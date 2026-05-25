Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Estados Unidos ataca sitios de lanzamiento de misiles en el sur de Irán

El comando central también dirige una ofensiva contra embarcaciones que intentaban colocar minas en el estrecho de Ormuz.
lun 25 mayo 2026 07:09 PM
Añadir Expansión en Google
La bandera iraní ondea cerca de la Torre Milad, parte del Centro Internacional de Comercio y Convenciones de Teherán, en la capital el 25 de mayo de 2026. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo el 25 de mayo que Teherán estaba cobrando tarifas por "servicios de navegación" en los buques que transitaban por el estratégico Estrecho de Hormuz, en lugar de imponer peajes.
Irán y Estados Unidos se encuentran en negociaciones de paz para extender su alto al fuego, vigente desde el 8 de abril. (FOTO: ATTA KENARE/AFP)

Estados Unidos atacó el lunes bases de misiles en el sur de Irán y embarcaciones que intentaban colocar minas, informó su Comando Central, al tiempo que los principales negociadores iraníes llegaron a Catar para mantener conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

"Fuerzas estadounidenses condujeron ataques de autodefensa hoy en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes", aseguró Tim Hawkins, portavoz del mando del ejército para Oriente Medio.

No dio detalles sobre los bombardeos y se limitó a decir que los objetivos incluían estaciones de lanzamiento de cohetes y embarcaciones que intentaban "colocar minas".

Publicidad

Estos ataques ponen en peligro un alto el fuego ya frágil entre las partes que comenzó el 8 de abril y se producen en un momento crítico en el que Washington y Teherán intentaban reanudar sus contactos para alcanzar un acuerdo de paz.

Las esperanzas de llegar a un arreglo sufrieron otro revés cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió más temprano "aplastar" a Hezbolá, grupo respaldado por Irán, en Líbano. La república islámica ha exigido que cualquier acuerdo de paz se extienda a su aliado.

El presidente Donald Trump también echó leña al fuego al advertir en redes sociales que espera que Irán entregue su uranio enriquecido a Estados Unidos para ser destruido.

"El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado inmediatamente a Estados Unidos para ser llevado a casa y destruido o, preferiblemente, en colaboración y coordinación con la República Islámica de Irán, destruido en el lugar o en otro aceptable", escribió.

No quedó claro si se refería a que esto forma parte de un acuerdo emergente con Irán.

Tras semanas de estancamiento, las negociaciones parecían haber salido del punto muerto en las últimas 48 horas.

Incluso una delegación iraní, que incluye al negociador principal, el jefe del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf; al canciller Abás Araqchi y al gobernador del Banco Central, llegó a la capital catarí, Doha, en una primera visita de este tipo desde los ataques de represalia que la república islámica lanzó contra sus vecinos del Golfo.

Publicidad

Tags

Irán

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad