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Internacional

Estados Unidos atacó en el sur de Irán, fue por "autodefensa"

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron nuevos ataques en Irán este miércoles, en contra de un sitio considera como "una amenaza", según los medios CCN y The York Times.
mié 27 mayo 2026 07:28 PM
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La bandera iraní ondea cerca de la Torre Milad, parte del Centro Internacional de Comercio y Convenciones de Teherán, en la capital el 25 de mayo de 2026. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo el 25 de mayo que Teherán estaba cobrando tarifas por "servicios de navegación" en los buques que transitaban por el estratégico Estrecho de Hormuz, en lugar de imponer peajes.
Irán y Estados Unidos se encuentran en negociaciones de paz para extender su alto al fuego, vigente desde el 8 de abril. (FOTO: ATTA KENARE/AFP)

El ejército estadounidense derribó cuatro drones lanzados desde Irán y atacó un centro de control en la ciudad portuaria de Bandar Abás, según un funcionario estadounidense, que describió las acciones como "puramente defensivas".

"Hoy, las Fuerzas del Comando Central de Estados Unidos derribaron cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en el estrecho de Ormuz", dijo en un comunicado a la AFP el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

"Las fuerzas estadounidenses también atacaron una estación iraní de control terrestre en Bandar Abás que estaba a punto de lanzar un quinto dron", agregó.

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Los nuevos ataques se producen apenas unos días después de que Estados Unidos atacara varias bases de misiles iraníes y embarcaciones para el tendido de minas en la misma región, en lo que el ejército describió como ataques de "autodefensa".

Esos ataques fueron considerados una puesta a prueba del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, pero no precipitaron un regreso de las hostilidades a gran escala.

El funcionario estadounidense describió el miércoles las más recientes acciones como "medidas, puramente defensivas, y destinadas a mantener el cese al fuego".

Información en desarrollo.

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Irán Estados Unidos Guerra

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