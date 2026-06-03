Las baterías llegan a la red eléctrica, pero su modelo de negocio sigue pendiente

El incremento de costos ocurre mientras persiste la discusión sobre cómo remunerar las funciones adicionales que puede desempeñar esta tecnología más allá de almacenar electricidad.

“En el momento en que tengamos mapeado el costo de los servicios conexos, que no es un tema fácil. Se han identificado más de 30 servicios que pudiera dar el almacenamiento (…) es una serie de servicios que tendrían que ser remunerados porque el sistema lo valora”, afirmó García Alcocer.

¿Por qué almacenar energía cuesta cada vez más?

La discusión no gira únicamente alrededor de guardar energía para utilizarla más tarde. Los sistemas de baterías pueden ofrecer servicios auxiliares para estabilizar la red, responder ante emergencias de demanda o ayudar al operador eléctrico a equilibrar el sistema en tiempo real.

Uno de esos mecanismos es la demanda controlable: la capacidad de un sistema para aumentar o disminuir instantáneamente la energía que entrega a la red según las necesidades operativas.

“Si te dicen: el sistema está horrible, hay que soltar un poco más de energía a la red, pues se baja y el hecho de poder hacer hacer eso se paga. Prender una batería es un servicio conexo que atiende un problema en la red, es una respuesta que se puede dar en nanosegundos y entregar energía al sistema en el momento en que se necesita y eso es una reserva de energía maravillosa que no te da una central de ciclo combinado”, explicó David Rosales, socio de Elevation Ideas.