Universidad Rosario Castellanos abre convocatoria 2026, ¿cuándo son las fechas de registro?

Fechas clave

Registro en línea: del 25 de mayo a las 15:00 horas al 29 de mayo a las 23:59 horas

Programa para el Ingreso a la Universidad Nacional Rosario Castellanos (PIRC): del 1 al 28 de junio

Publicación de aspirantes aceptados para inscripción: 6 de julio a partir de las 15:00 horas

Inscripciones: del 13 de julio a las 16:00 horas al 17 de julio a las 22:00 horas

Inicio del ciclo escolar: 31 de agosto de 2026

Los aspirantes deberán verificar las fechas y horarios acorde de la sede y licenciatura solicitada en http://unrc.secihti.mx/micrositio_pirc , mismo sitio donde se informará sobre la validación del comprobante y entrega de documentación para la inscripción.

Requisitos

Para participar, las y los interesados deberán haber concluido el bachillerato y tener el certificado o constancia de terminación de estudios, además de contar con una cuenta personal de Gmail.

Los documentos indispensables para realizar el registro son:

- Certificado de Bachillerato concluido al 100%

- Copia del INE

- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)

Los documentos deberán estar digitalizados para cumplir con el registro en línea a través de https://urc.cdmx.gob.mx/registro_sipra/

Oferta académica

La Universidad ofrece una amplia oferta académica, con licenciaturas e ingenierías relacionadas a tecnología, ciencias sociales, humanidades y negocios. Los programas, así como la disponibilidad de espacios asignados dependerán de las unidades académicas de la institución.

En el caso de la modalidad en línea, las carreras disponibles son: