UNAM vs IPN vs UAM: ¿Dónde estudiar en CDMX las carreras mejor pagadas del momento?

Tres universidades públicas en la CDMX, pero con diferente distribución de oferta educativa. Estudiar en la UNAM, el IPN o la UAM va más allá del plan de estudios, también es la ubicación.
lun 09 marzo 2026 08:25 PM
unam-ipn-uam.jpg
La UNAM, UAM e IPN son tres instituciones de educación superior. (Andrea Murcia, Moisés Pablo y Graciela López - Cuartoscuro)

Estudiar en una universidad va más allá del prestigio o de los planes de estudio. También es una cuestión de disponibilidad espacial y de accesibilidad a los planteles de estudio.

La Ciudad de México y el área metropolitana concentra la mayor parte de instalaciones de las tres universidades públicas que suelen ser opciones principales para estudiar: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Pero, ¿qué tan distribuidas están en la zona?

Para revisar esto, Expansión revisó la disponibilidad de carreras mejor pagadas, y cómo están distribuidas en sus planteles en la Ciudad de México y el área metropolitana.

Las carreras seleccionadas para esta revisión están basadas en la lista de Las 10 carreras mejor pagadas del Instituto Mexicano para la Competitividad ( IMCO ), de Compara Carreras 2025:

- Planes multidisciplinarios o generales del campo de innovación en tecnologías de la información y la comunicación (Ingeniería en Computación)
- Medicina General
- Administración pública
- Arquitectura

Las tres universidades tienen planes de estudio de estas carreras, o similares, por lo que pueden ser sujetas a comparación. La UNAM y la UAM tienen información pública sobre la oferta y demanda de las mismas, mientras que el IPN no transparenta estos datos.

UNAM vs IPN vs UAM: ¿Cuál es la universidad con más distribución?

Ingeniería en Computación

La Ingeniería en Computación, según el Inegi, entra dentro de la categoría de “Planes multidisciplinarios o generales del campo de innovación en tecnologías de la información y la comunicación”, que obtiene la mejor remuneración en México.

De acuerdo con la revisión del IMCO, los profesionales de esta carrera reciben en promedio 25,761 pesos mensuales. En el sistema formal, el ingresos asciende a 27,748 pesos, mientras que en la informalidad baja considerablemente a 10,759 pesos al mes.

La UNAM tiene dos sedes en la capital donde ofrece la carrera, donde concentra 182 lugares para 2026:

- Facultad de Ingeniería (Coyoacán, CDMX) - 110 lugares para una demanda de 3,156 personas
- Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón (Nezahualcóyotl, Edomex) - 82 espacios para 1,771 demandantes.

Mientras tanto, la UAM también la imparte en dos unidades, en las Unidades en Azcapotzalco, en la zona norte, y en Cuajimalpa, en el suroeste de la CDMX. El año pasado, 591 personas realizaron el registro de solicitud en Azapotzalco, pero solo 197 se inscribieron. En Cuajimalpa, 149 se registraron y de ellos 40 lograron inscribirse.

Por su parte, el IPN tiene esta carrera solo en un plantel, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Culhuacán, también en la alcaldía de Coyoacán.

Medicina General

El año pasado, el IMCO colocó a Medicina general como la segunda carrera mejor pagada en México, con ingresos mensuales de 25,732 pesos. En el sector formal sube a 27,085 pesos y en el sector informal baja a 18,627 pesos.

Esta es una profesión que suele ser de alta demanda con aceptación en universidades públicas, según el Instituto.

En la UNAM, esta carrera se imparte bajo el nombre de Médico Cirujano y se enseña en dos sedes en la CDMX: la Facultad de Medicina, en Coyoacán; la FES Zaragoza, en Iztapalapa. Además, cuenta con otra unidad de estudio en el Edomex, en la FES Iztacala, en el municipio de Tlalnepantla.

Para todas sus sedes, la demanda es muy superior a la oferta de espacios, lo que limita su acceso a los interesados:

- Facultad de Medicina (Coyoacán, CDMX) - 176 lugares por 16,507 solicitantes.
- FES Zaragoza (Iztapalapa. CDMX) - 50 espacios por 4,481 solicitantes.
- FES Iztacala (Tlalnepantla, Edomex) - 100 lugares para una demanda de 6,050.

