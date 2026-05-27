Universidad Rosario Castellanos abre convocatoria 2026, ¿cuándo son las fechas de registro?

Cada programa tendrá una oferta de 3,600 lugares, lo que en total suma 28,800 espacios. Puedes consultar la oferta completa por unidad académica en https://urc.cdmx.gob.mx/registro_sipra/terminos/principal/unidad_academica y consultar la convocatoria respectiva.
De manera general, cada unidad académica tendrá la siguiente disponibilidad, sumando todas las licenciaturas:
CDMX
Gustavo A. Madero: 450 lugares
Magdalena Contreras: 215 lugares
Casco de Santo Tomás: 280 lugares
Coyoacán: 210 lugares
Copilco: 40 lugares
Justo Sierra: 90 lugares
Azcapotzalco: 250 lugares
Euzkadi: 90 lugares
Milpa Alta Herrerías: 120 lugares
Milpa Alta Olímpica: 99 lugares
Edomex
Chalco - 400 lugares
Chimalhuacán: 460 lugares
Naucalpan: 600 lugares
Michoacán
Múgica: 150 lugares
Zacapu: 300 lugares
Zitácuaro: 480 lugares
Tijuana (Baja California): 1,890 lugares
Comitán (Chiapas): 160 lugares
Ayala (Morelos): 180 lugares
Soledad de Graciano Sánchez (San Luis Potosí): 1,120 lugares
Teolocholco (Tlaxcala): 840 lugares
Kanasín (Yucatán): 1,134 lugares
En suma, la Universidad Nacional Rosario Castellanos tendrá una oferta de 38,358 lugares para el próximo ciclo escolar 2026-2.