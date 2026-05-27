Estados Unidos atacó en el sur de Irán, fue por "autodefensa"

El ejército estadounidense derribó cuatro drones lanzados desde Irán y atacó un centro de control en la ciudad portuaria de Bandar Abás, según un funcionario estadounidense, que describió las acciones como "puramente defensivas".

"Hoy, las Fuerzas del Comando Central de Estados Unidos derribaron cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en el estrecho de Ormuz", dijo en un comunicado a la AFP el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

"Las fuerzas estadounidenses también atacaron una estación iraní de control terrestre en Bandar Abás que estaba a punto de lanzar un quinto dron", agregó.