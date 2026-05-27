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¿Quieres certificarte en IA o programación? Gobierno y el IPN lanzan cursos gratis para especializarte en 5 meses

El Centro Público de Formación en IA es un programa desarrollado por secretarías federales, universidades y el sector empresarial para capacitar en inteligencia artificial.
mié 27 mayo 2026 12:30 PM
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El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (CPFIA) del Gobierno de México es un programa desarrollado entre ATDT-INFOTEC, SEP, SECIHTI, IPN y TecNM, con empresas líderes en tecnología y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI). (Foto: @IPN_MX / 𝕏)

El Centro Público de Formación de IA abrió su convocatoria educativa para acceder a cursos con certificaciones en inteligencia artificial, análisis de datos y programación como Python, Java, para cualquier persona mayor a 18 años y, así, acceder a oportunidades laborales.

Esta iniciativa es realizada de manera conjunta entre el Gobierno Federal, junto con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI).

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Gobierno abre cursos de IA y programación gratis

El proyecto responde a la demanda de talento especializado en habilidades digitales y en inteligencia artificial en el mercado mexicano. Por ello, el Centro ofrece cursos gratuitos y certificaciones avaladas por instituciones públicas y privadas, para impulsar las carreras profesionales en el sector tecnológico.

La formación consta de:

- Sesiones en vivo con tutores, y seguimiento continuo por el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) del progreso de los estudiantes durante toda la capacitación.

- Programas de inglés y capacitación en pensamiento lógico matemático como formación complementaria

- Acceso a oportunidades laborales a través de empresas aliadas que colaboran con el programa.

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Actualizarte en habilidades digitales, una oportunidad para mejorar tus ingresos en más de 100%

Los cursos tienen una duración de cinco meses 100% en línea y gratuitos. De acuerdo con la convocatoria, para 2026 se planea impactar a 30,000 personas con las capacitaciones.

El año pasado obtuvo 12,400 inscripciones.

¿Qué cursos ofrecen?

La oferta educativa consta de cinco ejes principales:

Inteligencia artificial

  • Agentforce Specialist (Salesforce) - 200 lugares
  • Abriendo puertas Java (Accenture) - 110 lugares
  • Desarrollo de Software (Java y Python) (Axity) - 200 lugares
  • Inteligencia artificial Aplicada con Llama (Meta) - 1,000 lugares
  • Segmentación de Imágenes con SAM (Meta) - 200 lugares
  • Asociado de Fundamentos de IA en OCI (Oracle) - 6,000 lugares
  • Fundamentos de IA con tecnologías Microsoft - 1,000 lugares
  • TSC IA Explorer (Tata Consultancy Services) - 250 lugares
  • AI for Future Workforce - GenAI (Intel) - 300 lugares
  • Gen AI LLM (Nvidia) - 80 lugares

Análisis de datos

  • Trayectoria en analítica de datos, Inteligencia Artificial y habilidades esenciales (IMB) - 1,500 lugares
  • Database Fundations (Oracle) - 3,000 lugares

Redes e infraestructura

  • Network Technician (Cisco) - 3,000 lugares
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Nube

  • Tecnología de Nube e Inteligencia Artificial (AWS) - 2,000 lugares
  • Google Cloud Genai (Beginner) + Google Cloud Computing Fundations - 5,000 lugares
  • Google Cloud Engineer Certificate - 300 lugares

Ciberseguridad

  • Ciberseguridad en 5G (Ericsson) - 300 lugares
  • Ciberseguridad y ciberresiliencia aplicada (Kyndryl) - 700 Lugares
  • Cybersegurity Essentials Cisco) - 4,000 lugares
  • Fundamentos de Ciberseguridad con Tecnologías Microsoft - 1,000 lugares

Requisitos y fechas

La convocatoria está abierta para la inscripción del 26 de mayo al 5 de julio de 2026. Los requisitos básicos para la postulación son:

- Tener mínimo 18 años
- Contar con cuenta Llave MX
- Contar con estudios de nivel medio superior y/o superior
- Tener equipo de cómputo e internet

De manera adicional, cada curso puede solicitar bases especiales, debido al nivel de conocimientos impartidos, como nivel de inglés y conocimientos técnicos básicos.

Los aspirantes pueden elegir hasta tres cursos por orden de preferencia y completar formulario, pero solo podrán cursar uno por convocatoria.

Al final, recibirán un correo electrónico de confirmación de aspirantes.ia@transformaciondigital.gob.mx . En caso de que la solicitud sea considerada, los estudiantes deberán cursar y aprobar el curso propedéutico entre la segunda y tercera semana de julio.

La asignación para el curso final será entre el 28 y 30 de julio de 2026.

A manera de resumen, este es el calendario de la convocatoria, aunque puede variar entre los cursos seleccionados:

Postulación de personas aspirantes
26 de mayo al 05 de julio 2026

Confirmación de registro completo
1 de junio al 7 de julio 2026

Curso propedéutico
8 al 22 de julio 2026

Asignación a curso
28 al 30 de julio 2026

Inicio de cursos
31 de julio 2026

Sesiones de bienvenida e introducción
31 de julio al 7 de agosto 2026

Reasignaciones o cambios de cursos
31 de julio al 10 de agosto 2026

Fecha límite para el cierre de capacitaciones
31 de diciembre 2026

¿Puedo cambiarme de curso después de haber sido seleccionado?

Sí, esta posibilidad estará disponible del 31 de julio al 10 de agosto de 2026.

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Tags

Inteligencia artificial Capacitación profesional IPN SEP

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