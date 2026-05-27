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Carrera

Universidad Rosario Castellanos abre convocatoria 2026, ¿cuándo son las fechas de registro?

El registro a las licenciaturas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) estará disponible pocos días. La convocatoria está abierta para modalidad presencial, híbrida y a distancia.
mié 27 mayo 2026 06:58 PM
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El registro para la convocatoria 2026-2 será del 25 al 29 de mayo de 2026 en línea. (Universidad Nacional Rosario Castellanos / Facebook)

La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) abrió su convocatoria 2026-2 para ingresar a licenciaturas en modalidades presencial, híbrida y a distancia. El registro estará disponible únicamente hasta el 29 de mayo, por lo que los interesados deben apresurarse a cumplir con los requisitos para participar.

La convocatoria será para las sedes en la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Michoacán, Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán.

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Fechas clave

Registro en línea: del 25 de mayo a las 15:00 horas al 29 de mayo a las 23:59 horas
Programa para el Ingreso a la Universidad Nacional Rosario Castellanos (PIRC): del 1 al 28 de junio
Publicación de aspirantes aceptados para inscripción: 6 de julio a partir de las 15:00 horas
Inscripciones: del 13 de julio a las 16:00 horas al 17 de julio a las 22:00 horas
Inicio del ciclo escolar: 31 de agosto de 2026

Los aspirantes deberán verificar las fechas y horarios acorde de la sede y licenciatura solicitada en http://unrc.secihti.mx/micrositio_pirc , mismo sitio donde se informará sobre la validación del comprobante y entrega de documentación para la inscripción.

Requisitos

Para participar, las y los interesados deberán haber concluido el bachillerato y tener el certificado o constancia de terminación de estudios, además de contar con una cuenta personal de Gmail.

Los documentos indispensables para realizar el registro son:

- Certificado de Bachillerato concluido al 100%

- Copia del INE

- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)

Los documentos deberán estar digitalizados para cumplir con el registro en línea a través de https://urc.cdmx.gob.mx/registro_sipra/

Oferta académica

La Universidad ofrece una amplia oferta académica, con licenciaturas e ingenierías relacionadas a tecnología, ciencias sociales, humanidades y negocios. Los programas, así como la disponibilidad de espacios asignados dependerán de las unidades académicas de la institución.

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Carrera

¿Cuántas sedes tiene la Universidad Rosario Castellanos y qué carreras ofrecen?

En el caso de la modalidad en línea, las carreras disponibles son:

  • Licenciatura en Administración y Comercio
  • Licenciatura en Contaduría y Finanzas
  • Licenciatura en Derecho y Criminología
  • Licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana
  • Licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia
  • Licenciatura en Psicología
  • Licenciatura en Relaciones Internacionales
  • Licenciatura en Tecnologías de la Información y Comunicación
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Cada programa tendrá una oferta de 3,600 lugares, lo que en total suma 28,800 espacios. Puedes consultar la oferta completa por unidad académica en https://urc.cdmx.gob.mx/registro_sipra/terminos/principal/unidad_academica y consultar la convocatoria respectiva.

De manera general, cada unidad académica tendrá la siguiente disponibilidad, sumando todas las licenciaturas:

CDMX
Gustavo A. Madero: 450 lugares
Magdalena Contreras: 215 lugares
Casco de Santo Tomás: 280 lugares
Coyoacán: 210 lugares
Copilco: 40 lugares
Justo Sierra: 90 lugares
Azcapotzalco: 250 lugares
Euzkadi: 90 lugares
Milpa Alta Herrerías: 120 lugares
Milpa Alta Olímpica: 99 lugares

Edomex
Chalco - 400 lugares
Chimalhuacán: 460 lugares
Naucalpan: 600 lugares

Michoacán
Múgica: 150 lugares
Zacapu: 300 lugares
Zitácuaro: 480 lugares

Tijuana (Baja California): 1,890 lugares

Comitán (Chiapas): 160 lugares

Ayala (Morelos): 180 lugares

Soledad de Graciano Sánchez (San Luis Potosí): 1,120 lugares

Teolocholco (Tlaxcala): 840 lugares

Kanasín (Yucatán): 1,134 lugares

En suma, la Universidad Nacional Rosario Castellanos tendrá una oferta de 38,358 lugares para el próximo ciclo escolar 2026-2.

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Universidades Estudiantes

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