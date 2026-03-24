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¿Te bajaron el salario o incumplieron tus derechos? Así puedes presentar una queja ante STPS

La Secretaría del Trabajo federal tiene el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL) que pueden usar los trabajadores cuando sus derechos sean vulnerados.
mar 24 marzo 2026 07:39 PM
¿Te bajaron el salario o incumplieron tus derechos? Así puedes presentar una queja ante STPS
El Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL) es un mecanismo comunicación entre las personas trabajadoras y la autoridad para la atención respecto de la violación a sus derechos laborales y/o accidentes sucedidos en sus centros de trabajo. (FG Trade/Getty Images)

En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) se encarga de dejar en claro cuáles son los derechos laborales de los trabajadores y las obligaciones de las empresas para con ellos, y el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales ( SIQAL ) es el mecanismo por el cual se busca que si existe algún problema, sea atendido conforme las normas.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) implementó esta plataforma como una forma de comunicación entre la persona trabajadora y la autoridad ante una situación de violación de los derechos o de accidentes ocurridos en el centro de trabajo, con la certeza de que será revisado.

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Antes de saber cómo funciona el SIQAL, conviene saber cuáles son las situaciones que implican una queja.

¿Qué se puede presentar en el SIQA?

El sistema admite diferentes tipos de quejas, relacionadas a la vulneración de derechos laborales , incumplimiento de contrato o accidentes ocurridos en el centro de trabajo. El primer punto engloba varias acciones, que están establecidas por la ley.

Violaciones a los derechos laborales

Incumplimiento al contrato colectivo o individual de trabajo

De acuerdo con la STPS, si el sindicato no legitimó el Contrato Colectivo Vigente en su empresa antes del 1 de mayo de 2023, es probable que se haya dado por terminado, pero el empleador deberá respetar los derechos y prestaciones contempladas.

Reducir el salario, derechos o prestaciones como motivo de terminación del contrato no está permitido. En resumen, las prestaciones mínimas por la ley son:

- Aguinaldo: equivalente a 15 días de salario, por lo menos, entregado en el mes de diciembre.

- Vacaciones y prima vacacional: 12 días de vacaciones, por lo menos, y una prima de 25% del salario recibido en los días de descanso.

- Prima dominical: Monto adicional de pago por trabajar en domingo, cuando se tenga como descanso cualquier otro día de la semana, de al menos 25% sobre el salario diario (salario base).

- Días de descanso: Por cada seis días de trabajo, el trabajador disfrutará de un día de descanso, con goce de salario íntegro, y los días de descanso obligatorio señalado por la LFT. En caso de trabajar, se deberá pagar con un salario triple.

- Participación de utilidades (PTU)

- Licencia de maternidad

- Periodo de lactancia

- Licencia de adopción

- Licencia de paternidad y adopción

- Prima de antigüedad

- Prestaciones derivadas por renuncia (aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, PTU, prima de antigüedad)

- Prestaciones derivadas por despido injustificado (indeminización, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, PTU, prima de antigüedad, salarios vencidos, aportaciones de seguridad social)

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Cómo hacer una queja ante la STPS

Para realizar este trámite en el SIQAL, primero se necesita crear un usuario en la plataforma a través del correo electrónico. Posteriormente se necesitará ingresar el tipo de queja o reporte a realizar.

El SIQAL cuenta con diferentes módulos desplegables para encontrar la opción adecuada a la situación, y se deberá ingresar información para dar seguimiento, como datos del centro del trabajo y la descripción de los hechos. Se puede adjuntar evidencia para sustentar el evento, como videos, fotografías, audios, documentos, declaraciones y notas periodísticas.

Los datos serán confidenciales, por lo que el patrón o empleador no tendrá acceso a lo que se ponga en el reporte generado.

Al finalizar, el sistema emitirá un acuse de recibo con número de folio de seguimiento. Este dato será clave para revisar en qué fase de atención se encuentra la queja (recibido, en trámite o finalizado).

¿Se puede poner una queja sin registrarse al SIQAL?

Aunque los reportes generados por el SIQAL son confidenciales y ninguna persona ajena a la Secretaría tendrá acceso a los datos proporcionados, hay una alternativa para quienes prefieran solicitar una queja o reportar un accidente sin registrarse en la plataforma.

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Para ello, se requiere comunicarse directamente a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo al número telefónico (55) 2000 5300 extensiones 65338, 65314 o al correo electrónico centromando.dgift@stps.gob.mx .

El personal de la dependencia pública podrá recibir la queja o reporte, dar seguimiento e informar los resultados.

Tags

Ley Federal del Trabajo Secretaría del Trabajo y Previsión Social Riesgo de trabajo

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