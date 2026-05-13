¿Cuánto ganan los maestros en México?

La respuesta depende de qué nivel educativo te refieras y a quién le preguntes. Las cifras a continuación serán de Data México, la herramienta de la Secretaría de Economía; y de Compara Carreras, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Ambas utilizan datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), pero distan mucho entre el nivel de ingresos promedio que reciben los profesionales de la docencia.

La razón de esto es que Data México muestra el promedio único del primer trimestre de 2025, mientras que Compara Carreras realiza una media de los últimos cuatro trimestres (del 2T 2024 al 1T 2025) para sus resultados.

Nivel Preescolar

Según Data México, este es de los niveles más desfavorables para las maestras y maestros, ya que el salario se fijó en poco más de 6,430 pesos mensuales. En la sección Profesores de Enseñanza Preescolar, los mejores ingresos fueron en Campeche (11,440 pesos), Yucatán (10,531 pesos) y Tamaulipas (10,294 pesos)

En cambio, el IMCO muestra ingresos más positivos, que ascienden a un promedio general de 15,495 pesos. La diferencia crece cuando se trata del sector formal e informal, que son 16,665 y 10,375 pesos respectivamente.

La mediana del salario, o el que suele estar a la mitad de la escala salarial, es de 14,892.99 pesos.

La tasa de informalidad, según IMCO, es de 16.4%, y la probabilidad de obtener un empleo de calidad es de 86%.

Primaria

Data México señala que el salario promedio mensual es poco más de 7,020 pesos, y las entidades con mayores ingresos fueron Baja California Sur (12,874 pesos) , Nayarit (12,726 pesos) y Campeche (12,292 pesos).

El salario promedio del IMCO es de 16,237 pesos, mientras que la mediana es de 15,553 pesos.

Cuando se trata de un trabajo formal, la cifra asciende a 17,343 pesos, mientras que en uno informal es de 10,224 pesos.

Las condiciones laborales tienen una perspectiva ligeramente mejor, ya que la tasa de informalidad es de 12.9%, y la probabilidad de obtener un empleo de calidad es de 90.7%.