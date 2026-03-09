UNAM vs IPN vs UAM: ¿Dónde estudiar en CDMX las carreras mejor pagadas del momento?

Las carreras seleccionadas para esta revisión están basadas en la lista de Las 10 carreras mejor pagadas del Instituto Mexicano para la Competitividad ( IMCO ), de Compara Carreras 2025:

- Planes multidisciplinarios o generales del campo de innovación en tecnologías de la información y la comunicación (Ingeniería en Computación)

- Medicina General

- Administración pública

- Arquitectura

Las tres universidades tienen planes de estudio de estas carreras, o similares, por lo que pueden ser sujetas a comparación. La UNAM y la UAM tienen información pública sobre la oferta y demanda de las mismas, mientras que el IPN no transparenta estos datos.

UNAM vs IPN vs UAM: ¿Cuál es la universidad con más distribución?

Ingeniería en Computación

La Ingeniería en Computación, según el Inegi, entra dentro de la categoría de “Planes multidisciplinarios o generales del campo de innovación en tecnologías de la información y la comunicación”, que obtiene la mejor remuneración en México.

De acuerdo con la revisión del IMCO, los profesionales de esta carrera reciben en promedio 25,761 pesos mensuales. En el sistema formal, el ingresos asciende a 27,748 pesos, mientras que en la informalidad baja considerablemente a 10,759 pesos al mes.

La UNAM tiene dos sedes en la capital donde ofrece la carrera, donde concentra 182 lugares para 2026:

- Facultad de Ingeniería (Coyoacán, CDMX) - 110 lugares para una demanda de 3,156 personas

- Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón (Nezahualcóyotl, Edomex) - 82 espacios para 1,771 demandantes.

Mientras tanto, la UAM también la imparte en dos unidades, en las Unidades en Azcapotzalco, en la zona norte, y en Cuajimalpa, en el suroeste de la CDMX. El año pasado, 591 personas realizaron el registro de solicitud en Azapotzalco, pero solo 197 se inscribieron. En Cuajimalpa, 149 se registraron y de ellos 40 lograron inscribirse.

Por su parte, el IPN tiene esta carrera solo en un plantel, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Culhuacán, también en la alcaldía de Coyoacán.

Medicina General

El año pasado, el IMCO colocó a Medicina general como la segunda carrera mejor pagada en México, con ingresos mensuales de 25,732 pesos. En el sector formal sube a 27,085 pesos y en el sector informal baja a 18,627 pesos.

Esta es una profesión que suele ser de alta demanda con aceptación en universidades públicas, según el Instituto.

En la UNAM, esta carrera se imparte bajo el nombre de Médico Cirujano y se enseña en dos sedes en la CDMX: la Facultad de Medicina, en Coyoacán; la FES Zaragoza, en Iztapalapa. Además, cuenta con otra unidad de estudio en el Edomex, en la FES Iztacala, en el municipio de Tlalnepantla.

Para todas sus sedes, la demanda es muy superior a la oferta de espacios, lo que limita su acceso a los interesados:

- Facultad de Medicina (Coyoacán, CDMX) - 176 lugares por 16,507 solicitantes.

- FES Zaragoza (Iztapalapa. CDMX) - 50 espacios por 4,481 solicitantes.

- FES Iztacala (Tlalnepantla, Edomex) - 100 lugares para una demanda de 6,050.