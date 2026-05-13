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¿Cuánto ganan los maestros en México? Algunos reciben menos del salario mínimo

Los salarios de la fuerza docente oscilan entre los 7,000 y 10,000 pesos según Data México, mientras que otras fuentes manejan ingresos superiores, según el nivel educativo.
mié 13 mayo 2026 05:21 PM
¿Cuánto ganan los maestros en México? Algunos reciben menos del salario mínimo
Los datos preliminares del Inegi apuntan que para el ciclo escolar 2024-2025 había 2,062,615 personas que se dedican a la docencia. (Carlos Canabal Obrador/Cuartoscuro)

Ser maestro es un reto económico. Estar al frente de miles de estudiantes deja de ser la principal preocupación cuando se gana menos del salario mínimo en México, más en los niveles clave: la educación básica.

De acuerdo con información del Inegi y la Secretaría de Economía, la fuerza docente percibió entre 7,000 y 10,500 pesos mensuales en el primer trimestre de 2025. En ese momento, el salario mínimo era de 8,480 pesos.

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¿Cuánto ganan los maestros en México?

La respuesta depende de qué nivel educativo te refieras y a quién le preguntes. Las cifras a continuación serán de Data México, la herramienta de la Secretaría de Economía; y de Compara Carreras, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Ambas utilizan datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), pero distan mucho entre el nivel de ingresos promedio que reciben los profesionales de la docencia.

La razón de esto es que Data México muestra el promedio único del primer trimestre de 2025, mientras que Compara Carreras realiza una media de los últimos cuatro trimestres (del 2T 2024 al 1T 2025) para sus resultados.

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México

Las maestras mexicanas ganan 18% menos que sus colegas docentes

Nivel Preescolar

Según Data México, este es de los niveles más desfavorables para las maestras y maestros, ya que el salario se fijó en poco más de 6,430 pesos mensuales. En la sección Profesores de Enseñanza Preescolar, los mejores ingresos fueron en Campeche (11,440 pesos), Yucatán (10,531 pesos) y Tamaulipas (10,294 pesos)

En cambio, el IMCO muestra ingresos más positivos, que ascienden a un promedio general de 15,495 pesos. La diferencia crece cuando se trata del sector formal e informal, que son 16,665 y 10,375 pesos respectivamente.

La mediana del salario, o el que suele estar a la mitad de la escala salarial, es de 14,892.99 pesos.

La tasa de informalidad, según IMCO, es de 16.4%, y la probabilidad de obtener un empleo de calidad es de 86%.

Primaria

Data México señala que el salario promedio mensual es poco más de 7,020 pesos, y las entidades con mayores ingresos fueron Baja California Sur (12,874 pesos) , Nayarit (12,726 pesos) y Campeche (12,292 pesos).

El salario promedio del IMCO es de 16,237 pesos, mientras que la mediana es de 15,553 pesos.

Cuando se trata de un trabajo formal, la cifra asciende a 17,343 pesos, mientras que en uno informal es de 10,224 pesos.

Las condiciones laborales tienen una perspectiva ligeramente mejor, ya que la tasa de informalidad es de 12.9%, y la probabilidad de obtener un empleo de calidad es de 90.7%.

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Secundaria

Data México reportó que para el primer trimestre de 2025, el salario promedio fue de 8,230 pesos mensuales, y las entidades con mejores remuneraciones fueron Chihuahua (14,534 pesos), Ciudad de México (13,950 pesos) y Baja California Sur (13,754 pesos).

El salario promedio del IMCO es de 18,690 pesos, y la mediana ronda en 18,131 pesos.

En la formalidad, el ingreso sube moderadamente a 19,332 pesos, en contraste a 12,137 pesos en caso de la informalidad. La tasa de ésta última situación es de 10.7%, mientras que la probabilidad de acceder a un empleo de calidad es de 91.3%.

Media Superior (preparatoria y equivalentes) y Superior (universidad)

El salario promedio más reciente publicado por Data México para maestros de preparatoria es de 6,260 pesos, y las entidades que reportaron ser más competitivas fueron Baja California Sur (14,776 pesos), Zacatecas (13,163 pesos) y Durango (12,730 pesos).

En cambio, para docentes universitarios y de enseñanza superior, el promedio es de 10,500 pesos aproximadamente. Las entidades con mejores salarios fueron la Ciudad de México (19,783 pesos), Sinaloa (17,624 pesos) y Baja California Sur (15,360 pesos).

La tasa de informalidad en el nivel superior es de 20.2%, según Data México.

En ambos casos, el IMCO no tiene datos comparables para estos niveles.

En México hay más de 2 millones de maestras y maestros

Los datos preliminares del Inegi apuntan que para el ciclo escolar 2024-2025 había 2,062,615 personas que se dedican a la docencia, y trabajan en 258,718 escuelas de México, distribuidos en en los siguientes niveles:

Inicial: 10,759
Preescolar: 230,765
Primaria: 574,272
Secundaria: 421,972
Media Superior: 416,425
Superior: 408,422

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