El IPN enseña esta profesión con el título de Médico Cirujano Partero, y también es instruida en tres sedes en la CDMX: el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) de Milpa Alta, al sureste de la ciudad, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMyH) en la alcaldía Gustavo A. Madero, y la Escuela Superior de Medicina (ESM) en Miguel Hidalgo, al poniente.

En el caso de la UAM, solo el campus de Xochimilco imparte la carrera de Medicina, en la cual 3,296 aspirantes realizaron una solicitud en 2025, y 100 lograron inscribirse.

Administración pública

Administración pública está en el top tres de las carreras mejor pagadas, con un promedio de 25,678 pesos mensuales y, a diferencia de las profesiones anteriores, el sector informal promedia mayores ingresos, con un salario de 29,729 pesos al mes.

En un trabajo formal, la cifra está más cerca de la media general, con 25,068 pesos.

Sin embargo, el IPN no cuenta con un programa dedicado a la función pública. Más bien, ofrece la Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial y la Licenciatura en Administración Industrial, pero como sus nombres indican, están enfocadas en otros sectores económicos.

La primera es impartida en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás, en la alcaldía Miguel Hidalgo, mientras que la otra la enseñan en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), en Iztacalco.

La UAM imparte la carrera de Administración en cuatro de sus cinco sedes, con enfoques ligeramente diferentes en sus planes de estudio:

- Unidad Azcapotzalco - 599 solicitantes, de los cuales 178 lograron inscribirse.
- Unidad Cuajimalpa - 227 solicitudes, donde 32 resultaron en inscripciones.
- Unidad Iztapalapa - 459 aspirantes, de los cuales 82 se inscribieron.
- Unidad Xochimilco - 661 solicitudes, donde 113 resultaron en inscripciones.

La UNAM, por su parte, ofrece la carrera de Administración:

- Facultad de Contaduría y Administración (Coyoacán, CDMX) - 390 lugares para una demanda de 6,848 personas.
- FES Cuautitlán (Cuautitlán Izcalli, Edomex) - 240 lugares para una demanda de 1,202 solicitantes.

Además, sí imparte la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, que tiene la opción terminal señalada por el IMCO:

- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (Coyoacán, CDMX) - 69 espacios para una demanda de 1,494 personas.
-FES Acatlán (Naupalpan de Juárez, Edomex) - 70 lugares para una demanda de 400 aspirantes.

Arquitectura

El IMCO señala que Arquitectura y urbanismo también está en el top 10 de las carreras mejor pagadas, ubicada en la séptima posición, y es otro de los programas donde pueden coincidir las universidades públicas. El salario promedio es de 24,874 pesos. En el sector formal, los ingresos suben a 26,831 pesos mensuales, mientras que en la informalidad se perciben hasta 18,946 pesos.

La UNAM la ofrece en tres centros educativos:

- Facultad de Arquitectura (Coyoacán, CDMX) - 250 lugares para una demanda de 5,571 personas
- FES Acatlán (Naupalpan de Juárez, Edomex) - 86 lugares para una demanda de 1,576 aspirantes.
- FES Aragón (Nezahualcóyotl, Edomex) - 95 espacios para 1,973 demandantes.

El Politécnico, por su parte, imparte la carrera de Ingeniero Arquitecto, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESI) Tecamachalco, en Naucalpan de Juárez, Edomex.

Por último, hay dos unidades universitarias de la UAM donde se enseña la carrera:

- Unidad Azcapotzalco - 726 solicitantes, de los cuales 128 lograron inscribirse.
- Unidad Xochimilco - 752 solicitudes, donde 141 resultaron en inscripciones.

Las universidades públicas se concentran en Coyoacán y GAM

Un análisis realizado en 2018 por Juventidades, proyecto CONACYT 2368, reveló que de toda la Zona Metropolitana del Valle de México, las alcaldías Gustavo A. Madero y Coyoacán tienen el mayor grado de centros educativos de educación superior pública.

En Coyoacán, se encuentra la Ciudad Universitaria, de la UNAM, donde cuenta con la mayor oferta educativa de la institución a través de sus diferentes facultades y escuelas.

Las entidades que siguen en el rango alto son Tlalpan y Miguel Hidalgo, en la CDMX, y Texcoco en el Edomex. Mientras tanto, en el rango medio se encuentran Iztapalapa y Azcapotzalco.

