, de al menos 25% sobre el salario diario (salario base).

- Días de descanso: Por cada seis días de trabajo, el trabajador disfrutará de un día de descanso, con goce de salario íntegro, y los días de descanso obligatorio señalado por la LFT. En caso de trabajar, se deberá pagar con un salario triple.

- Participación de utilidades (PTU)

- Licencia de maternidad

- Periodo de lactancia

- Licencia de adopción

- Licencia de paternidad y adopción

- Prima de antigüedad

- Prestaciones derivadas por renuncia (aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, PTU, prima de antigüedad)

- Prestaciones derivadas por despido injustificado (indeminización, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, PTU, prima de antigüedad, salarios vencidos, aportaciones de seguridad social)