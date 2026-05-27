Gobierno abre cursos de IA y programación gratis

El proyecto responde a la demanda de talento especializado en habilidades digitales y en inteligencia artificial en el mercado mexicano. Por ello, el Centro ofrece cursos gratuitos y certificaciones avaladas por instituciones públicas y privadas, para impulsar las carreras profesionales en el sector tecnológico.

La formación consta de:

- Sesiones en vivo con tutores, y seguimiento continuo por el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) del progreso de los estudiantes durante toda la capacitación.

- Programas de inglés y capacitación en pensamiento lógico matemático como formación complementaria

- Acceso a oportunidades laborales a través de empresas aliadas que colaboran con el programa.

Los cursos tienen una duración de cinco meses 100% en línea y gratuitos. De acuerdo con la convocatoria, para 2026 se planea impactar a 30,000 personas con las capacitaciones.

El año pasado obtuvo 12,400 inscripciones.

¿Qué cursos ofrecen?

La oferta educativa consta de cinco ejes principales:

Inteligencia artificial



Agentforce Specialist (Salesforce) - 200 lugares

Abriendo puertas Java (Accenture) - 110 lugares

Desarrollo de Software (Java y Python) (Axity) - 200 lugares

Inteligencia artificial Aplicada con Llama (Meta) - 1,000 lugares

Segmentación de Imágenes con SAM (Meta) - 200 lugares

Asociado de Fundamentos de IA en OCI (Oracle) - 6,000 lugares

Fundamentos de IA con tecnologías Microsoft - 1,000 lugares

TSC IA Explorer (Tata Consultancy Services) - 250 lugares

AI for Future Workforce - GenAI (Intel) - 300 lugares

Gen AI LLM (Nvidia) - 80 lugares

Análisis de datos



Trayectoria en analítica de datos, Inteligencia Artificial y habilidades esenciales (IMB) - 1,500 lugares

Database Fundations (Oracle) - 3,000 lugares

Redes e infraestructura

