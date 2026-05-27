Nube
- Tecnología de Nube e Inteligencia Artificial (AWS) - 2,000 lugares
- Google Cloud Genai (Beginner) + Google Cloud Computing Fundations - 5,000 lugares
- Google Cloud Engineer Certificate - 300 lugares
Ciberseguridad
- Ciberseguridad en 5G (Ericsson) - 300 lugares
- Ciberseguridad y ciberresiliencia aplicada (Kyndryl) - 700 Lugares
- Cybersegurity Essentials Cisco) - 4,000 lugares
- Fundamentos de Ciberseguridad con Tecnologías Microsoft - 1,000 lugares
Requisitos y fechas
La convocatoria está abierta para la inscripción del 26 de mayo al 5 de julio de 2026. Los requisitos básicos para la postulación son:
- Tener mínimo 18 años
- Contar con cuenta Llave MX
- Contar con estudios de nivel medio superior y/o superior
- Tener equipo de cómputo e internet
De manera adicional, cada curso puede solicitar bases especiales, debido al nivel de conocimientos impartidos, como nivel de inglés y conocimientos técnicos básicos.
Los aspirantes pueden elegir hasta tres cursos por orden de preferencia y completar formulario, pero solo podrán cursar uno por convocatoria.
Al final, recibirán un correo electrónico de confirmación de aspirantes.ia@transformaciondigital.gob.mx . En caso de que la solicitud sea considerada, los estudiantes deberán cursar y aprobar el curso propedéutico entre la segunda y tercera semana de julio.
La asignación para el curso final será entre el 28 y 30 de julio de 2026.
A manera de resumen, este es el calendario de la convocatoria, aunque puede variar entre los cursos seleccionados:
Postulación de personas aspirantes
26 de mayo al 05 de julio 2026
Confirmación de registro completo
1 de junio al 7 de julio 2026
Curso propedéutico
8 al 22 de julio 2026
Asignación a curso
28 al 30 de julio 2026
Inicio de cursos
31 de julio 2026
Sesiones de bienvenida e introducción
31 de julio al 7 de agosto 2026
Reasignaciones o cambios de cursos
31 de julio al 10 de agosto 2026
Fecha límite para el cierre de capacitaciones
31 de diciembre 2026
¿Puedo cambiarme de curso después de haber sido seleccionado?
Sí, esta posibilidad estará disponible del 31 de julio al 10 de agosto de 2026.